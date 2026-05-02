MLA જીગ્નેશ મેવાણીના સમર્થનમાં આવ્યો વણકર સમાજ, કહ્યું 'દિનેશ પરમાર ભાજપના ઈશારે કરે છે કામ'

ધાણધાર વણકર સમાજે જીગ્નેશ મેવાણીનું સમર્થન કરતાં દિનેશ પરમાર પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ: "ભાજપના ઈશારે કોંગ્રેસની ઘોર ખોદી"

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 10:54 AM IST

બનાસકાંઠા: વડગામના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી સામે આક્ષેપો કરનાર સામાજિક ન્યાય સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન દિનેશ પરમાર પર જ વિરોધીઓને હરાવવાનું કાવતરું કરવાના આરોપ લાગ્યા છે. ભાજપ પાસેથી ફંડ ઉઘરાવીને કોંગ્રેસની ઘોર ખોદી હોવાના આક્ષેપ સાથે દિનેશ પરમાર વિરુદ્ધ કોંગ્રેસમાં રજૂઆત કરવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.

વડગામ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી વિરુદ્ધના ગંભીર આક્ષેપોના મામલે હવે ધાણધાર વણકર સમાજ મેદાનમાં આવ્યો છે. આક્ષેપો કરનાર દિનેશ પરમારે કોંગ્રેસને હરાવવા માટે કામ કર્યું હોવાના આરોપ ધાણધાર વણકર સમાજ વિકાસ મંડળ દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર પંથકમાં ધાણધાર વણકર સમાજ વિકાસ મંડળે વડગામ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના સમર્થનમાં પત્રકાર પરિષદ યોજીને સામાજિક ન્યાય સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન અને જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ સદસ્ય દિનેશ પરમાર પર ભાજપના ઈશારે કામ કરતા હોવાના આરોપ લગાવ્યા છે.

પત્રકાર પરિષદમાં જણાવવામાં આવ્યું કે જીગ્નેશ મેવાણી સમગ્ર ભારતની શોષિત, પીડિત અને ગરીબોનો અવાજ છે. તેમનું કદ ઘટાડવા માટે ભાજપના ઈશારે દિનેશ પરમારે કોંગ્રેસની ઘોર ખોદી છે. સામાજિક ન્યાય સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન દિનેશ પરમારે ભાજપના નેતાઓ પાસેથી ફંડ ઉઘરાવીને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને હરાવવાનું કાવતરું કર્યું છે.

એટલું જ નહીં, દિનેશ પરમારે ખોટા પુરાવા રજૂ કરીને માલણ અને વાલેર બેઠકો પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને હરાવવાનું કામ કર્યું હોવાના પણ ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ મામલે દિનેશ પરમારને સસ્પેન્ડ કરાવવા માટે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સુધી રજૂઆત કરવામાં આવશે.

તાજેતરમાં જ દિનેશ પરમારે જીગ્નેશ મેવાણી પર ગંભીર આક્ષેપો કરીને તેમનું રાજીનામું માંગ્યું હતું. પરંતુ હવે ધાણધાર વણકર સમાજ વિકાસ મંડળે મેદાનમાં આવીને જીગ્નેશ મેવાણીનું સમર્થન કર્યું છે અને દિનેશ પરમારને જ ભાજપના ઈશારે કામ કરતા હોવાના પ્રતિ-આરોપ લગાવ્યા છે.

આ મામલે કોંગ્રેસમાં રાષ્ટ્રીય અને કેન્દ્રીય સ્તરે રજૂઆત કરવાની તૈયારી દર્શાવવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

