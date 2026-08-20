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બનાસકાંઠા: સીપુ ડેમ ખાલીખમ, દાંતીવાડામાં માત્ર 25 ટકા જ પાણી; ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી

બનાસકાંઠાના સીપુ ડેમમાં માત્ર 4% જ પાણી જ્યારે દાંતીવાડામાં માત્ર 25 ટકા જેટલું જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે.

બનાસકાંઠામાં સીપુ અને દાંતીવાડા ડેમમાં પાણીની આવકમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
બનાસકાંઠામાં સીપુ અને દાંતીવાડા ડેમમાં પાણીની આવકમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 4:10 PM IST

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બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધી ગઇ છે. અડધું ચોમાસું પૂરું થયું છે પરંતુ હજુ જિલ્લાના જીવાદોરી સમાન ડેમો ખાલીખમ જોવા મળી રહ્યા છે. બનાસ નદી પર બનેલો સીપુ ડેમ ખાલીખમ થઇ ગયો છે જ્યારે દાંતીવાડામાં માત્ર 25 ટકા જ પાણી બચ્યું છે. જો આ જ પરિસ્થિતિ રહી તો આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોને સિંચાઇ માટે પાણી મળવું પણ મુશ્કેલ બની શકે છે.

સીપુ અને દાંતીવાડા ડેમમાં પાણીની આવક ઘટી

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા જીવાદોરી સમાન ત્રણ ડેમો પૈકી બે ડેમોમાં નહિવત પાણી છે જ્યારે સીપુ ડેમ છેલ્લા આઠ વર્ષથી ખાલીખમ જોવા મળી રહ્યો છે. બનાસકાંઠામાં લોકો પશુપાલન અને ખેતી પર નિર્ભર છે. ઓછા વરસાદે હાલ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. જો વરસાદ નહીં વરસે તો ખેડૂતોને સિંચાઇ માટે પાણી મળવું પણ મુશ્કેલ બની શકે છે.

બનાસકાંઠાનો સીપુ ડેમ ખાલીખમ (ETV Bharat Gujarat)

દાંતીવાડા ડેમની વાત કરવામાં આવે તો ડેમમાં અત્યારે 25% જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. મુક્તેશ્વર ડેમમાં પણ હાલ માત્ર નહીવત પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. સીપુ ડેમમાં વર્ષ 2017માં અતિભારે વરસાદ થતા પાણી આવ્યા હતા તે બાદ દરવાજા ખોલીને આ પાણી છોડવુ પડ્યું હતું અને સીપુ ડેમના ધસમસતા પાણીથી રોડ રસ્તા ધોવાયા હતાં. જોકે ત્યારબાદ આ ડેમમાં ક્યારેય પાણી આવ્યું નથી અને છેલ્લા 8 વર્ષથી ડેમના તળિયા દેખાઈ રહ્યા છે. એટલું જ નહીં જે દરવાજા પાણીમાં ડૂબેલા રહેતા તે હાલ કોરાકટ જોવા મળી રહ્યા છે. હાલમાં સીપુ ડેમમાં માત્ર ચાર ટકા જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે.

બનાસકાંઠાના સીપુ ડેમમાં માત્ર 4% જ પાણી છેે
બનાસકાંઠાના સીપુ ડેમમાં માત્ર 4% જ પાણી છેે (ETV Bharat Gujarat)

સીપુ ડેમ ખાલીખમ

એક સમયે સીપુ ડેમમાંથી નીકળતી કેનાલથી 15 જેટલા ગામોને સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં આવતું હતુ. સીપુ ડેમમાં પાણી ના હોવાથી તે પણ બંધ છે. ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે, સીપુ ડેમ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ખાલીખમ છે જેને કારણે ખેડૂતોને સિંચાઇ માટે પાણી મળવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. ખેડૂતોએ સીપુ ડેમને નર્મદાની પાઇપલાઇન ભરવાની વિનંતી કરી છે.

આ અંગે સીપુ ડેમના અધિકારી કિરણ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ડેમમાં માત્ર 4 ટકા જ પાણી હાલ જોવા મળી રહ્યું છે અને આ જ કારણે સિંચાઈ માટે પાણી આપી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી. જ્યારે દાંતીવાડા ડેમ અધિકારી વિજય ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, દાંતીવાડા ડેમમાં માત્ર 25% ટકા જ પાણી બચ્યું છે. ક્યાંક હજુ વરસાદ આવવાની શક્યતાઓ છે, જો વરસાદ નહીં આવે તો પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘો મન મૂકીને વરસ્યો છે પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતના લોકો આજેય વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ રહેશે તો આગામી દિવસોમાં સિંચાઈ માટે તો ઠીક પરંતુ પીવાના પાણી માટેની પણ મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે.

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