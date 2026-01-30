ETV Bharat / state

વાહન ચાલકે પોતાના મોબાઈલમાં દીપડાને દોડતો પોતાના મોબાઈલના કેમેરામાં કેદ કર્યો છે.

બનાસકાંઠા: દાંતીવાડા બનાસ નદી પુલ પર દીપડો દેખાયો હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
Published : January 30, 2026 at 11:04 AM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠામાં દાંતીવાડા બનાસ નદીના પુલ ઉપર રાત્રિના સમયે દીપડો દેખાયો હોવાનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વાહન ચાલકે પોતાના મોબાઈલમાં દીપડાને દોડતો પોતાના મોબાઈલના કેમેરામાં કેદ કર્યો છે.

બનાસકાંઠામાં વન્ય પ્રાણીઓ અવારનવાર રહેણાંક વિસ્તારમાં આવી જતા હોવાના બનાવો બનતા હોય છે. બનાસકાંઠામાં જેસોર વન્ય અભયારણ હોવાના કારણે રીંછો પણ ગામડાઓમાં રહેણાંક વિસ્તાર નજીક કે જાહેર માર્ગ પર દેખાતી હોય છે ત્યારે વધુ એક વિડીયો દાંતીવાડા વિસ્તારનો વાયરલ થયો છે. જેમાં દાંતીવાડા બનાસ નદી પર દીપડો દેખાયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

બનાસકાંઠા: દાંતીવાડા બનાસ નદી પુલ પર દીપડો દેખાયો હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ (વાયરલ વિડીયો)

બનાસ નદી પર આવેલા પુલ પર રાત્રિના સમયે એક દીપડો લટાર મારતો હોવાનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં દીપડો પુલ પર દોડતો પણ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો છે. ગાડીમાં બેઠેલ વ્યક્તિ વાઘ રોડ પર આવ્યો હોવાનું ફોન કરીને અન્ય કોઈને જણાવી રહ્યો છે. આ ઘટના રાત્રિના સમયે બની હતી જે વાહનચાલકે પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી છે. પથક મોદી દીપડો દેખાયો હોવાનો વિડિયો વાયરલ થતાં સ્થાનિક લોકોમાં દીપડાની અવરજવર અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.

બનાસકાંઠાનો દાંતીવાડા વિસ્તાર જેસોર અભ્યારણને અડીને આવેલો હોવાથી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વન્ય પ્રાણીઓ આવી જતા હોવાના અનેકવાર કિસ્સાઓ સામે આવી ચૂક્યા છે. દાંતીવાડાના વાવધરા ડેરી સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રીંછ દેખા દેતુ હોય છે. ત્યારે હવે દીપડો દાંતીવાડા પંથકમાં દેખાયો હોવાની વાતો વહેતી થઈ છે. હાલમાં તો વાયરલ થયેલા વિડીયોથી લોકોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક દીપડો પોતાના વિસ્તારમાં આંટાફેરા મારતો હોય તેવી દહેશત છે. ત્યારે વન વિભાગ વીડિયોની પુષ્ટિ કરી ખરેખર વિડીયો ક્યાંનો છે અને વીડિયોમાં દેખાતુ વન્ય પ્રાણી શું દીપડો જ છે તે દિશામાં તપાસ કરે તે જરૂરી બન્યું છે. કારણકે દાંતીવાડા પંથકમાં વાયરલ થયેલા વિડીયોના કારણે લોકોમાં દીપડાનો ભય જોવા મળી રહ્યો છે.

વન્ય પ્રાણીઓ ક્યારેક રહેણાંક અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવી ચડતા હોય છે. જે બાદ લોકો દ્વારા પોતાના સ્વ બચાવમાં તેના પર હુમલાના બનાવો બનતા હોય છે. ક્યારેક વન્ય પ્રાણી પણ પોતાનો જીવ બચાવવા લોકો પર હુમલા કરતા હોય છે ત્યારે જો ખરેખર આ વિડીયો દાંતીવાડા પંથકનો હોય તો વન વિભાગે તપાસ કરીને વહેલી તકે રખડતા આ વન્ય પ્રાણીને પાંજરે પૂરે તે જરૂરી છે.

