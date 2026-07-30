બનાસકાંઠાની આ સરકારી શાળા સામે મોંઘી ફી લેતી ખાનગી શાળાઓ પણ પડી ઝાંખી, શિક્ષા સાથે બચત-ઈમાનદારીના પાઠ પણ શીખવે છે
જિલ્લાની પ્રથમ ગ્રીન શાળા તરીકે સ્થાન મેળવી ચૂકેલી પીએમ શ્રી ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળાએ શ્રેષ્ઠ શાળા, દિવ્ય શાળા, સક્ષમ શાળા સહિત અનેક એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા છે.
Published : July 30, 2026 at 7:29 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાની એક એવી સરકારી શાળા જે શાળામાં બાળકને પ્રવેશ અપાવવા માટે વાલીઓ રાહ જોતા હોય છે. ખાનગી શાળાઓને માત્ર શિક્ષણમાં જ નહી પરંતુ દરેક સ્પર્ધામાં ટક્કર આપનારી આ સરકારી શાળામાં ધર્મ, સંસ્કાર, બચત, સ્વાસ્થ્ય અને ઈમાનદારી જેવા તમામ જીવન વ્યવહારની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. કઈ છે આ શાળા કેવી રીતે બાળકોને શિક્ષણના પાયા સાથે જીવન ઘડતરના પાઠ ભણાવવામાં આવે છે જોઈએ અમારા વિશેષ અહેવાલમાં.
શાળામાં શીખવાય છે ઈમાનદારીના ગુણ
બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતીવાડા તાલુકામાં આવેલી પીએમ શ્રી ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળા કે જેવું તેનું નામ છે તે જ પ્રકારે બાળકોને ઉત્તમ શિક્ષણ જ નહીં પરંતુ જીવન વ્યવહારની તમામ પ્રવૃત્તિઓ શાળામાં જ શીખવાડે છે. બાળકોમાં ઈમાનદારીનો ગુણ હોય કે આર્થિક બચત સાથે પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવા માટેની તમામ પ્રવૃત્તિઓ શાળામાં જ કરાવવામાં આવે છે.
આ એક એવી શાળા છે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં જરૂર પડતી ચીજ વસ્તુઓ બહાર લેવા જવું પડતું નથી, પરંતુ શાળામાં જ રામ હાટ બનાવવામાં આવ્યું છે. જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ જાતે જ ઈમાનદારીથી પોતાના પૈસા મૂકી જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ ખરીદી શકે છે. એટલે કે કોઈ જ દુકાનદાર વિના જ વિદ્યાર્થીઓ જાતે જ પોતાની જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ શાળામાં બનાવેલ રામ હાટમાંથી મેળવી લે છે.
બર્થ-ડે પર ચોકલેટ નહીં મગ માગવામાં આવે છે
એટલું જ નહીં શાળામાં ભણતા બાળકની કોઈપણ ચીજ વસ્તુ જો ખોવાઈ જાય તો જે વિદ્યાર્થીને મળે તે વિદ્યાર્થી શાળામાં બનાવવામાં આવેલા ખોયા પાયા બોક્સમાં મૂકી દે છે અને જે વિદ્યાર્થીની વસ્તુ ખોવાઈ હોય તે પણ સીધી જ ખોયા પાયાના બોક્સમાંથી શોધીને પરત મેળવી શકે છે. એટલે કે આ શાળામાં ક્યારેય કોઈ વિદ્યાર્થીની કોઈપણ વસ્તુ આજ દિવસ સુધી ગુમ કે ચોરી થઈ નથી. પરંતુ દરેક ચીજ વસ્તુઓ ખોવાયા બાદ પણ તેમને શાળામાંથી જ પરત મળી જાય છે. જો શાળાના કોઈપણ વિદ્યાર્થીનો જન્મદિવસ હોય ત્યારે આ શાળામાં ઉજવણી નહીં પરંતુ વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, જે વિદ્યાર્થીનો જન્મદિવસ હોય તે શાળામાં થોડાક મગ લઈને આવે છે અને આ મગ શાળામાં મૂકવામાં આવેલા અક્ષયપાત્રમાં એકત્ર કરવામાં આવે છે. જે મગ બાદમાં શાળાના બાળકોને જ રાંધીને પૌષ્ટિક ભોજન બનાવીને આપવામાં આવે છે. જેથી કરીને બાળકોને બહારનો નાસ્તો નહીં પરંતુ શાળાનુ પૌષ્ટિક ભોજન અહીંયા મળે છે.
ભવિષ્યની બચત કરતા શીખે છે બાળકો
શિક્ષકો દ્વારા આ શાળામાં ભણતા બાળકોમાં આર્થિક બચતનો ગુણ વિકસાવવા માટે જે બાળકનો જન્મદિવસ હોય તેને અક્ષય દીપક તરીકે ઉજવી ગુડલક ભેટ આપવામાં આવે છે. જેમાં એક વર્ષ સુધી બાળક પોતાની બચત ભેગી કરે છે અને જ્યારે એક વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યારે તેમાં ભેગી થયેલી બચત વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતામાં જમા કરાવીને આર્થિક બચત કરવાનો ગુણ બાળકને શીખવાડવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં ભેગી થયેલી બચતની રકમ ભવિષ્યમાં બાળકને શિક્ષણ પ્રવૃત્તિઓ માટે જરૂર પડતા ઉપયોગમાં આવતા વિદ્યાર્થીને આર્થિક મદદ પૂરી પાડે છે. ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળાનું સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ અત્યાધુનિક બિલ્ડિંગ આધુનિક લાઈબ્રેરી, પ્રયોગશાળા સહિત લીલાછમ વૃક્ષોમાં ઘેરાયેલા શાળાના વિશાળ મેદાનમાં રમતગમત સાથે બાળકો ભણવાનો ભરપૂર આનંદ માણી રહ્યા છે.
શાળામાં ભણતો વિદ્યાર્થી સોહમ પાતાણી જણાવે છે કે, અમને માત્ર શિક્ષણ જ નહીં પણ અલગ-અલગ પ્રવૃત્તિઓ પણ કરાવવામાં આવે છે. જેમ કે અમારા કોઈને જન્મદિવસ હોય તો અમે થોડા મગ લઈને જમા કરાવીએ છીએ અને તે અમને તેનો ખોરાક બનાવીને પૌષ્ટિક ખોરાક આપે છે. અમારી કોઈ વસ્તુ ખોવાઈ જાય તો અમે ખોયા-પાયામાં નાખીએ છીએ. અમારે તેને શોધવાની જરૂર પડતી નથી. જન્મદિવસે શાળા તરફથી ગુલ્લક આપવામાં આવે છે, જેમાં અમે પૈસા ભેગા કરીએ છીએ અને ગુલ્લકની રકમ બેંકમાં જમા કરાવીએ છીએ. તે અમારા આર્થિક શિક્ષણ માટે કામ આવે છે.
તો અન્ય વિદ્યાર્થિની માહી પ્રજાપતિએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, અમારી શાળામાં ઉત્તમ પુસ્તકાલય, પ્રયોગશાળા અને લેબ છે. અમે જ્યારે ફ્રી હોઈએ છીએ ત્યારે પુસ્તકાલયમાં વાંચવા જઈએ છીએ અને પ્રયોગશાળામાં શિક્ષકના માર્ગદર્શનમાં પ્રયોગ કરીએ છીએ અને કોમ્પ્યુટર લેબમાં કોમ્પ્યુટર શીખીએ છીએ.
જિલ્લાની પ્રથમ ગ્રીન શાળા તરીકે સ્થાન મેળવી ચૂકેલી પીએમ શ્રી ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળાએ શ્રેષ્ઠ શાળા, દિવ્ય શાળા, સક્ષમ શાળા સહિત અનેક એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા છે. એટલું જ નહીં શાળાના આચાર્ય અને શિક્ષકો પણ અનેક એવોર્ડથી સન્માન થઈ ચૂક્યા છે. વર્ષ 2024માં શાળાને પીએમ શાળામાં સ્થાન મળી ચૂક્યું છે. આ શાળાએ શાળા પ્રવોશોત્સવમાં અત્યાર સુધી પોતાનો થ્રી સ્ટાર રેન્કિંગ જાળવી રાખ્યો છે. શાળામાં શિક્ષણ સાથે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરાવી બાળકોને દરેક ક્ષેત્રમાં સંપૂર્ણ તૈયાર કરી ઉત્તમ વિદ્યાર્થી બનાવવા શાળાના તમામ શિક્ષકો અને આચાર્ય મેહનત કરી રહ્યા છે.
પીએમશ્રી ઉત્તમપુરા શાળાના પ્રિન્સિપાલ, કમલેશ ઠક્કરે ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, અમારી ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળામાં શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિની સાથે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. શાળામાં ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષકોની ટીમ અને શાળા પરિવારના સભ્યોનો ખૂબ સહયોગ છે. જેના દ્વારા બાળકો દર વર્ષે જુદી-જુદી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સારું પરિણામ લાવે છે. આ વર્ષે NTA દ્વારા લેવાયેલી સૈનિક સ્કૂલની પરીક્ષામાં અમારી 3 દીકરીઓએ સૈનિક સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે. એ જ રીતે NMMSમાં બાળકો સારૂં પ્રદર્શન કરે છે. અમારી શાળામાં 17 જેટલી વિવિધ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે, જેમાં ખોયા-પાયા, જન્મદિવસની ઉજવણી, વિદ્યાદીપ યોજના, વિદ્યા લક્ષ્મી યોજના, અક્ષય પોષણ, અક્ષય દ્રવ્ય, અક્ષય દીપક, રામ હાટ આવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી બાળકોને મૂલ્યલક્ષ્ણી શિક્ષણ અપાય છે.
દરેક ક્ષેત્રે પ્રગતિના સોપાન સર કરતી શાળાના વર્ચ્યુઅલી સંવાદ કાર્યક્રમમાં ધોરણ ત્રણમા ભણતી વિદ્યાર્થીની સામ્યા પ્રજાપતિએ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે સંવાદ કર્યો હતો અને આ સંવાદ દરમિયાન શાળામાં અમને મળવા ક્યારે આવશો તે પ્રકારની લાગણીભરી વાત કરી હતી. ત્યારે દિકરીને આપેલા વચનને નિભાવવા ખુદ મુખ્યમંત્રી પણ શાળામાં સામ્યાને મળવા પહોંચ્યા હતા. જોકે શાળામાં મળવા આવેલા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને દાદા કહીને સામ્યા પ્રજાપતિએ આવકારી કહ્યું, હું કલેક્ટર બનીને તમને મળવા આવીશ તેવું વચન પણ આપ્યું છે.
એટલે કે બનાસકાંઠા જિલ્લાની પીએમ શ્રી ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળા એ પોતાના ઉત્તમ શિક્ષણ ઉત્તમ પ્રવૃત્તિઓ થકી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સૌથી ઉત્તમ શાળા તરીકે શ્રેષ્ઠ નામના પ્રાપ્ત કરી છે. જિલ્લાની જે શાળાઓ મોંઘી દાટ ફી લે છે તેમ છતાં ત્યાંની શાળાના બાળકો જેટલું જ્ઞાન અને શિક્ષણ નથી મેળવી શકતા એટલું ઉત્તમ શિક્ષણ આ સરકારી શાળામાં બાળકો લઈ રહ્યા છે અને તેનાથી વાલીઓ અને બાળકો બંને ખુશ ખુશાલ છે.
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