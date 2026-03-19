ETV Bharat / state

બનાસકાંઠાના ઉણ ગામે હિંસા બાદ 16 સામે નામજોગ, 1000 ટોળા સામે ફરિયાદ, ETV ભારતનો ઉણ ગામથી ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ

ઉણ ગામે હિંસા બાદ કેવી છે સ્થિતિ?
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 10:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના ઓગડ તાલુકાના ઉણ ગામે થયેલી હિંસક અથડામણમાં પોલીસે 16 લોકો સામે નામજોગ અને 1000ના ટોળા સામે ફરિયાદ નોંધી છે. તેમજ ગામમાં હાલમાં પોલીસ કાફલો ખડકીને લોકોને શાંતિ રાખવા માટે પોલીસ દ્વારા બેઠક કરી અપીલ કરવામાં આવી છે. જોકે ETV ભારતે ગામમાં પહોંચી ગામલોકો સાથે વાત કરી પરિસ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

શું હતો સમગ્ર વિવાદ?
આ સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકાના સીનાડ ગામની કિંજલ રબારીના આંતરજ્ઞાતિ પ્રેમલગ્નથી થઈ હતી. જેમાં ચૌધરી સમાજના અશોક ચૌધરી સાથે ગાયક કિંજલ રબારીએ પ્રેમ લગ્ન કરી લીધા બાદ રબારી સમાજમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો અને રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીએ વીડીયોના માધ્યમથી કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી સમાજની દીકરી પરત આપવા કહ્યું હતુ. જે વિડીયો વાયરલ થતા જ સમગ્ર રબારી સમાજ એક થઈ દીકરીને પરત આપવાની માંગ ઉગ્ર કરી. ત્યારે બંને સમાજના આગેવાનોએ બેઠક કરી ગાયક કિંજલ રબારીની ઘર વાપસી કરાવી પ્રેમલગ્નનો સુખદ અંત લાવવામાં આવ્યો હતો.

જોકે ગાયક કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્નનનો સમાજે હાલમાં અંત લાવી પરત ઘરે લાવતા ભાભરના રૂની ગામના ચૌધરી પરિવારની પોતાની દીકરીને ઓગડ તાલુકાના ઉણ ગામનો રબારી સમાજનો યુવાન બે વર્ષ પહેલા ભગાડી ગયો છે તેને પણ પરત લાવવા રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીને પરત લાવવામાં મદદ કરે તે માટે દીકરીના માતાપિતાએ મદદ માગી હતી. જોકે દીકરી કંકુ ચૌધરીએ વીડિયો બનાવી પોતાનો માળો ન વિખેરવા વિનંતી કરી હતી. જે બાદ ચૌધરી સમાજમાં આક્રોશ ફેલાયો જેને લઈ 18 માર્ચે એટલે કે ગઈકાલે રૂની ગામે ચૌધરી સમાજનું સંમેલન મળ્યું હતું. જેમાં આગેવાનોએ પોતાના સમાજની દીકરી કંકુ ચૌધરીને પરત લાવવા 5 દિવસનો રબારી સમાજને સમય આપ્યો. પરંતુ હાજર યુવાનોએ આ વાત માન્ય ન રાખી અને ગાડીઓ લઈ મોટી સંખ્યામાં ઉણ પણ ગામે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં આક્રોશમાં પથ્થરમારો અને ગાડીઓમાં તોડફોડ કરી હોબાળો મચાવતા પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર થઈ ગઈ.

ઓગડ તાલુકાના ઉણ ગામે અચાનક હજારોની સંખ્યામાં ધસી આવેલા ટોળાએ પથ્થરમારો કર્યો ગાડીઓમાં તોડફોડ કરી હોબાળો મચાવ્યો ત્યારે પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા વાવ થરાદ બનાસકાંઠા અને પાટણ આમ ત્રણ જિલ્લાની પોલીસ પણ ગામમાં પહોંચી. જે બાદ કલાકો સુધી સમજાવટ ચાલી છતાં પરિસ્થિતિ કાબુ ના આવતા બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદના જિલ્લા પોલીસ વડાઓ સહિતનો કાફલો પહોંચ્યો હતો. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી જતા અને પોલીસ કર્મચારીઓ પર પણ હુમલો થતા આખરે પોલીસે બળ પ્રયોગ કર્યો અને ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા જે બાદ પરિસ્થિતિ પર કાબુ મેળવી લેવાયો હતો. ઘટનાની જાણ બાદ કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા ખુદ રેન્જ આઈજી પરિક્ષિતા રાઠોડ પણ ઉણ ગામે મોડી સાંજે પહોંચ્યા હતા. એટલે કે બુધવારે બપોરથી મોડીરાત સુધી તણાવ જેવી સ્થિતિ વચ્ચે પોલીસે પરિસ્થિતિ સંભાળી લીધી હતી.

ઉણ ગામમાં હિંસા દરમિયાનની તસવીર
ગામમાં પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત
હાલમાં ઉણ ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. આજે બીજા દિવસે ગુરુવારે પોલીસે એફએસએલની ટીમ સાથે ગામમાં પહોંચી સ્થળ પર પંચનામુ કરી ઘટના સ્થળેથી લાકડી ધોકાઓ સહિતનો ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા મુદ્દામાલની રિકવરી કરવામાં આવી છે. ગામના આગેવાનો સાથે ગામની શાળામાં ડીવાયએસપી સી. એલ. સોલંકીએ શાંતિ સમિતિની તાત્કાલિક બેઠક બોલાવી શાંતિ જાળવવા અને કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ વધુ ન બગડે તે માટે અપીલ કરી છે સાથે જ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ જેવી સ્થિતિ સર્જાય તેવા સંજોગોમાં પોલીસને જાણ કરવામાં કરવા માટે પણ અપીલ કરી છે.

ગ્રામજનોએ હિંસા પર શું કહ્યું?
ETV ભારત આજે બીજા દિવસે ગામની પરિસ્થિતિ જાણવા ઉણ ગામે પહોંચ્યું હતું. ત્યારે ગામના સરપંચ રણુભા વાઘેલા અને રબારી સમાજના આગેવાને વાલાભાઈ દેસાઈ કહ્યું કે, હાલમાં ગામમાં શાંતિ છે. ગઈકાલે સ્થિતિ તણાવ ભરી બની હતી. ગામમાં ઘૂસી આવેલા ટોળાએ પથ્થરમારો કરી તોડફોડ કરી નુકશાન પહોંચાડ્યું છે. જોકે પોલીસે સમયસર આવી વણસેલી પરિસ્થિતિ પર કાબુ મેળવી લીધો હતો. હાલમાં ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. જે કોઈ બે સમાજો વચ્ચે દીકરીનો મામલો છે. તેમાં આગેવાનો એકસાથે બેસી તેનું સુખદ નિરાકરણ લાવવું જોઈએ. ગઈકાલની આ ઘટનામાં ગામના સ્થાનિક પત્રકારના ઘર પર પથ્થરથી હુમલો કરાયો હતો. જેમાં ગાડીના કાચ ફૂટ્યા હતા. તેમજ માથા અને હાથમાં ઈજાઓ પહોંચી છે.

પોલીસે લોકોને શાંતિ જાળવવા કરી અપીલ
આ સમગ્ર હિંસાત્મક ઘટના અંગે બનાસકાંઠા એસ.પી પ્રશાંત સુમ્બેએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગે તેમજ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી જાણકારી આપી હતી. એસ.પીએ કહ્યું, ગઈકાલે ઉણ ગામે ઘર્ષણની આ ઘટનામાં પાંચ પોલીસ કર્મીઓ ઘાયલ થયા. જ્યારે અન્ય લોકોને પણ ઈજાઓ પહોંચી છે. ટોળાને વિખેરવા માટે પોલીસે લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસની મદદ પણ લેવી પડી હતી. જેમાં 16 લોકો સામે નામજોગ ફરિયાદ અને 1000ના ટોળા સામે ફરિયાદ નોધી છે. જેમાં રાયોટીંગ, હત્યાનો પ્રયાસ અને સરકારી ફરજ પર કર્મચારીઓ પર હુમલા જેવી કલમો લગાવાઈ છે. 4 લોકોની હાલ અટકાયત કરવામાં આવી છે. પોલીસે અન્ય આરોપીઓને પકડવા માટે આઠ જેટલી ટીમો બનાવી છે. રબારી સમાજના આગેવાનોને પોલીસે શાંતિ રાખવા માટે અપીલ કરી છે.

TAGGED:

BANASKANTHA NEWS
UN VILLAGE VIOLENCE
KINJAL RAVBARI
ઉણ ગામે હિંસા
UN VILLAGE VIOLENCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.