બનાસકાંઠામાં ધો.12 બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જતા બે મિત્રોને નડ્યો અકસ્માત, ટેન્કર બાઈકને અડફેટે લેતા મોત
Published : March 12, 2026 at 8:50 AM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વધતા અકસ્માતોના બનાવો વચ્ચે એક જ દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. ઘરેથી પરીક્ષા કેન્દ્ર તરફ પરીક્ષા આપવા માટે જઈ રહેલા બે પરીક્ષાર્થીઓ પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચે તે પહેલા જ મોતને ભેટ્યા હતા. પાંથાવાડા નજીક બાઈક લઈને પસાર થઈ રહેલા બે વિદ્યાર્થીઓના બાઈકને પુરપાટ ઝડપે આવી રહેલા ટેન્કરના ચાલકે અડફેટે લઈ જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ ટક્કર એટલી ભયંકર હતી કે, બંને વિદ્યાર્થીઓના ઘટના સ્થળે જ મોત થયા હતા.
હિન્દીનું પેપર આપવા જતા હતા વિદ્યાર્થીઓ
મળતી વિગતો મુજબ બંને વિદ્યાર્થીઓ પાંથાવાડા હાઈસ્કુલમાં ધોરણ-12 આર્ટસનું હિન્દીનું બોર્ડનું પેપર આપવા માટે બાઈક લઈને પાંથાવાડાની તિરૂપતિ બાલાજી હાઈસ્કુલમાં જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે પાંથાવાડા ગુંદરી હાઈવે ઉપર ભેરુનાથ હોટલ નજીક ટેન્કરે બાઈકને અડફેટે લેતા ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. મૃતકોની ઓળખ સાતસણ ગામના લાલાભાઈ ચૌધરી અને ગુંદરી ગામના હરેશસિંહ રાજપુત તરીકે થઈ છે. જેઓ ગુંદરીની સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલમાં ધોરણ- 12માં અભ્યાસ કરતા હતા અને 26 તારીખથી શરૂ થયેલ બોર્ડની પરીક્ષામાં રેગ્યુલર પરીક્ષા આપી રહ્યા હતા. ત્યારે હિન્દીનું પેપર આપવા માટે જતા હતા તે દરમિયાન અકસ્માત સર્જાયો હતો.
યુવાન દીકરાઓના મોતથી પરિવારમાં શોક
અકસ્માત બાદ આસપાસના લોકોના ટોળેટોળા એકત્ર થયા હતા. પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાના સ્થળે પહોંચી હતી. જે બાદ મૃતદેહોને પાંથાવાડા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે પીએમ અર્થે ખસેડ્યા હતા. જોકે પરિજનોને જાણ થતા પરિજનોના ટોળેટોળા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે જોવા મળ્યા હતા. બે આશાસ્પદ દીકરાઓના મોત બાદ પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થયો છે. સાતસણ ગામના વિહાભાઈ ચૌધરીને ત્રણ સંતાનો છે જેમાં મૃતક લાલાભાઈ સૌથી નાનો હતો. જ્યારે ગુંદરી ગામના ખેડૂત શેરસિંહ રાજપૂતને બે પુત્રો છે જેમાં હરેશસિંહ નાનો પુત્ર હતો.
પોતાના દીકરા બોર્ડની પરીક્ષા આપી આગળ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી પોતાનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવી શકે તેવી આશા સાથે માતા પિતા ખેતરોમાં રાત દિવસ મજૂરી કરી દીકરાઓને ભણાવતા હતા. જોકે બીજી તરફ દીકરાઓ પણ પોતાના ભવિષ્યને સવારવા માટે મહેનત કરતા હતા. પરંતુ આજે બધાય સપના અધૂરા રહી ગયા અને પરિવારે જવાનજોધ દીકરા ઘુમવતા શોકમાં ડૂબ્યું છે.
આ અકસ્માત અંગે પાંથાવાડા પોલીસને પૂછતા પોલીસે કહ્યું કે, અકસ્માતમાં બે વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા છે. પીએમ કરીને મૃતદેહો પરિવારજનોને સોંપવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલે પાંથાવાડા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. અક્સ્માત અંગે ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી પોલીસે દ્વારા હાથ ધરાઈ છે.
