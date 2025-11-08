બનાસકાંઠા: નકલી દવાઓના કૌભાંડમાં ગાંધીનગરથી મહિલા સહિત બેની ધરપકડ; કરોડોની દવાઓનું સપ્લાય ઝડપાયું
Published : November 8, 2025 at 7:06 PM IST
બનાસકાંઠા: કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોની ટીમે ગેરકાયદેસર નકલી દવાઓના મામલે ગાંધીનગરથી એક મહિલા સહિત બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. તેમને આજે પાલનપુર કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી છે. અગાઉ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રેડ કરીને બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેના આધારે તપાસમાં વધુ એક મહિલા સહિત બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોની ટીમે ગેરકાયદેસર નકલી દવાઓના મામલે થરાદ અને ધાનેરામાં રેડ કરી હતી. આ રેડમાં ધાનેરાના વિઠ્ઠલ જોશી અને થરાદના દીપક મહેશ્વરી નામના બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછમાં અમદાવાદની એન.ડી. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીનું નામ સામે આવ્યું હતું. આ પછી કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોની ટીમે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ શરૂ થતાંની સાથે જ કંપનીના માલિકોએ કંપની બંધ કરીને ફરાર થઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમને ગાંધીનગરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
ગાંધીનગરથી પકડાયેલા સમીક્ષા મોદી અને સુનિલ મોદી બંને ફરાર હતા. તેમને પકડીને આજે પાલનપુર કોર્ટમાં રિમાન્ડ માટે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોએ નકલી દવાઓના માર્કેટમાં વેચાણના મામલે કડક તપાસ કરી હતી. પકડાયેલા આરોપીઓના ઘરે સર્ચ કરતાં ત્યાંથી અધિકૃત દવાઓના બિલ સાથેનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. સાથે જ ₹3.80 લાખની રોકડા રકમ અને ગર્ભપાત માટેની પ્રતિબંધિત દવાઓનો જથ્થો પણ મળી આવ્યો છે, જેના આધારે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પકડાયેલા આરોપીઓએ કરોડો રૂપિયાની કિંમતની આશરે 42 લાખ દવાઓ માર્કેટમાં સપ્લાય કરી હતી.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નકલી દવાઓના મામલે અગાઉ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં બે વ્યક્તિઓ પકડાયા હતા, જેઓ હાલ પાલનપુર જેલમાં છે. તપાસના ભાગરૂપે એક મહિલા સહિત વધુ બે વ્યક્તિઓની ગાંધીનગરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મળતી માહિતી અનુસાર, પકડાયેલા બંનેમાંથી એક વ્યક્તિ કંપનીનો માલિક છે. કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોની ટીમે તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરી છે અને સમગ્ર મામલે કડક તપાસ હાથ ધરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે નકલી દવાઓનો કારોબાર કરી કરોડો રૂપિયા કમાવવાના સપના જોનારા આ લોકો આખરે કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોના હાથે ઝડપાઈ ગયા છે. રિમાન્ડ દરમિયાન કયા નવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થશે, તે જોવું રહ્યું.
