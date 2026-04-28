બનાસકાંઠા: કોંગ્રેસના બે પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખોની કારમી હાર, વર્તમાન MLAના વિસ્તારમાં જ પુત્ર હાર્યો; અઢી દાયકા બાદ જિલ્લા પંચાયત ભાજપના કબ્જામાં

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના નજીકના ઘણાતા પીનાબેન ઘાડિયા હારતા મોટો ઝટકો

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના નજીકના ઘણાતા પીનાબેન ઘાડિયા હારતા મોટો ઝટકો
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના નજીકના ઘણાતા પીનાબેન ઘાડિયા હારતા મોટો ઝટકો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 8:27 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં આ વખતે બે પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખોની કારમી હાર થઈ છે. વર્ષોથી જે જિલ્લા પંચાયતે કોંગ્રેસના ફાળે હતી તેને આ વખતે કોંગ્રેસના હાથમાંથી ભાજપે છીનવી લીધી છે અને નોંધનીય બાબત એ છે કે, આ વખતે બે પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીના મેદાનમાં હતા અને તેઓની પણ આ ચૂંટણીમાં હાર થઈ છે.

બંને જિલ્લા પ્રમુખોની હાર

મુડેઠા જિલ્લા પંચાયત સીટ પરથી પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ રાજેન્દ્રભાઈ જોશી ચુંટણી લડ્યા હતા તેઓ પણ હાર્યા છે તો બીજી તરફ પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ પીનાબેન ઘાડીયા મોટી ભાખર સીટ પરથી હાર્યા છે અને બંને સીટો ઉપર ભાજપે જીત મેળવી લીધી છે. આને કોંગ્રેસ માટે મોટી હાર માનવામાં આવે છે કારણ કે બંને જિલ્લા પ્રમુખો રહી ચૂક્યા છે. સાથે જ પીનાબેન ઘાડિયા સાંસદ ગેબીબેન ઠાકોરના ખુબજ નજીકના મનાતા હતા છતાં તેમની હારે ગેનીબેન ઠાકોરને પણ મોટો ઝટકો આપ્યો છે.

આ વખતના પરિણામે બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની સત્તામાં મોટી બદલાવ કરી ભાજપે સત્તા હાંસલ કરી લીધી છે. લગભગ અઢી દાયકા બાદ કોંગ્રેસે જિલ્લા પંચાયતમાં સત્તા ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે.

48માંથી 32 સીટો પર ભાજપનો વિજય

બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતના વિભાજન બાદ પરિણામોમાં પણ મોટો તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. પહેલા બૃહદ બનાસકાંઠામાં 66 સીટો હતી પરંતુ વિભાજન બાદ 48 સીટો જિલ્લા પંચાયતની ઉપર ચૂંટણી યોજાઈ હતી જેમાથી આ વખતે ભાજપે બીજી મારી બહુમતી હાંસલ કરી લીધી છે. આ વખતે ભાજપે 32 સીટો પોતાના કબજામાં કરી લીધી છે. જયારે કોંગ્રેસ માત્ર 16 બેઠકો ઉપર જ સમેટાઈ ગઈ છે. જેથી અઢી દાયકા બાદ કોંગ્રેસને હટાવી ભાજપ જિલ્લાની સત્તામાં આવી છે.

કોગ્રેસના ગઢમાં વર્તમાન કોંગ્રેસના ધારાસભ્યના પુત્રની કારમી હાર

બીજી તરફ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોંગ્રેસના ગઢ ગણાતા દાંતા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં હાલમાં વર્તમાન ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીના પુત્ર દિનેશ ખારાડીની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં હાર થઈ છે. દિનેશ ખારાડીએ વિરમપુર જિલ્લા પંચાયત બેઠક ઉપરથી ઉમેદવારી કરી હતી. જ્યાં તેમને હાર સહન કરવી પડી હતી. આમ, વર્ષોથી કોંગ્રેસના ગઢ ગણાતા અને જ્યાં હાલમાં વર્તમાન કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી છે તેમના જ મતવિસ્તારમાં જ તેમના પુત્રની હાર થઈ છે. જ્યાંથી પિતા જીતીને ધારાસભ્ય બન્યા ત્યાં જ પુત્રની હાર થઈ છે એટલે કે આ વખતે મતદારોએ મિજાજ બદલી પરિણામ કંઈક અલગ જ આપતા સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.

