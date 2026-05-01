દાંતા આદિવાસી-વન વિભાગ અથડામણ કેસ: એક આરોપીને જામીન, બીજાને નીચલી કોર્ટમાં જવા આદેશ

ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક આરોપીને શરતી જામીન આપ્યા, જ્યારે બીજાને નીચલી કોર્ટમાં અરજી કરવાનો નિર્દેશ, સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટના સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર અનેલ સવાલ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 9:40 PM IST

અમદાવાદ: બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકાના પાડલિયા ગામે ગયા ડિસેમ્બરમાં આદિવાસીઓ અને વન વિભાગ વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે બુધવારે સખત ટિપ્પણી કરી છે. કોર્ટે એક આરોપીને શરતી જામીન આપ્યા છે, જ્યારે બીજાને નીચલી કોર્ટમાં અરજી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર સવાલો ઉઠાવતા વહીવટી તંત્રની કામગીરી પર અનેક પ્રશ્નાર્થ ઊભા કર્યા છે.

આ કેસમાં સાયબાભાઈ ડુંગાસિયા અને લક્ષ્મણ ડુંગાસિયાએ હાઇકોર્ટમાં જામીન અરજી કરી હતી. જસ્ટિસની બેન્ચે સાયબાભાઈને અમુક શરતો સાથે જામીન પર મુક્ત કર્યા છે, જ્યારે લક્ષ્મણે સત્ર ન્યાયાલયમાં જામીન માટે અરજી કરવાની રહેશે. જોકે, કોર્ટે પોતાના આદેશમાં બંને પક્ષકારોની ભૂમિકાની આકરી ટીકા કરી છે.

ઘટના તે દિવસની છે જ્યારે વન વિભાગના અધિકારીઓ પોલીસ ફોર્સ અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ સાથે પડતર જમીન પર છોડ વાવવા ગયા હતા. તે દરમિયાન લગભગ 500 જેટલા આદિવાસીઓ ભેગા થયા અને વિરોધ નોંધાવ્યો. ફરિયાદ મુજબ, ટોળાએ તીર, તલવાર, કુહાડી જેવા હથિયારોથી હુમલો કર્યો, સરકારી વાહનોને નુકસાન પહોંચાડયું અને વન અધિકારીઓને ઈજાઓ પહોંચાડી. 28 નામજોગ આરોપીઓ અને અજાણ્યા 500 લોકો સામે સરકારી ફરજમાં રૂકાવટ, હુમલો અને મિલકતને નુકસાન અંગેનો ગુનો નોંધાયો છે.

પરંતુ હાઇકોર્ટે કેસની પૃષ્ઠભૂમિ જાણવાની કોશિશ કરી ત્યારે ગંભીર ખામીઓ સામે આવી. કોર્ટે વન વિભાગને સીધો સવાલ કર્યો કે છોડ વાવવા જતા પહેલા કલેક્ટર કે ડીએસપીને કેમ જાણ કરવામાં ન આવી? એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટને સાથે લઈ જવાનો હેતુ શું હતો, શું ફાયરિંગની તૈયારી હતી? કોર્ટે કડક શબ્દોમાં કહ્યું, “આ કોઈ બોર્ડર નથી, તમારા પોતાના નાગરિકો છે. તમે શક્તિ બતાવવા માટે મોટું પોલીસ દળ લઈને કેમ ગયા?”

અરજદારોના વરિષ્ઠ વકીલ આનંદ યાજ્ઞિકે દલીલો રજૂ કરતા જણાવ્યું કે જે જમીન પર રોપાવણીનો પ્રયાસ થયો તે બાલારામ સેન્ચુરી વિસ્તારમાં છે અને ત્યાં 172 આદિવાસી પરિવારોના જમીન હક્ક(ક્લેમ) અંગેના કેસ વર્ષોથી પેન્ડિંગ છે. આ લોકો લાંબા સમયથી ત્યાં ખેતી કરે છે, છતાં તેમને વિશ્વાસમાં લીધા વિના વન વિભાગે એકતરફી કાર્યવાહી કરી. સંસદમાં પણ આ મુદ્દો ઊઠ્યો હતો, જ્યાં બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પ્રશ્ન કરતા સરકારે જવાબ આપ્યો હતો કે રાજ્યમાં 10 હજાર ક્લેમમાંથી 2869 હજુ પેન્ડિંગ છે.

કોર્ટે આ માહિતીની ગંભીર નોંધ લીધી અને ટકોર કરી, “તમે ક્લેમ નક્કી થાય તે પહેલાં જ જમીન પર રોપા વાવવા કેમ ગયા? આ તો ઘોડા આગળ ગાડું મૂકવા જેવું છે.” સુનાવણી દરમિયાન આ પણ ખુલાસો થયો કે કલેક્ટર દ્વારા તૈયાર કરાયેલા અને સંસદમાં રજૂ થયેલા રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ કહેવાયું હતું કે વન વિભાગે આ ઝુંબેશ પહેલા જિલ્લા વહીવટી તંત્રને કોઈ જાણ કરી નહોતી. જો સમયસર સંકલન થયું હોત તો આ અથડામણ ટાળી શકાઈ હોત.

કોર્ટે મામલાને માત્ર કાનૂની નહીં, પણ સામાજિક ગણાવ્યો અને કહ્યું કે તંત્રએ સમસ્યાના સમાધાનની જગ્યાએ શક્તિ બતાવવાનો રસ્તો અપનાવ્યો. અંતે, કોર્ટે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકાર પર છોડ્યો છે. સાથે જ કોર્ટે આદિવાસીઓને ઉશ્કેરનારા તત્વો સામે પણ યોગ્ય કાનૂની પગલાં લેવાની સૂચના આપી છે. આ ચુકાદાથી વન અને મહેસૂલ તંત્ર વચ્ચેના સંકલનની મોટી કચાશ ઉજાગર થઈ છે.

