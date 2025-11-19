બનાસકાંઠા: બ્રેઇન ડેડ જાહેર થયેલા યુવકના શરીરમાં અચાનક હલનચલન, અંગદાન પ્રક્રિયા રોકાઈ, પરિવારે ચમત્કાર ગણાવ્યો

ETV Bharat / state

માવજત હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન સારવાર કરી રહેલા તબીબે યુવકને બ્રેન ડેડ જાહેર કરી પરિવારને અંગદાન માટે સમજૂતી આપી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read
બનાસકાંઠા: પાલનપુરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં યુવકને બ્રેન ડેડ જાહેર કર્યા બાદ પરિવારજનો અંગદાન કરી તેની અંતિમ ક્રિયા કરે તે પહેલાં જ ફરી યુવકના શરીરમાં હલનચલન જોવા મળતા પરિવારજનો ચોંકયા હતા અને યુવકને ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો હતો.

પાલનપુરમાં આવેલી માવજત હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રહેલા યુવકને તબીબોએ બ્રેન ડેડ જાહેર કરી પરિવારને અંગદાન માટે સમજાવ્યો હતો જે બાદ પરિવારે મંજૂરી આપતા હૃદય સહિતના અંગોને લેવા માટે મુંબઈથી ટીમ રવાના થઈ હતી એટલું જ નહી પરિવારજનોએ અંતિમ ક્રિયાની પણ તૈયારીઓ કરી લીધી હતી. તેવામાં અંતિમ ક્ષણે યુવકના શરીરમાં હલનચલન જોવા મળતા પરિવાર ચોકી ઉઠ્યો હતો અને તાત્કાલિક નિર્ણય બદલીને યુવકને ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લવાયો હતો જ્યાં યુવકને વેલ્ટીનેટર પર રાખવામાં આવ્યો છે.

રવિવારે ચિત્રાસણી નજીક કે સાંજે 5:30 કલાકના આશરે ત્રીપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો. મળતી વિગતો મુજબ આગળ જતી મોટી ગાડીએ અચાનક બ્રેક મારતા રીક્ષા આગળ જતી મોટી ગાડી સાથે ધડાકાભેર ટકરાઈ હતી. આ સમયે પાછળ આવતું બાઈક રીક્ષા પાછળ ઘૂસી ગયું હતું જેમાં બાઈક સવાર પાલનપુર તાલુકાના જગાણા ચિરાગભાઈ મહેશભાઈ પરમારને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તાત્કાલિક પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તબિયત વધુ ખરાબ જણાતા પરિવારજનો પાલનપુરની માવજત હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા.

માવજત હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન સારવાર કરી રહેલા તબીબે યુવકને બ્રેન ડેડ જાહેર કરી પરિવારને અંગદાન માટે સમજૂતી આપી હતી. પરિવાર પણ અંગદાન કરવા માટે રાજી થઈ ગયો હતો એટલું જ નહીં પરિવાર યુવકની અંતિમ ક્રિયાની તૈયારીમાં લાગી ગયો હતો. જોકે હૃદય સહિતના અંગો લેવા માટે મુંબઈથી ટીમ પાલનપુર પહોંચે તે પહેલા જ અંતિમ ક્ષણોમાં યુવકના શરીરમાં હલનચલન જોવા મળી હતી જેથી પરિવાર પણ ચોકી ઉઠ્યો હતો. પરિવારે અંગદાન કરવાનો નિર્ણય બદલીને યુવકને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો છે.

આ અંગે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રીન્ટેડેન્ટ ડો. સુનિલ જોશી સાથે ટેલિફોનિક વાત કરતા તેમને કહ્યું કે બ્રેન ડેડ પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ દર્દી જ્યાં સુધી વેલ્ટીનેટર છે ત્યાં સુધી તેના અંગો હળવી મુમેન્ટ કરતા હોય છે જ્યારે વેલ્ટીનેટર હટાવી દેવામાં આવે ત્યારે શરીરના અંગો ધીરેધીરે મુમેન્ટ કરવાનું બંધ કરી દે છે. હાલમાં આ યુવક પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં વેલ્ટીનેટર ઉપર સારવાર હેઠળ છે.

બીજી તરફ પાલનપુરની માવજત હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન બ્રેન્ડ ડેડ જાહેર કર્યા બાદ યુવકની અંતિમ ક્રિયા માટે તૈયારી કરી રહેલા પરિવારજનોને યુવકના શરીરમાં અચાનક જ હલનચલન જોવા મળતા તેઓ આ પ્રક્રિયાને ચમત્કાર માની રહ્યા છે અને પોતાનો દીકરો ફરી જીવિત થાય તેવી પ્રાર્થના હાલ કરી રહ્યા છે. દર્દીના પિતા મહેશભાઈ ચૌહાણએ કહ્યું કે અકસ્માત બાદ સૌપ્રથમ પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં મારા પુત્રને સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યો હતો જે બાદ તેને પાલનપુરની માવજત હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ડોક્ટરે મારા દીકરાને બ્રેન્ડ ડેડ જાહેર કર્યો હતો અને અંગદાન માટે તબીબોએ અમને સમજણ આપી હતી અમે સૌએ મંજૂરી આપી હતી પરંતુ યુવકના પત્નીએ મંજૂરી આપી ન હતી. તેવામાં યુવકના શરીરમાં હલનચલન જોવા મળતા અમે હાલમાં પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં મારા દીકરાને સારવાર માટે લાગ્યો છે, હાલ તે વેલ્ટિનેટર ઉપર છે અમને આશા છે કે અમારા પરિવારજનો, સગાવ્હાલાઓ અને સૌ કોઈની પ્રાર્થનાથી તે સાજો થઈ જશે.

