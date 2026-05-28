બનાસકાંઠા એસઓજીએ શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો ઝડપી 19 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો
Published : May 28, 2026 at 3:42 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના વેચાણ સામે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર અનેક વખત કાર્યવાહી કરતું હોય છે, તેમ છતાં હજુ પણ ઘણા તકસાધુ વેપારીઓ પોતાનું પેટ ભરવા માટે અખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનું બજારમાં વેચાણ કરતા હોય છે, જે જનઆરોગ્ય માટે અત્યંત જોખમી છે.
વારંવાર અખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ વેચાતી હોવાની ફરિયાદો મળતી રહેતી હોવાથી હવે બનાસકાંઠા એસઓજીએ પણ અખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના વેચાણ સામે લાલ આંખ કરી છે.
બનાસકાંઠા એસઓજીને ખાનગી સૂત્રોમાંથી મળેલી બાતમીના આધારે શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. બાતમી મળતાં જ એસઓજીએ પાલનપુર તાલુકાના સામઢી ગામ નજીક નાકાબંધી કરી હતી. નાકાબંધી દરમિયાન સંદેહાસ્પદ પિકઅપ વાહન આવતું જોતાં તેને રોકી તપાસ કરવામાં આવી, જેમાંથી શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
પિકઅપમાંથી 176 ડબ્બા ઘી, જેની કિંમત આશરે 16.73 લાખ રૂપિયા છે, તે જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ તપાસમાં ત્રણ પ્રકારની બ્રાન્ડના નામે આ શંકાસ્પદ ઘી વેચાણમાં હતું. તેમાં રિવાજ પ્રીમિયમ ગાયનું ઘી, રિવાજ પ્રીમિયમ ઘી અને શ્રી કૃષ્ણકુંજ પ્યોર પ્રીમિયમ ઘીના ડબ્બાઓ સામેલ છે.
બનાસકાંઠા એસઓજી પોલીસે આ મામલે ગઢ પોલીસ મથકે પિકઅપ વાહન સહિત કુલ 19.72 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી ફરિયાદ નોંધીને આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.
સમગ્ર મામલે બનાસકાંઠા એસઓજીના પીઆઈ ડી.એમ. રાઠોડે જણાવ્યું કે, “બાતમીના આધારે નાકાબંધી કરીને જિલ્લા એસઓજી પોલીસે શંકાસ્પદ ઘી ઝડપી લીધું છે. આ મોટા જથ્થામાં ઝડપાયેલા ઘીનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવતો હતો અને ક્યાં લઈ જવાતો હતો તેની તપાસ ચાલુ છે. સાથે જ ફૂડ વિભાગને જાણ કરીને નમૂના પરીક્ષણ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.”