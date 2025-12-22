ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં વિદ્યાર્થીને ખુદ શિક્ષકોએ જ ધુણાવ્યો, વાયરલ વીડિયોની તપાસ બાદ અલગ હકીકત જ બહાર આવી

બનાસકાંઠાના કાંકરેજની તેરવાડા ગામની એક સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી ભુવો બનીને ધૂણતો જોવા મળ્યો

બનાસકાંઠામાં વિદ્યાર્થીને ખુદ શિક્ષકોએ જ ધુણાવ્યો
બનાસકાંઠામાં વિદ્યાર્થીને ખુદ શિક્ષકોએ જ ધુણાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 7:44 AM IST

કાંકરેજ: બનાસકાંઠાની એક સ્કૂલમાં અંધશ્રદ્ધાની એક ઘટના સામે આવી છે. બનાસકાંઠાની એક સ્કૂલનો વીડિયો વાયરલ થયો છે જેમાં એક વિદ્યાર્થી ચાદર ઓઢીને સ્પીકરમાં વગાડવામાં આવતી રેગડીના તાલે ધૂણી રહ્યો છે. નજીકમાં જ બે શિક્ષક બેઠા છે તેમાંથી એક શિક્ષક પણ સાથે ધૂણી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ આ સમગ્ર ઘટનાને નિહાળી રહ્યા છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ શિક્ષણ વિભાગ અને શાળામાં કરાવવામાં આવતા અભ્યાસ અંગે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

બનાસકાંઠાના કાંકરેજની તેરવાડા ગામની એક સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી ભુવો બનીને ધૂણતો જોવા મળ્યો હતો. આ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની સાથે એક શિક્ષક પણ ધુણી રહ્યા હતા.આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ સ્કૂલ અને શિક્ષણ વિભાગ સામે સવાલ ઉભા થયા હતા. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીએ તરત જ જે સ્કૂલનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો તેની મુલાકાત લીધી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.તપાસ બાદ આ સમગ્ર ઘટનાની હકીકત સામે આવી હતી.

બનાસકાંઠાની એક સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીનો ધુણતો વીડિયો વાયરલ (ETV Bharat Gujarat)

સ્કૂલમાં બાળકના ધુણવાના વીડિયોની શું છે હકીકત?

કહેવાય છે કે ક્યારેક સારા સંદેશા આપવામાં પણ કંઇક એવું થઇ જતું હોય છે જેના કારણે પછી ક્યારેક તંત્રએ પણ ખુલાસા કરવા પડતા હોય છે. બનાસકાંઠાના કાંકરેજ તાલુકામાં આવેલી તેરવાડા પ્રાથમિક શાળામાં બેગલેસ દિવસ એટલે કે શનિવારે વિદ્યાર્થીઓને અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરાવવામાં આવતી હતી. આ દરમિયાન અંધશ્રદ્ધાથી લોકોને જાગૃત કરવા શિક્ષક અને આચાર્યએ વિદ્યાર્થીને એક પાત્રીય અભિનય કરાવ્યો હતો જેમાં વિદ્યાર્થીને ભુવો બનાવવામાં આવ્યો હતો.

"કાંકરેજમાં બેગલેસ દિવસ અંતર્ગત જુદી જુદી એક્ટિવિટી કરાવવાની થતી હોય છે. આચાર્ય અને શિક્ષકો દ્વારા એકપાત્રીય અભિનયનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેના ભાગરૂપે એક બાળકનો ધૂણતો વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વીડિયોનો અમુક ભાગ જ વાચરલ કરવામાં આવ્યો છે. સમાજની અંદર અંધશ્રદ્ધા પ્રવર્તે છે તેનાથી વાકેફ કરવા એકપાત્રીય અભિનયનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું." વિનુભાઇ પટેલ, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી

