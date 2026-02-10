બનાસકાંઠા: નવી ભીલડીના સરપંચ સસ્પેન્ડ, સત્તાનો દુરુપયોગ અને કામગીરીમાં ગેરરેતીના આરોપ
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ કંઈક સત્તાનો દૂર ઉપયોગ કરવા અને કામમાં ગેરરિતીઓ સામે આવ્યા બાદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ સરપંચને સસ્પેન્ડ કરી દેવાનો આદેશ કરી દીધો છે.
Published : February 10, 2026 at 6:12 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવી ભીલડી ગામના સરપંચને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે કામમાં ગેરરેતીઓ અને સત્તાનો દૂરઉપયોગ કરવા બદલ સરપંચને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ કંઈક સત્તાનો દૂર ઉપયોગ કરવા અને કામમાં ગેરરિતીઓ સામે આવ્યા બાદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ સરપંચને સસ્પેન્ડ કરી દેવાનો આદેશ કરી દીધો છે.
ડીસાના નવી ભીલડી ગામના સરપંચ વિરુદ્ધ અવારનવાર મળેલી ફરિયાદો અને તપાસ બાદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ સરપંચ કાંતિભાઈ કપૂરજી માળીને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે અધિનિયમ 1993ની કલમ 57(1) હેઠળ સત્તાનો દુરુપયોગ કરવા અને કામગીરીમાં ગેરહિતિઓ આચરવાના આરોપસર સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ કરી દીધો છે. સરપંચ કાંતિભાઈ માળી વિરુદ્ધ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સમક્ષ ફરિયાદો મળી હતી અને આ ફરિયાદો મળ્યા બાદ તપાસ કરાવી હતી ને તપાસમાં દોષી ઠરતા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ ગ્રામ પંચાયતની કામગીરી ન ખોરવાય તે માટે તાત્કાલિક અસરથી તમામ વહીવટી કામગીરી અને ચાર્જ સંભાળવા માટેની જવાબદારી ઉપસરપંચ દિનેશચંદ્ર નટવરલાલ મોદીને સોંપી છે જેવો હાલમાં ગ્રામ પંચાયતની તમામ વહીવટી કામગીરી અને જવાબદારી નિભાવશે. બીજી તરફ સરપંચને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવતા રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે સરપંચ સામે કરાયેલી કાર્યવાહીથી અન્ય ગામના સરપંચો જેઓ ગેરરીતિઓ આચરે છે તેમનામાં પણ ફફડાટ વ્યાપ્યો છે.
મહત્વનું છે કે, ચૂંટણી સમયે ગામના સરપંચ બનવા માટે મતદારોને લોભામણી લાલચો અને ગામમાં વિકાસના કામો કરવા માટેના વાયદાઓ સરપંચો કરતા હોય છે પરંતુ જીત મળ્યા બાદ તેઓનો રૂઆબ બદલાઈ જતો હોય છે અને સરકારી ગ્રાન્ટો અને વિકાસના કામો સરપંચના કારણે અટવાતા પણ હોય છે. ક્યારેક તો સરપંચોના ઉડાવ જવાબના કારણે ગ્રામજનો પણ હેરાન થતા હોય છે. હવે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સરપંચ સામે મળેલી ફરિયાદો બાદ તપાસના અંતે તેમના સામે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા મામલો ચર્ચામાં આવ્યો છે.
