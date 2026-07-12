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બનાસકાંઠા: રાધનપુરમાં બનશે બાયો-CNG પ્લાન્ટ, શંકરભાઈ ચૌધરીએ કરી જાહેરાત

બનાસ બેંકના નવા મકાન માટેનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ દરમિયાન શંકરભાઈ ચૌધરીએ કરી જાહેરાત

રાધનપુરમાં બનશે બાયો-CNG પ્લાન્ટ
રાધનપુરમાં બનશે બાયો-CNG પ્લાન્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 2:48 PM IST

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બનાસકાંઠા : પાટણના રાધનપુરમાં માર્કેટયાર્ડ અને બનાસ બેંકના નવા મકાનના લોકાર્પણના કાર્યક્રમ દરમિયાન બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીએ રાધનપુર વાસીઓને 40-50 કરોડના ખર્ચે બાયો સીએનજી પ્લાન્ટનો પ્રોજેક્ટ ઉભો કરવાની જાહેરાત કરી છે.

રાધનપુર ખાતે માર્કેટ યાર્ડ અને બનાસ બેંકના નવા મકાન માટેનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ વિશેષ અતિથિ કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તેમજ બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીની અધ્યક્ષમાં યોજાયો હતો. જેમાં રાધનપુર વાસીઓ માટે ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ ખાસ જાહેરાત કરી હતી.

શંકરભાઈ ચૌધરી (ETV Bharat Gujarat)

શંકરભાઈ ચૌધરીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ત્રણ બાયો સીએનજી પ્લાન્ટની સફળતા બાદ હવે રાધનપુરવાસીઓને પણ બાયો સીએનજી પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવશે. તેમને કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને જણાવતા કહ્યું કે આગામી બે મહિનામાં નવરાત્રી પહેલા ખાતમુહૂર્ત કરવાની પણ ખાતરી આપી છે. બનાસ ડેરી દ્વારા રાધનપુરને બનાસ ડેરીના નવા બાયો-CNG પ્લાન્ટ આપશે. જેથી ગોબરમાંથી પણ કમાણી પશુપાલકો કરશે, બનાસકાંઠાવાસીઓ માટે બનાસ ડેરીના ત્રણ સફળ બાયો-CNG પ્લાન્ટ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થયા બાદ હવે રાધનપુર વિસ્તારના ખેડૂતો પશુપાલકો માટે પણ બાયો-CNG પ્લાન્ટ ખૂબ જ મહત્વનો સાબિત થશે.

રાધનપુરમાં બનશે બાયો-CNG પ્લાન્ટ
રાધનપુરમાં બનશે બાયો-CNG પ્લાન્ટ (ETV Bharat Gujarat)
બનાસ બેંકના નવા મકાન માટેનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ
બનાસ બેંકના નવા મકાન માટેનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બનાસ ડેરી દ્વારા ગોબરમાંથી પણ કમાણી કરી શકાય તેવા બાયો CNG પ્લાન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં પશુપાલકો ગોબરનું વેચાણ કરી કમાણી કરી રહ્યા છે તો બીજીતરફ વાહનચાલકો સસ્તો બાયો CNG વાહનોમાં ભરાવી આર્થિક બચત કરી કરતા થયા છે. પશુપાલકોની આવક વધારવા બનાસ ડેરીની આ વધુ એક પહેલ હવે પાટણ જિલ્લામાં પણ શરૂ કરવા માટેની ડેરીએ તૈયારી બતાવી છે.

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TAGGED:

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SHANKARBHAI CHAUDHARY
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