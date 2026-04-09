બનાસકાંઠા પોલીસનું 'ઓપરેશન દેવ': 80KMના CCTV ખંગાળી બાળતસ્કરોને દબોચ્યા, બાળકને હેમખેમ છોડાવ્યો

બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના ધનપુરા નજીકથી બે દિવસ અગાઉ રાજસ્થાનના ભિક્ષુક પરિવારના ચાર વર્ષેના બાળકનું કારમાં ચોકલેટની લાલચ આપી અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 11:39 AM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બાળકના અપહરણના કેસની તપાસમાં બાળ તસ્કરીનો મોટો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. બે દિવસ અગાઉ વડગામના ધનપુરા નજીકથી થયેલા બાળકના અપહરણ મામલામાં પોલીસે "ઓપરેશન દેવ" ચલાવી ગણતરીના કલાકોમાં જ બાળકને હેમખેમ બચાવી બે શખ્સોની ધરપકડ કરી આંતરરાજ્ય વ્યાપી બાળ તસ્કરીના રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના ધનપુરા નજીકથી બે દિવસ અગાઉ રાજસ્થાનના ભિક્ષુક પરિવારના ચાર વર્ષેના બાળકનું કારમાં ચોકલેટની લાલચ આપી અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જે બાદ દાંતા DySP, વડગામ પોલીસ, SOG, LCB સહિતની અલગ અલગ સાત જેટલી ટીમો બનાવીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. બાળકના અપહરણનો ભેદ ઉકેલવા માટે પોલીસે સાત ટીમો દ્વારા 70 થી 80 કિલોમીટરના સીસીટીવી ફૂટેજ ખંગાળ્યા ટેકનિકલ સર્વેન્સ તેમજ જે કારમાં અપહરણ થયું હતું તેની વિગતો અને વર્ણનના આધારે આખરે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ દાંતા નજીકથી અપહરણકર્તાઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.

બાળકને વેચી દે તે પહેલા જ પોલીસ પહોંચી
પોલીસે ઝડપેલા બંને અપહરણકર્તાઓની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યુ છે કે, તેઓ બંને આંતરરાજ્ય વ્યાપી બાળ તસ્કરીના રેકેટ સાથે સંડોવાયેલા છે. જે બાળકોનું અપહરણ કરી ટ્રેનમાં રાજ્યબહાર લઈ જઈ તેનો એકથી દોઢ લાખમાં સોદો નક્કી કરી વેચી દે છે. ત્યારે ધનપુરા નજીકથી બે દિવસ પહેલા જ અપહરણ કરેલા બાળકનો પણ સોદો નક્કી કરી દેવાયો હતો અને તેને રાજ્યબહારની ટોળકી સાથે સંપર્ક કરી વેચવા માટેની તૈયારીઓ હતી. પરંતુ પોલીસની સતર્કતા અને ઝડપી કાર્યવાહીથી બાળકને રાજ્ય બહાર લઈ જઈ વેચી દે તે પહેલા જ બાળકને હેમખેમ બચાવી બંને શખ્સોને દબોચી લેવામાં આવ્યા છે.

મોડસ ઓપરેન્ડી અને બાળકીનો સોદો
બાળ તસ્કરીમાં સંડોવાયેલા બંને શખ્સો નાના બાળકોનો એકલતાનો લાભ લઈ ચોકલેટ કે અન્ય વસ્તુની લાલચ આપી ગાડીઓમાં તેમનું અપહરણ કરતા હતા. જે બાદ રાજ્ય બહારની ટોળકી સાથે સંપર્ક કરી બાળકોનો એકથી દોઢ લાખમાં સોદો કરી વેચી પૈસા કમાતા હતા. પકડાયેલા બંને શખ્સોની તપાસ દરમિયાન અગાઉ એક સગીર બાળકીને એક લાખ રૂપિયામાં વેચાણ કરી હોવાની હકીકત સામે આવી છે જે મામલે પણ પોલીસે તપાસ આરંભી છે.

બાળકનું અપહરણ કરીને વેચવા જતા બે શખ્સો ઝડપાયા
ભાગે ખેતી કરતા શખ્સોએ પૈસા કમાવવા શોર્ટકટ અપનાવ્યો
આ ગુનામાં સંડોવાયેલ શખ્સો પૈકીના વોન્ટેડ લોકો તેમજ અપહરણકર્તા શૈલેષ ગમાર જે છેલ્લા દોઢેક વર્ષથી વડગામના મેપડા ગામે ભાગથી ખેતીકામ કરે છે. જે છેલ્લા બારેક મહીનાથી આ ગુનાના માસ્ટર માઈન્ડ પાબુ ઉર્ફે બાબુ ભગોરાના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. જે બાદ બંને જણા મળી આંતરરાજયના વોન્ટેડ આરોપીઓ સાથે સંપર્ક રાખી છોકરીઓના કમિશન ઉપર લગ્ન કરાવવાનું કામ કરતા હતા. જોકે નાના સગીર બાળકોની તસ્કરીમાં વધારે પૈસા મળતા હોય, તસ્કરી કરેલ બાળકોને ટ્રેન મારફતે બહારના રાજયમાં વેચાણ કરવાનુ શરૂ કર્યું.

પોલીસની કઈ દિશામાં તપાસ?
બાળકના અપહરણ કેસની તપાસમાં આંતરરાજ્ય વ્યાપી બાળ તસ્કરીની ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવતા હવે પોલીસે સમગ્ર નેટવર્કના મુળ સુધી પહોંચવા માટે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શરૂ કરી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રશાંત સુમ્બેએ જણાવ્યું કે, વડગામના ધનપુરા નજીકથી બે દિવસ અગાઉ રાજસ્થાનના ભિક્ષુક પરિવારના ચાર વર્ષના બાળકનું અપહરણ થયું હતું. જે બાદ અલગ અલગ સાત ટીમો બનાવીને 70થી 80 કિલોમીટરના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસવામાં આવ્યા હતા. જોકે ટેકનીકલ સર્વિલન્સ અને ગાડીના વર્ણનના આધારે આખરે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બંનેને ઝડપી લીધા છે અને બાળકને હેમખેમ માતાપિતાને સોંપવામાં આવ્યું છે. જોકે તપાસમાં બાળ તસ્કરીનું રેકેટ સામે આવતા અને અગાઉ એક બાળકીને વેચી મારવાની હકીકત સામે આવતા હવે સમગ્ર મામલામાં પોલીસે રાજ્ય બહારના આ નેટવર્કમાં સંડોવાયેલા તમામ લોકોને ઝડપી પાડવાની દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.

માતાપિતાને બાળક મળતા ભાવુક દ્રશ્યો
પાલનપુર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની કચેરી ખાતે માતા-પિતાને અપહરણ થયેલ બાળક પરત સોંપવામાં આવ્યું હતું. જો કે પોતાનું બાળક હેમખેમ પોલીસે પરત લાવી માતા-પિતાને સુપ્રત કરતા માતા પિતાએ પોલીસનો હૃદયથી આભાર માન્યો હતો. સાથે જ પોતાનું બાળક મળતા તેને રડતા રડતા લાડ કરવાના ભાવુક દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતાં. આ દ્રશ્યો એ હાજર સૌ કોઈની આંખો ભીની કરી દીધી હતી. એટલે કે ઓપરેશન દેવ હેઠળ કામ કરનારી પોલીસ ટીમ એ સાચા અર્થમાં આ ગરીબ ભિક્ષુક માતા પિતા માટે દેવદૂત સમાન બની હતી.

