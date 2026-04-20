'ઓપરેશન દેવ' હેઠળ બનાસકાંઠા પોલીસને બાળ તસ્કરી રેકેટમાં મોટી સફળતા, તેલંગાણાથી ત્રણની ધરપકડ
આ સમગ્ર નેટવર્કના મુખ્ય એજન્ટ સુધી પહોંચવામાં પોલીસને ખાસ AIની મદદ લેવામાં આવી હતી.
Published : April 20, 2026 at 7:01 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા પોલીસે આંતરરાજ્ય બાળ તસ્કરીનો પર્દાફાશ કરવા માટે શરૂ કરેલા ઓપરેશન દેવ હેઠળ મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસે વધુ એક કિશોર અને તેલંગાણાના ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. આ સમગ્ર નેટવર્કના મુખ્ય એજન્ટ સુધી પહોંચવામાં પોલીસને ખાસ AIની મદદ લેવામાં આવી હતી.
6 એપ્રિલે બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકાના ધનપુરા નજીકથી એક બાળકનું અપહરણ થયું હતું. ત્યારબાદ પોલીસે ઓપરેશન દેવ હાથ ધર્યું અને ગણતરીના કલાકોમાં જ બે શખ્સોની ધરપકડ કરી હતી. ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં બંને શખ્સો આંતરરાજ્ય બાળ તસ્કરીના મોટા રેકેટ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
ત્યારબાદ પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી. વડોદરા હાઈવે પરથી એક કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા કિશોરની પૂછપરછ કરતા તેની પાસેથી 1.50 લાખ રોકડા અને મોબાઈલ મળી આવ્યા હતા. કુલ 1.80 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો હતો.
આ કિશોરની પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે તેની માતા પણ આ જ ગુનામાં જેલમાં બંધ છે. તપાસમાં સમગ્ર નેટવર્કની કડીઓ તેલંગાણાના હૈદરાબાદ સુધી જોડાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી પોલીસે મુખ્ય એજન્ટ સહિત તેલંગાણાથી ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.
આ ત્રણેય આરોપીઓ IVF સેન્ટરોમાં મહિલાઓને ભોળવીને સારું કમિશન મેળવવા માટે બાળકોને ખરીદી-વેચાણ કરતા હતા. પકડાયેલા આરોપીઓ બોદાશુ નાગારાજુ ઉર્ફે મુરગન વેકંટી, કાસરાપુ તીરૂપથી કસરાપુ મલ્લાલહ અને કેલેટી ગંગાધર ગંગારાજન છે. આ ત્રણેય પૈસા કમાવવા માટે શોર્ટકટ અપનાવી બાળકોની તસ્કરી કરતા હતા.
અત્યાર સુધીમાં આ નેટવર્કે ચાર રાજ્યોમાંથી આઠ જેટલા બાળકોની બાળ તસ્કરી કરી વેચી દીધા હોવાનું ખુલ્યું છે. પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછમાં બનાસકાંઠાના 2, મુંબઈના 2, હૈદરાબાદ (તેલંગાણા)ના 3 અને દિલ્હીના 1 બાળકની તસ્કરી કરવામાં આવી હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.
બનાસકાંઠા એસપી પ્રશાંત સુમ્બેએ જણાવ્યું કે, "6 એપ્રિલે બાળકના અપહરણની ઘટના બાદ પોલીસે ઓપરેશન દેવ શરૂ કર્યું હતું. તપાસ દરમિયાન અગાઉ ૨ લોકોને ઝડપ્યા બાદ વધુ એક કિશોર સહિત કુલ 6 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને ખાસ કરીને AIનો ઉપયોગ કરીને મુખ્ય એજન્ટ સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં સફળતા મળી છે. હજુ આ રેકેટમાં વધુ લોકોની ધરપકડ થવાની અને ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે. પોલીસ સમગ્ર નેટવર્કની તમામ દિશાઓમાં તપાસ આરંભી છે."
