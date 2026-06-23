પાંચ જિલ્લામાં ચેન સ્નેચિંગ કરનારા 39 ગુના ધરાવતા રીઢા ગુનેગાર પાલનપુરથી ઝડપાયા
આરોપી મહાવીર ચૌહાણ અને અશોક ઉર્ફે નિકુંજ સામે વાવ-થરાદ સહિત અનેક જિલ્લામાં ચોરીના ગુના નોંધાયા, પોલીસે હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સથી ભેદ્યો કેસ.
Published : June 23, 2026 at 12:48 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લા પોલીસે ચેન સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપતા બે રીઢા ગુનેગારોને સફળતાપૂર્વક ઝડપી પાડયા છે. સુરત, આણંદ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં રસ્તા પર ચાલતા લોકોના ગળામાંથી સોનાની ચેન ઝૂંટવીને ફરાર થઈ જનારા આ બંને શખ્સોને પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસે દબોચી લીધા છે. બંનેની મોડસ ઓપરેન્ડી હતી કે તેઓ પહેલાં વિસ્તારની રેકી કરતા અને એકાંત જગ્યા કે તક મળતાં જ ચેન ઝૂંટવીને ફરાર થઈ જતા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓની ઓળખ આણંદ જિલ્લાના તારાપુર તાલુકાના જિયકા અને મહીયારી ગામના મહાવીર ચૌહાણ અને અશોક ઉર્ફે નિકુંજ ઉર્ફે નીકલો તરીકે થઈ છે. થોડા દિવસો પહેલા જ, 6 જૂન 2026ના રોજ, બંને શખ્સોએ પાલનપુરના લક્ષ્મીપુરા વિસ્તારમાં બાઈક પર આવીને એક મહિલાના ગળામાંથી સોનાની ચેન ઝૂંટવી લીધી હતી અને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટના બાદ પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસે ગુનો નોંધી અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને તપાસ શરૂ કરી. સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી પોલીસે બંનેની ઓળખ કરી તેમને ઝડપી લીધા અને તેમની પાસેથી 1.70 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો, જેમાં ગુનામાં વપરાયેલું બાઈક, લૂંટાયેલી સોનાની ચેન, મોબાઈલ ફોન અને અન્ય ચીજવસ્તુઓ સામેલ છે.
"બંને શખ્સો રીઢા ગુનેગારો છે તેમને પશ્ચિમ પોલીસ દ્વારા હ્યુમન સોર્સ ટેક્નિકલ ઈન્ટેલિજન્સ અને સીસીટીવીની મદદથી ઝડપી લેવાયા છે. આ શખ્સો પાલનપુરના લક્ષ્મીપુરા વિસ્તારમાં 6 જૂન 2026ના રોજ મહિલાના ગળામાંથી સોનાની ચેન ઝૂંટવી ફરાર થયા હતા. તેમની સામે અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા છે." - જીગ્નેશ ગામીત, DySP, બનાસકાંઠા
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બંને આરોપીઓ રીઢા ગુનેગારો છે. મહાવીર ચૌહાણ સામે સુરત, આણંદ, મહેસાણા, વાવ-થરાદ અને બનાસકાંઠા સહિત વિવિધ જિલ્લાઓમાં ચેન સ્નેચિંગ અને ચોરીના 18 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે. જ્યારે અશોક ઉર્ફે નિકુંજ સામે આ જ જિલ્લાઓમાં ચોરીના 39 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. પોલીસે બંનેને કોર્ટમાં રજૂ કરી તેમના ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે અને આગળની સઘન તપાસ હાથ ધરી છે.
હાલ પોલીસ રિમાન્ડ દરમિયાન બંને પાસેથી અન્ય ગુનાઓ અંગે પૂછપરછ કરી રહી છે.
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