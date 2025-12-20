PMJAY યોજના ગરીબ દર્દીઓ માટે ઈમરજન્સીમાં સારવાર માટે બની જીવન રક્ષક
Published : December 20, 2025 at 12:19 PM IST
બનાસકાંઠા: PM -JAY યોજના હેઠળ સરકાર દ્વારા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા અઢી વર્ષ દરમિયાન 1,66,130 ક્લેમ થકી 382.39 કરોડ રૂપિયા ચૂકવાયા છે. આ યોજનામાં કેસલેસ સારવારથી હજારો પરિવારોને મોટી રાહત થતા દર્દીઓ માટે ઈમરજન્સીમાં આયુષ્માન કાર્ડ બન્યું જીવનરક્ષક બન્યુ છે.
સુશાસન (Good Governance) એ પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના રાજકીય જીવનનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત હતો. જે તેમની લોકશાહી દેશ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા, પારદર્શિતા, લોકોની આકાંક્ષાઓને અવાજ આપવા અને ભારતને સમૃદ્ધ બનાવવાના તેમના વિઝન સાથે જોડાયેલો છે. જેના ભાગરૂપે તેમના જન્મદિવસ એટલે તા. 25 ડિસેમ્બરને ભારતમાં 'સુશાસન દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૮માં સાર્વત્રિક આરોગ્ય સંભાળના લક્ષ્યાંકને પ્રાપ્ત કરવા માટે આયુષ્માન ભારત-પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (AB-PMJAY) શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેનો લાભ આજે છેવાડાના નાગરિકો સુધી પહોંચી રહ્યો છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે સરકારની આ યોજના વરદાનરૂપ બની છે. સામાન્ય ગરીબ પરિવારો પાસે આરોગ્ય કવચ ન હોવાના કારણે તેમને મોટી અને ગંભીર બિમારી સમયે આર્થિક સહિત અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. આજે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના - આયુષ્માન કાર્ડ ગરીબો માટે આશિર્વાદરૂપ બન્યું છે, સામાન્ય નાગરિકો સુધી આરોગ્ય સુવિધાઓ પહોંચી રહી છે. આ યોજના અન્વયે ગરીબ, વંચિત પરિવારોને આરોગ્ય કવચ મળ્યું છે. આ યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં રૂપિયા ૧૦ લાખ સુધીની મફત આરોગ્ય સારવાર આપવામાં આવે છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લા RCHO બ્રિજેશ વ્યાસે જણાવ્યું કે, આયુષ્માન ભારત - પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના અંતર્ગત આયુષ્માન કાર્ડ એક સંપૂર્ણ કેસલેસ સારવાર યોજના છે. આ યોજનાથી જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને સરકારી તેમજ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં તમામ પ્રકારની સારવાર મફતમાં અને કેસલેસ ઉપલબ્ધ બને છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે આ યોજના અત્યંત ઉપયોગી અને અસરકારક સાબિત થઈ છે.
આયુષ્યમાન ભારત - પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના અંતર્ગત સરકાર દ્વારા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા અઢી વર્ષ દરમિયાન 1,66,130 ક્લેમ થકી 382.39 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વર્ષ 2023માં 64224 લાભાર્થીઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો હતો, જેમાં સરકાર દ્વારા આશરે રૂ. 150 કરોડના ક્લેમ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 2024માં 70959 લોકોએ આયુષ્માન કાર્ડ દ્વારા સારવાર મેળવી હતી અને તે અંતર્ગત રૂ.165 કરોડના ક્લેમ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ચાલુ વર્ષ 2025માં અત્યાર સુધી 30947 લોકોએ આ યોજનાનો લાભ લીધો છે અને અંદાજે રૂ.677 કરોડના ક્લેમ સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવ્યા છે.
આયુષ્માન કાર્ડ યોજનામાં એવા અનેક દાખલા સામે આવ્યા છે કે, ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક કાર્ડ કઢાવીને સારવાર લેવાથી દર્દીઓના જીવ બચાવી શક્યા છે. આ યોજના ખાસ કરીને લોકોના Out of Pocket Medical Expenses ઘટાડવા માટે સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, જેથી ગંભીર બીમારી કે અકસ્માત સમયે પરિવારો પર આર્થિક ભાર ન આવે. આ યોજનાનો લાભ માત્ર ગરીબ પરિવારોને જ નહીં પરંતુ વય વંદના યોજના અંતર્ગત વૃદ્ધો, સરકારી કર્મચારીઓ તેમજ ગૃહિણીઓને પણ મળી રહ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આ યોજનાનો વ્યાપક અને અસરકારક ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, જેના પરિણામે લોકોના મેડિકલ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. એટલે કે આયુષ્માન ભારત યોજના આજે સામાન્ય નાગરિકો માટે આરોગ્ય સુરક્ષાનું મજબૂત કવચ બની છે અને સુશાસનની વિચારધારાને સાકાર કરતી એક સફળ જન કલ્યાણકારી યોજના તરીકે ઊભરી આવી છે.
