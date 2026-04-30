પાલનપુરમાં 14 કોર્ટ જગાણા ખસેડવાના નિર્ણય સામે વકીલોની મહારેલી, જાહેર માર્ગો પર સૂત્રોચ્ચાર
કોર્ટ જગાણા ખસેડવાના વિરોધમાં અરજદારો અને નગરજનોની મુશ્કેલીઓનો મુદ્દો ઉઠાવતા વકીલો લાલગુમ, આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી.
Published : April 30, 2026 at 9:22 PM IST
બનાસકાંઠા: જિલ્લાના પાલનપુર શહેરમાં મુખ્ય જિલ્લા કોર્ટ સહિતની 14 જેટલી કોર્ટોને શહેરના મધ્યથી આશરે 8 કિલોમીટર દૂર જગાણા ખાતે ખસેડવાના સરકારી નિર્ણય સામે આજે વકીલોએ પ્રચંડ મહારેલી કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. છેલ્લા દસ દિવસથી કોર્ટ સંકુલ બહાર હડતાલ પર બેઠેલા તમામ વકીલો જાહેર માર્ગો પર ઉતરી આવ્યા હતા અને સૂત્રોચ્ચાર કરી નિર્ણય તાત્કાલિક રદ કરવાની માંગ કરી હતી.
પાલનપુર બાર એસોસિએશન દ્વારા કાઢવામાં આવેલી આ મહારેલી પાલનપુરના વિવિધ માર્ગો પર ફરી હતી અને અંતે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી હતી. ત્યાં વકીલોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. વકીલોનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે જો કોર્ટ સંકુલ જગાણા ખસેડવામાં આવશે તો તેનાથી અરજદારો, અસીલો અને સામાન્ય નગરજનોને ભારે હાડમારી વેઠવી પડશે. શહેરના મધ્યથી 8 કિલોમીટર દૂર જવા-આવવાનો આર્થિક ખર્ચ વધવાની સાથે સાથે નજીકમાં આવેલી અન્ય વહીવટી કચેરીઓના કામ માટે પણ હેરાનગતિ થશે.
વકીલોએ એવી પણ રજૂઆત કરી કે પાલનપુર કોર્ટ સંકુલની આસપાસની ઉપલબ્ધ જગ્યામાં જ નવી કોર્ટો બનાવી શકાય છે. જો પૂરતી જગ્યા હોવા છતાં 14 કોર્ટોને શહેર બહાર લઈ જવામાં આવે તો આ મનમાની ગણાશે. તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી કે જ્યાં સુધી સરકાર આ નિર્ણય રદ નહીં કરે ત્યાં સુધી બાર એસોસિએશનની આ લડત ચાલુ રહેશે.
આજના દિવસે પાલનપુરના ધારાસભ્ય અનિકેતભાઈ ઠાકર પણ હડતાલ સ્થળે પહોંચી વકીલોને મળ્યા હતા. તેમણે વકીલોને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે તેઓ પોતે પણ વકીલોની સાથે રહીને કોર્ટ સંકુલ જગાણા ન ખસેડવા માટે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરશે. કલેક્ટરે પણ વકીલોની વાત સાંભળી હૈયાધારણા આપી હોવાનું વકીલોએ જણાવ્યું હતું. જોકે, વકીલોનો સૂર છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ ઠોસ પરિણામ મળ્યું નથી, જેના કારણે ફરજિયાત હડતાલ અને આજે મહારેલી કાઢવાનો વારો આવ્યો છે.
બાર એસોસિએશને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આગામી દિવસોમાં પણ જો કોઈ અનુકૂળ નિર્ણય નહીં લેવાય તો આંદોલન સાથે કાયદાની લડત પણ ચાલુ રાખવામાં આવશે. જિલ્લાની તમામ 14 કોર્ટોને જગાણા ખસેડવાનો મામલો હવે રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે ગરમાયો છે.
