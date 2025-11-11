પાલનપુરમાં બાયપાસને લઈ ખેડૂતો આકરા પાણીએ, આવનારી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાની આપી ચીમકી
ખેડૂતોએ આગામી દિવસોમાં આવનારી ચૂંટણીનો બહિષ્કારની કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
Published : November 11, 2025 at 12:49 PM IST
બનાસકાંઠા : પાલનપુરના ફરતે બનનારા બાયપાસનુ ભૂત ફરી ધૂણ્યું છે. આજે ફરી એકવાર પાલનપુર તાલુકાના ખોડલા ગામના ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચીને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી છે. બાયપાસમાં યોગ્ય વળતર ના મળતા ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોએ આગામી દિવસોમાં આવનારી ચૂંટણીનો બહિષ્કારની કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પાલનપુર તાલુકાના 16 ગામના લોકો બાયપાસ રોડ મુદ્દે પોતાનો વિરોધ જતાવી રહ્યા છે. આ મુદ્દે તેમને સભાઓ કરી પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી સ્વરૂપે આવેદનપત્ર આપીને ઉગ્ર રજૂઆતો કરી છે, એટલું જ નહીં મુખ્યમંત્રી સુધી પણ રજૂઆત કરાઈ છે, છતાં બાયપાસ રોડમાં ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર નથી આપવામાં આવી રહ્યું અને ખેડૂતોની 30 મીટરની જગ્યાએ 100 મીટર જમીન સંપાદન કરવામાં આવતા ખેડૂતોમાં ક્યાંકને ક્યાંક આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
આજે ફરી એકવાર પાલનપુર તાલુકાના ખેડૂતો પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા તેમને કલેકટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી છે.
ખેડૂતોના આક્ષેપો છે કે, પાણીના ભાવે કરોડોની જમીન ખેડૂતોની સરકારે લઈ લીધી છે. બળજબરી ખેડૂતોના ખેતરોમાં ખુંટ મારવામાં આવ્યા છે, એટલું જ નહીં ક્યાંક 60 મીટર તો ક્યાંક 100 મીટર જમીન સંપાદન કરતા અંદરો અંદર ખેડૂતોમાં વિખવાદ થાય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ હાલમાં કરવામાં આવ્યું છે.
ખેડૂતોએ કહ્યું કે, અમને યોગ્ય વળતર નહીં મળે અને જો 60 મીટર જમીન સંપાદન નહીં થાય તો આગામી ચૂંટણીનો અમે બહિષ્કાર કરીશું. પાલનપુર એરમા સર્કલ ઉપર ટ્રાફિક સમસ્યા દૂર કરવા માટે કરોડોના ખર્ચે બાયપાસ રોડ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. સરકારે બાયપાસ રોડ બનાવવા માટે એજન્સીને કામ આપીને ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે અને ત્રણ ફેજમાં બાયપાસ રોડનું કામ પૂર્ણ કરાશે પરંતુ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી જે ખેડૂતો યોગ્ય વળતર માટેની માંગ કરી રહ્યા છે, તેમની વેદના સરકારના કામે ન સંભળાતી હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ હાલ પાલનપુરમાં થયું છે.
બાયપાસ રોડમાં 750 વીઘા જેટલી જમીન સંપાદન કરવામાં આવી છે, તેની હાલની કિંમત 2000 કરોડની છે. જ્યારે સરકારે માત્ર 150 કરોડ રૂપિયા ચૂકવીને ખેડૂતોની જમીન પાણીના ભાવે ખરીદી હોવાના આક્ષેપો ખેડૂતોએ કર્યા છે, હાલમાં કોઈ ખેડૂત બાયપાસથી ખુશ નથી તેવું ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે એક કિલો લોટ પણ ના આવે તેટલા નજીવા ભાવે આ જમીન ખેડૂતોની લઈ લેવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં 15 જેટલા ગામના ખેડૂતો ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરશે તેવી ચીમકી ખેડૂતોએ ઉચ્ચારી છે.
ખેડૂતોએ આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી છે કે, બાયપાસ એક સમાન હોય તો ખેડૂતોની જમીન પણ એક સમાન રીતે સંપાદન કરવી જોઈએ ક્યાંક 60 મીટર તો ક્યાંક 100 મીટર જેટલી જમીન સંપાદન કરતા ખેડૂતોમાં અંદરો અંદર વિખવાદ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, ત્યારે જો ખેડૂતોની માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે અને આગામી દિવસોમાં 60 મીટર રોડ એક સમાન કરવામાં નહીં આવે તો આવનારી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.
