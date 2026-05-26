બનાસકાંઠામાં કળિયુગી પતિનું કારસ્તાન, પત્ની ન ગમતા 50 હજારમાં અન્ય શખ્સોને વેચી મારી
બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરમાં પતિને પત્ની ન ગમતા તેનો 50,000 રૂપિયામાં સોદો કરી નાખ્યો.
Published : May 26, 2026 at 8:46 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પતિ-પત્નીના પવિત્ર સંબંધને કલંકિત કરતી ઘટના સામે આવી છે. આમ તો પતિ-પત્નીનો પવિત્ર સંબંધ હોય છે અને સાત જન્મો સુધી સાથે રહેવાના વચનો આપવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ પાલનપુરમાં એક એવી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી કે જે પતિએ પત્ની સાથે જીવવા મરવાના વચનો લીધા અને સાત ફેરા લીધા તેણે જ પત્નીને 50,000 રૂપિયામાં વેચી દીધી. આ ઘટનામાં પોલીસે પતિ સહિત 7 લોકોની ધરપકડ કરી લીધી છે.
પત્નીને વેચીને ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી
બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરમાં પતિને પત્ની ન ગમતા તેનો 50,000 રૂપિયામાં સોદો કરી નાખ્યો. તેના મિત્રો સાથે મળીને પતિએ પત્નીને વેચી દીધી અને ત્યારબાદ પોતે પોલીસને ગુમરાહ કરવા માટે પોતાની પત્ની ગુમ થઈ હોવાની પશ્ચિમ પોલીસ મથકે લેખિત ફરિયાદ પણ આપી. જોકે પોલીસને શંકા જતા સમગ્ર મામલામાં કડકાઈ પૂર્વક પતિની પૂછપરછ કરતા આખા કારસ્તાનનો ભાંડો તૂટી ગયો છે. પતિએ પોલીસે જણાવ્યું કે તેને પોતાની પત્ની ન ગમતા મિત્રો સાથે મળીને પત્નીને વેચી દીધી છે.
પોલીસ તપાસમાં ખુલી પતિની પોલ
હકીકત જાણ્યા બાદ પોલીસે તાત્કાલિક પીડિત પત્નીને છોડાવવા માટે અલગ અલગ ટીમો દ્વારા તપાસ કરી. આખરે પતિના મિત્રોને ઝડપી પીડિતાને તેમના ચુંગલમાંથી હેમખેમ છોડાવી પોલીસ મથકે લાવી હિંમત આપી પૂછપરછ કરતા વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા હતા. પીડિતા પત્નીએ કહ્યું કે, તેને પતિએ વેચી દીધા બાદ તેની અન્ય શખ્સોએ બળજબરી દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. એટલું જ નહીં તેના દાગીના પણ બળજબરી કાઢીને વેચી દીધા હતા.
પતિ સહિત 7 શખ્સો સામે ફરિયાદ
પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસે પત્નીને વેચી દેનાર મુખ્ય આરોપી પતિ તથા તેના મિત્રો સહિત સાત લોકોની ધરપકડ કરી માનવ તસ્કરી સહિતની કલમો સાથે ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મહત્વનું છે કે જે પત્નીએ જેની સાથે જીવવા મરવાના કોલ લીધા અને જેને પતિ માન્યો તે જ જાણે રાક્ષસ નીકળ્યો હોય તે પ્રકારના ગુનાને અંજામ આપ્યો એટલું જ નહી પૈસા માટે તેણે પોતાની પત્નીને અન્ય શખ્સોને હવાલે કરી દીધી. પતિ પત્નીના પવિત્ર સબંધો માટે કલંકરૂપ આ ઘટના હાલ તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ટોકઓફ ટાઉન બની છે.
આ સમગ્ર ઘટના અંગે ડીવાયએસપી ડૉ. જીગ્નેશ ગામીતે જણાવ્યું કે, મુખ્ય આરોપી પતિએ પત્ની ગુમ થયાની પોલીસ ફરિયાદ આપી હતી. જેમાં પોલીસને શંકા જતા પોલીસે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરીને સમગ્ર મામલાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ તપાસમાં પતિએ જ પત્નીને 50 હજારમાં વેચી મારવાનું કારસ્તાન રચ્યું હતું. પોલીસે પત્નીને હેમખેમ છોડાવી 7 લોકોની ધરપકડ કરી લીધી છે. પીડિતાએ જણાવ્યું છે કે તેની સાથે દુષ્કર્મ ગુજારવામાં આવ્યું છે તેમજ તેના દાગીના બળજબરી કાઢી વેચી દેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં પોલીસે સમગ્ર મામલામાં કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
