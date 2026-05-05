બનાસકાંઠા: પાલનપુરમાં ઘરકંકાસમાં પતિએ પત્નીની છરીના ઘા મારી કરી નિર્મમ હત્યા
Published : May 5, 2026 at 9:50 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરમાં ઘરકંકાસનો કરુણ અંજામ આવ્યો છે. ત્રણ બત્તી વિસ્તારના લંગરી વાસમાં પતિએ પત્નીને છરીના ઘા કરીને તેની નિર્મમ હત્યા કરી નાખી છે. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. મૃતકની બે નાની દીકરીઓ હવે અનાથ બની ગઈ છે.
ઘટનામાં મૃતક રેશમાબાનુ (પત્ની) અને આરોપી એહેજાજ સાઈ (દિવાન) વચ્ચે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અણબનાવ ચાલતો હતો. પતિના માનસિક અને શારીરિક ત્રાસને કારણે રેશમાબાનુ છેલ્લા ચાર વર્ષથી પોતાના પિયરમાં રહેતી હતી. વારંવાર ત્રાસ અને ત્રિપલ તલાકની ધમકીને કારણે તે પતિના ઘરે આવવા રાજી ન હતી.
છેલ્લે પતિએ સમજાવટ કરીને તેને ફરીથી પાલનપુર લાવ્યો હતો. પરંતુ ઘરે આવ્યા બાદ ફરી ઝઘડો થતાં એહેજાજ સાઈએ ઉશ્કેરાઈને પત્ની રેશમાબાનુના ગળા અને હાથમાં છરીના જીવલેણ ઘા કરી દીધા હતા, જેના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.
પોલીસ કાર્યવાહી:
ઘટનાની જાણ થતાં પાલનપુર પૂર્વ પોલીસ મથકની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. લાશનો કબજો લઈને સિવિલ હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવી હતી. મૃતકની માતાએ પાલનપુર પૂર્વ પોલીસ મથકમાં દીકરીના પતિ એહેજાજ સાઈ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધાવ્યો છે. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરવા માટેની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે.
પરિવારની વેદના:
મૃતક રેશમાબાનુની માતાએ આંસુ સારતાં કહ્યું કે, "પતિ અવારનવાર ત્રાસ આપતો હતો. છતાં સમજાવટને લીધે દીકરી ઘરે ગઈ, પરંતુ તેણે તેની છરીના ઘા મારીને હત્યા કરી નાખી." તેમણે પોલીસ વહીવટી તંત્ર પાસે કડક કાર્યવાહી અને ન્યાયની માંગ કરી છે. મૃતકના પિતાએ પણ પોલીસને કડક પગલાં લેવા અપીલ કરી છે.
રેશમાબાનુ પાછળ એક ત્રણ વર્ષની અને એક પાંચ વર્ષની બે દીકરીઓને મૂકી ગઈ છે. પત્નીની હત્યા કરનાર પિતા હવે જેલ જવાનો વારો આવ્યો છે, ત્યારે આ બે નિર્દોષ બાળકીઓ હવે અનાથ અને નિરાધાર બની ગઈ છે.
