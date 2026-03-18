મધ્ય પૂર્વના યુદ્ધને લઈ ગુજરાતમાં ગેસ સંકટની અફવા, પાલનપુરની છાત્રાલયોમાં હાલ રાહત
બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર શહેરમાં આવેલી સરકારી કુમાર છાત્રાલય અને આદર્શ નિવાસી છાત્રાલયમાં હાલ ગેસ સિલિન્ડરની કોઈ અછત ન હોવાનું એજન્સી સંચાલકોએ જણાવ્યું.
Published : March 18, 2026 at 5:50 PM IST
પાલનપુર: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે ગુજરાતભરમાં ગેસ સિલિન્ડરની અછત હોવાની અફવાઓ અને ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર શહેરમાં આવેલી સરકારી કુમાર છાત્રાલય અને આદર્શ નિવાસી છાત્રાલયમાં હાલ ગેસ સિલિન્ડરની કોઈ અછત ન હોવાનું એજન્સી સંચાલકોએ જણાવ્યું છે. જોકે, આગામી દિવસોમાં યુદ્ધ લંબાય તો પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બની શકે તેવી આશંકા તેમણે વ્યક્ત કરી છે.
Etv ભારતે ગેસની અછતની ચર્ચા વચ્ચે સરકારી છાત્રાલયો અને હોસ્ટેલોમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પાલનપુર RTO કચેરી નજીક આવેલી સરકારી કુમાર છાત્રાલયમાં પહોંચતા ત્યાં હાજર સંચાલકોએ જણાવ્યું કે હાલમાં અહીં 60 વિદ્યાર્થીઓ રહીને ભોજન લઈ રહ્યા છે. તેમને સવાર-સાંજ જમવા સાથે નાસ્તો પણ આપવામાં આવે છે. દરરોજ એક ગેસ સિલિન્ડર ખાલી થાય છે, પરંતુ હાલમાં જરૂરી સ્ટોક ઉપલબ્ધ હોવાથી કોઈ મુશ્કેલી નથી.
ત્યારબાદ Etv ટીમ પાલનપુરની આદર્શ નિવાસી શાળામાં પહોંચી હતી, જ્યાં હોસ્ટેલમાં 180 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અહીં પણ વિદ્યાર્થીઓને સવારે નાસ્તો, બપોરે ભોજન અને સાંજે જમવાનું સમયસર આપવામાં આવી રહ્યું છે. રસોડા એજન્સીના સંચાલકોએ શરૂઆતમાં મીડિયા સામે બોલવાનું ટાળ્યું હતું. તેમની ઉપરી કચેરીએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, તેઓ સરકારના વિરોધમાં નહીં બોલી શકે. જોકે, Etv ના આગ્રહ બાદ સંચાલકો મીડિયા સમક્ષ આવવા તૈયાર થયા હતા.
સંચાલકોએ જણાવ્યું કે દરરોજ 180 વિદ્યાર્થીઓના ભોજન માટે દોઢ ગેસ સિલિન્ડરની જરૂરિયાત હોય છે અને હાલમાં તેના માટે પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે હાલમાં ગેસ સિલિન્ડર મેળવવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી આવી રહી.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હાલ ગેસ સિલિન્ડરની અછત ન હોવાનો દાવો સંચાલકો કરી રહ્યા છે, પરંતુ સૂત્રો જણાવે છે કે સંચાલકો ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારના વિરુદ્ધમાં ન બોલવા માગતા હોવાના કારણે પણ આવું કહી રહ્યા છે. જો હકીકતમાં સિલિન્ડર સમયસર મળી રહ્યા છે તો તે સારી બાબત છે. પરંતુ જો તેઓ હકીકત છુપાવી રહ્યા છે, તો આગામી દિવસોમાં તેની સીધી અસર વિદ્યાર્થીઓના ભોજન પર પડી શકે છે. યુદ્ધની પરિસ્થિતિ લંબાશે તો છાત્રાલયો સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં ગેસ સંકટ ઊભું થાય તેવી શક્યતાને નકારી શકાય તેમ નથી.
