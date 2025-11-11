ETV Bharat / state

પાલનપુર જિલ્લા પંચાયત કચેરીનો સ્લેબ ધડાકાભેર તુટ્યો, 40 વર્ષ જૂનુ બિલ્ડીંગ જર્જરીત હાલતમાં

છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જિલ્લા પંચાયત કચેરી જર્જરીત અવસ્થામાં છે. કચેરીમાં આવેલી તમામ ઓફિસોને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવાની હિલચાલ ચાલી રહી છે.

બનાસકાંઠા : પાલનપુર ખાતે આવેલી જિલ્લા પંચાયત કચેરીના ત્રીજા માળે સ્લેબ તૂટી પડવાની ઘટના બની છે. જોકે સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાની થઈ ન હતી. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જિલ્લા પંચાયત કચેરી જર્જરીત અવસ્થામાં છે. કચેરીમાં આવેલી તમામ ઓફિસોને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવાની હિલચાલ ચાલી રહી છે.

પાલનપુરમાં આવેલી જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં સોમવારે ત્રીજા માળે અચાનક જ સ્લેબ ધડાકાભેર તૂટી પડ્યો હતો અને તેના કારણે કર્મચારીઓ બહાર દોડી આવ્યા હતા. જોકે આ અગાઉ પણ જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં સ્લેબ પડવાની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે, ત્યારે ફરી એકવાર ધડાકાભેર સ્લેબ તૂટતા જિલ્લા પંચાયતના કર્મચારીઓમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ જિલ્લા પંચાયત કચેરી જર્જરીત અવસ્થામાં છે, બિલ્ડિંગને રીનોવેશન કામ કરીને ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની બિલ્ડિંગમાં જિલ્લાની મોટાભાગની કચેરી આવેલી છે, સતત અરજદારોથી ઉભરાતી જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડિંગમાં ફરી એકવાર સ્લેબ તૂટી પડતા અહીં આવતા અરજદારોમાં પણ ક્યાંકને ક્યાંક ડરનો માહોલ છે. પાલનપુર ખાતે આવેલી આ જિલ્લા પંચાયત કચેરી અંદાજિત 40 વર્ષથી વધુ જૂની છે, અને ઘણીવાર અહીંયા બિલ્ડીંગ પરથી પ્લાસ્ટર પડવાની ઘટનાઓ પણ બની છે, એટલે કે આ બિલ્ડીંગ જર્જરીત હોવાછતાં જીવના જોખમે સરકારી કર્મચારીઓ અહીંયા કામ કરી રહ્યા છે, એટલું જ નહીં અહીંયા આવતા અરજદારોના માટે પણ જાણે મોત તોળાતું હોય તેવી પરિસ્થિતિ અહીંયા જોવા મળી રહી છે.

વર્ષો જૂનું બિલ્ડીંગ હોવાના કારણે હાલમાં જિલ્લા પંચાયત કચેરી જાણે જર્જરીત હાલતમાં છે. જોકે જિલ્લાભરની મોટાભાગની કચેરીઓ અહીંયા કાર્યરત હોવાથી તમામ કામ અહીંયાથી જ હાલમાં થઈ રહ્યા છે. અરજદારો પણ પોતાના કામો માટે આ બિલ્ડિંગમાં જ રોજ આવતા હોય છે, ત્યારે કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન બને તે પહેલા તંત્ર તમામ કચેરીઓને અન્યત્ર ખસેડે તે ખૂબ જરૂરી છે.

મળતી વિગતો મુજબ તમામ કચેરીઓને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા માટેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. હાલમાં આ બિલ્ડિંગને કંડમ કરવા માટેની પણ દરખાસ્ત મંજૂર કરીને પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.

માર્ગ મકાન વિભાગ પંચાયતના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરે જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં જે જરૂર જણાય તે રીપેરીંગ કામ કરવામાં આવશે અને ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને આ તમામ ઓફિસોને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા માટેની કામગીરી કરવામાં આવશે. જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં અત્યારે જે કામ કરી રહ્યા છે, તે કર્મચારીઓ જીવના જોખમે અહીંયા કામ કરતા હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

જોકે વહેલી તકે આ તમામ કચેરીઓનું કામકાજે અન્યત્ર ખસેડાય તે ખુબજ જરૂરી છે, નહીંતર કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે છે કારણકે જે સ્લેબ તૂટી પડ્યો હતો. તે લોબીમાં પડ્યો હતો અને તેના કારણે કોઈ દુર્ઘટના સર્જાઈ ન હતી, પરંતુ જો આ સ્લેબ ના ટુકડા ત્રીજા માળેથી નીચે પડ્યા હોત અને નીચેથી કોઈ પસાર થતું હોત તો કોઈનો જીવ પણ જઈ શકતો હતો એટલે કે સદનસીબે મોટી દુર્ઘટના થતી અહીંયા અટકી છે."

