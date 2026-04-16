પાલનપુર પ્રાંત કચેરીમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા: કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની ઘેરાબંધી કરી ભાજપના લોકોએ ફોર્મ પરત ખેંચાવ્યાનો આરોપ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 12:22 PM IST

બનાસકાંઠા: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને 15મી એપ્રિલે ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારે હાઈવોલ્ટેજ ડ્રમા સર્જાયો હતો. પાલનપુર પ્રાંત કચેરી ખાતે કથિચ રીતે ભાજપના કાર્યકરો કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ઘેરાબંધી કરીને લઈને પહોંચ્યા હતા. જેને લઈ પ્રાંત કચેરી ખાતે ભારે હાઈ વૉલ્ટેજ ડ્રામા સર્જાયો હતો. કોંગ્રેસે કહ્યું કે, હાર ભાળી જતા ભાજપના લોકો કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની યેનકેન પ્રકારે દબાવીને ફોર્મ પરત ખેચાવી રહ્યા છે.

આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી શિસ્તમાં મારનારી અને સૌથી મોટી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી છે. પરંતુ પાલનપુરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો પર જાહેરમાં લોકશાહીનું હનન કરવાના આક્ષેપો થયા હતા. લોકશાહીમાં દરેકને ઉમેદવારી નોંધાવવાનો અને ઉમેદવારી પરત ખેંચવાનો હક અધિકાર છે. પરંતુ પાલનપુર પ્રાંત કચેરી ખાતે કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ઘેરાબંધી કરીને ગાડીઓમાં લઈને ભાજપના કાર્યકરો પહોંચ્યા હોવાનો આક્ષેપ કોંગ્રેસ કરી રહ્યું છે. કોંગ્રેસે આ બાબતે કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ખોટી રીતે દબાવી ફોર્મ પરત ખેંચાવી લોકશાહીની હત્યા કરતા હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા.

પાલનપુર પ્રાંત કચેરી ખાતે કોંગ્રેસના વોર્ડ નંબર એકના ત્રણ ઉમેદવારોને વારાફરતી અલગ અલગ ગાડીઓમાં લાવી ઘેરાબંધી સાથે કથિત રીતે ભાજપના લોકો પ્રાંત કચેરી ઓફિસમાં લઈ ગયા હતા. જેને લઈને થોડા સમય માટે પ્રાંત કચેરીએ ભારે હાઈ વૉલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. કોંગ્રેસે 'ભાજપ હાય-હાય'ના નારા લગાવ્યા હતા અને પોતાનો બળાપો ઠાલવ્યો હતો.

કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે, લોકશાહીમાં આ રીતે ભાજપના લોકો કોંગ્રેસના ઉમેદવારને ઘેરાબંધી કરી લાવે છે. તેનો મતલબ એ છે કે ભાજપના લોકો હાર ભાળી ગયું છે. કોંગ્રેસે કહ્યું કે, છેલ્લા 20 વર્ષથી પાલનપુર નગરપાલિકા ભાજપ શાસિત છે અને સતત તેઓ વિકાસના કામો કરતા હોવાના ભાસણો કરતા હોય છે. પરંતુ જો તેમને કામો જ કર્યા હોત તો તમને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને આ રીતે યેનકેન પ્રકારે દબાવી ઉમેદવારી ફોર્મ પરથી ખેંચવા માટેના પ્રયાસો ન કરવા પડતા.

પાલનપુર નગરપાલિકા વોર્ડ એકમાં કોંગ્રેસના મહિલા ઉમેદવાર સહિત ત્રણ ઉમેદવારોને કથિત રીતે ભાજપના લોકોએ દબાણ કરીને ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા ખેંચાવી હોવાના આક્ષેપો પણ કોંગ્રેસે લગાવ્યા હતા. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે, લોકશાહીના ઢબે ચુંટણી થવી જોઈતી હતી. પરંતુ અહીંયા તો કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને દબાવી લોકશાહીનું ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ ભાજપના લોકો કરી રહ્યા છે.

મહત્વનું છે કે જે કોઈ ઉમેદવારને ઉમેદવારી પરત ખેંચવી હોય તે પોતે પ્રાંત કચેરી ખાતે પહોંચીને ઉમેદવારી પરત ખેંચી શકે છે તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ હોય છે. છતાં ભાજપના લોકો આ રીતે ઘેરાબંધી કરીને ઉમેદવારને લાવે અને લઈ જાય તો તે ભાજપની વિકાસની નીતિ અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા સામે અનેક સવાલો ઉઠાવે છે.

