અંબાજી બનશે આધુનિક, 'અંબાજી કોરિડોર'ના પ્રથમ તબક્કાના વિવિધ વિકાસ કામોનું CMએ કર્યુ ખાતમુહૂર્ત
આદ્યશક્તિ ધામ અંબાજીમાં કુલ ₹1632 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે નિર્માણ થનારા 'અંબાજી કોરિડોર'ના પ્રથમ તબક્કાના ₹950 કરોડના વિવિધ વિકાસ કામોના ખાતમુહૂર્ત કરાયું
Published : February 8, 2026 at 7:48 AM IST
અંબાજી, બનાસકાંઠા: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શનિવારે યાત્રાધામ અંબાજીની મુલાકાત લીધી હતી, અને આદ્યશક્તિ મા અંબાના ચરણોમાં શિશ ઝુકાવીને પ્રાર્થના કરી હતી.
આદ્યશક્તિ ધામ અંબાજીમાં કુલ ₹1632 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે નિર્માણ થનારા 'અંબાજી કોરિડોર'ના પ્રથમ તબક્કાના ₹950 કરોડના વિવિધ વિકાસ કામોના ખાતમુહૂર્ત કર્યુ હતું. આ પ્રસંગે રાજ્યના મંત્રીઓ તેમજ અન્ય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ રહ્યાં હતાં.
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી કરોડો માઈ ભક્તોની અતૂટ આસ્થાનું કેન્દ્ર છે અને દિન-પ્રતિદિન ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીં દર્શનાર્થે આવતા હોય છે.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) February 7, 2026
અંબાજીને આધુનિક યાત્રાધામ બનાવવા, ભવિષ્યલક્ષી આયોજન અને ભાવિકોની સગવડતાને ધ્યાને રાખી સરકારે ભવ્ય શ્રી શક્તિ કોરિડોરનું નિર્માણ… pic.twitter.com/MAqYZQDaI5
મુખ્યમંત્રીએ અંબાજી કોરિડોરના આ પ્રથમ તબક્કાના જે કામોના ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે, તેનાથી આવનારા દિવસોમાં યાત્રિકોને મલ્ટી લેવલ પાર્કિંગ, અન્ડરપાસ રોડ, યાત્રી નિવાસ, પાથ વે, દિવ્ય દર્શન ચોક, શક્તિપથ, એમ્ફી થિયેટર અને લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો સહિતની બહુવિધ ટુરિસ્ટ એમેનિટીઝ ઉપલબ્ધ થશે.
અનેક યાત્રિક સુવિધાઓથી સજ્જ બની રહેલ પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજી એટલે ભક્તિ અને શક્તિનો સંગમ.. વિકાસ અને વિરાસતનો સમન્વય. pic.twitter.com/K0v0fLL3M6— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) February 7, 2026
મુખ્યમંત્રીએ આ અવસરે જણાવ્યું હતું કે, માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સનાતન સંસ્કૃતિ, ધર્મ અને વિરાસતના ગૌરવને વિશ્વપટલ પર ઉજાગર કર્યા છે. આજે આદ્યશક્તિ મા આંબાનું ધામ એવા અંબાજીના હોલિસ્ટિક અને ફ્યુચરિસ્ટિક વિકાસની તેમની દૃષ્ટિને તેમના જ માર્ગદર્શન હેઠળ અમે સાકાર કરી રહ્યા છીએ. તેમણે માનનીય વડાપ્રધાનના ‘વિકાસ ભી, વિરાસત ભી’ના મંત્રને સાર્થક કરતાં અનેકવિધ પ્રયાસો તેમજ અંબાજીમાં પ્રથમ તબક્કામાં આવરી લેવાયેલ વિકાસકાર્યો અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે અંબાજી ધામમાં આવનારા દરેક યાત્રાળુઓ અને પ્રવાસીઓને સ્થાનિક ઉત્પાદનો ખરીદી ‘વોકલ ફોર લોકલ’ને પ્રોત્સાહન આપવા અનુરોધ કર્યો હતો, તેમજ મા આંબાના આશીર્વાદથી આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવાનો દ્રઢ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.