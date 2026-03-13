ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા: નેનાવા ગામ નજીક લક્ઝરી બસમાં આગ લાગતા 7 લોકો દાઝ્યા, એકનુ મોત

ચાલુ લક્ઝરી બસમાં અચાનક જ આગ ફાટી નીકળી હતી. જેમા સાત જેટલા મુસાફરો આગમાં દાજ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં લક્ઝરી બસમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. રાજસ્થાન થી અમદાવાદ તરફ જતી લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ લાગતા 6 મુસાફરો ગંભીર રીતે દાઝ્યા છે. જ્યારે એક વ્યક્તિનું આગમાં દાઝતા સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. ધાનેરા નેનાવા ગામ નજીક ગંભીર દુર્ઘટના બની છે, ચાલુ લક્ઝરી બસમાં અચાનક જ આગ ફાટી નીકળી હતી. જેમા સાત જેટલા મુસાફરો આગમાં દાજ્યા છે.

જોકે એક મુસાફર ગંભીર રીતે દાજી જતા સારવાર અર્થે પાલનપુર ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જેનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. અન્ય 6 મુસાફરોને સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા છે. રાજસ્થાનના જેસલમેરથી અમદાવાદ તરફ જઈ રહેલી આ લક્ઝરી બસમાં રાત્રે 03:30 વાગ્યાના અરસામાં આગ લાગી હોવાની માહિતી મળી રહી છે.

નેનાવા ગામ નજીક લક્ઝરી બસમાં આગ લાગતા 7 લોકો દાઝ્યા, (ETV Bharat Gujarat)

આગ લાગી ત્યારે મુસાફરો ગાઢ નિંદ્રામાં હતા. આગ જોતજોતામાં વિકરાળ બની હતી અને મુસાફરોમાં અફરાતફરી મચી હતી. દરવાજા તરફથી નીકળવાની સ્થિતિ ન હોવાથી મુસાફરોએ ચાલુ બસમાંથી કાચ તોડી કૂદીને બહાર નીકળ્યા હતા. અચાનક બનેલી ઘટનામાં 7 મુસાફરો આગમાં દાઝ્યા હતા. જેમાં એક મુસાફર ગંભીર રીતે દાઝી જતા તાત્કાલિક પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનુ મોત થયું.

ધાનેરા પોલીસ મથકના પીઆઈ એમ.જે. ચૌધરીએ આ સમગ્ર ઘટના અંગે ટેલીફોનિકમાં જણાવતા કહ્યું કે, નેનાવા ગામ નજીક લક્ઝરી બસમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં 7 લોકો દાઝ્યા હતા. જેમા એક મુસાફર ગંભીર રીતે દાઝી જતા તેને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો જ્યાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. હાલમાં આગ શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે એફએસએલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જાણી શકાશે કે આગ કયા કારણોસર લાગી છે, હાલમાં સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

લક્ઝરી બસમાં આગ (ETV Bharat Gujarat)

સ્લીપર લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ લાગતા તાત્કાલિક ધાનેરા ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવતા ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે આગ વધુ વિકરાળ હોવાથી રાજસ્થાનના સાંચોરથી પણ ફાયર વિભાગ પહોંચ્યું હતું, પરંતુ આગ પર કાબુ આવે તે પહેલા જ લક્ઝરી બસ સંપૂર્ણ આગને હવાલે થઈ ગઈ હતી. ધાનેરા પોલીસે પણ તાત્કાલિક રાહત અને બચાવવાની કામગીરી શરૂ કરીને ગંભીર રીતે દાઝેલા લોકોને તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડ્યા હતા.

