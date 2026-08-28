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દેશની સરહદ પર સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ઉજવ્યું રક્ષાબંધન પર્વ

દેશભરમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી વચ્ચે બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સુઈગામની નડાબેટ બોર્ડર ખાતે દેશની સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે તહેવાર ઉજવવા પહોંચ્યા હતા.

દેશની સરહદ પર સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ઉજવ્યું રક્ષાબંધન પર્વ
દેશની સરહદ પર સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ઉજવ્યું રક્ષાબંધન પર્વ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2026 at 7:47 PM IST

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વાવ-થરાદ: દેશની સરહદ પર રહી સુરક્ષા કરનારા દેશના જવાનો સાથે બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી હતી.

કોઈપણ તહેવાર હોય, પરંતુ જવાનો પોતાની ફરજને લઈ ખડેપગે સરહદ પર ડ્યુટી નિભાવતા હોય છે. આજે જ્યારે આખો દેશ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યો છે, ત્યારે દેશના જવાનો દેશની સરહદો પર આપણી રક્ષા કરી રહ્યા છે. ત્યારે બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર આ જવાનો સાથે રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરવા માટે સુઈગામની નડાબેટ બોર્ડર ખાતે પહોંચ્યા હતા.

દેશની સરહદ પર સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ઉજવ્યું રક્ષાબંધન પર્વ (Etv Bharat Gujarat)

ભાઈ-બહેનના પવિત્ર પ્રેમને દર્શાવતો આજનો તહેવાર રક્ષાબંધન સૌ કોઈ ઉજવી રહ્યું છે, પરંતુ આપણા દેશના જવાનો પોતાના પરિવારથી હજારો કિલોમીટર દૂર રહી સરહદો પર દેશની અને ભારતવાસીઓની સુરક્ષા માટે તૈનાત છે, જેથી આપણે બધા તહેવારો શાંતિ અને સુરક્ષા વચ્ચે ઉજવી શકીએ છીએ. ત્યારે આ જવાનોનો ઉત્સાહ વધારવા અને તેમની સાથે રક્ષાબંધન ઉજવવા માટે સાંસદ ગેનીબેને બોર્ડર પહોંચી જવાનોને રાખડી બાંધી મોઢું મીઠું કરાવ્યું હતું, સાથે જ રક્ષાબંધન પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સુઈગામની નડાબેટ બોર્ડર ખાતે દેશની સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે તહેવાર ઉજવવા પહોંચ્યા
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સુઈગામની નડાબેટ બોર્ડર ખાતે દેશની સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે તહેવાર ઉજવવા પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સાથે થરાદના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને વર્તમાન બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત તેમજ કોંગ્રેસના કાર્યકરો પણ નડાબેટ બોર્ડર ખાતે પહોંચ્યા હતા અને જવાનોને રક્ષાબંધનની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે દેશની રક્ષા કરનારા આ જવાનો માટે માં નડેશ્વરી માતાજીના મંદિરે પહોંચીને પ્રાર્થના પણ કરી હતી, સાથે જ જવાનોના પ્રશ્નો સાંભળી તેમની સાથે સંવાદ કર્યો હતો.

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સુઈગામની નડાબેટ બોર્ડર ખાતે દેશની સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે તહેવાર ઉજવવા પહોંચ્યા
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સુઈગામની નડાબેટ બોર્ડર ખાતે દેશની સુરક્ષા કરતા જવાનો સાથે તહેવાર ઉજવવા પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે જણાવ્યું કે, રક્ષાબંધન પર્વ પર આજે જવાનો સાથે રક્ષાબંધન પર્વ ઉજવવાનો મોકો મળ્યો છે. નડાબેટ ખાતે જે દેશની રક્ષા કરે છે તેવા જવાનોને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધન પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી છે. તેમજ તેમના પ્રશ્નો સાંભળવામાં આવ્યા છે અને તેમના માટે માં નડેશ્વરી માતાજી સમક્ષ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

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