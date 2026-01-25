ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા સાંસદની ગાડીએ સર્જયો અકસ્માત, ઈજાગ્રસ્તના ભાઈના ફોટા ડિલીટ કરાવ્યાના આક્ષેપો

અકસ્માત સર્જાયો ત્યાં લીધેલા ફોટા વિડિઓ પણ ડિલીટ કરાવી દીધાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યાં છે.

બનાસકાંઠા સાંસદની ગાડીએ સર્જયો અકસ્માત
બનાસકાંઠા સાંસદની ગાડીએ સર્જયો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 2:19 PM IST

બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં વધતા અકસ્માતોના બનાવો વચ્ચે વધુ એક અકસ્માત કુશકલ નજીક સર્જાયો હતો. અહીંયા ખુદ બનાસકાંઠા સાંસદની ગાડીનો અકસ્માત સર્જાયો હોવાના આક્ષેપો થયા છે. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરની ગાડીએ કુશકલ નજીક અકસ્માત સર્જ્યો હતો.

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરની ગાડીએ સર્જયો અકસ્માત

આ અકસ્માતમાં એક યુવકને ઈજાઓ થતા યુવક 3 કલાક સુધી બેભાન થઈ ગયો હતો, પરંતુ જ્યારે અકસ્માત સર્જાયો તે બાદ સાંસદ ગાડીમાં બેસીને રવાના થઈ ગયા હતા, પરંતુ ઘવાયેલા યુવકને હોસ્પિટલ પહોંચાડવાની પણ માનવતા દર્શાવી ન હતી. આસપાસના એકત્ર થયેલા લોકોએ યુવકને હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો.

બનાસકાંઠા સાંસદની ગાડીએ સર્જયો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

આ અકસ્માતમાં ઘવાયેલા યુવકને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા બાદ બીજા દિવસે તેના ખબર અંતર પૂછવા માટે સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા હતા. અકસ્માત સમયે થોડીવારમાં જ રવાના થઈ ગયા હોવાના આક્ષેપો ઈજાગ્રસ્તના ભાઈએ કર્યા છે. એટલું જ નહી જ્યાં અકસ્માત સર્જાયો ત્યાં લીધેલા ફોટા વિડિઓ પણ ડિલીટ કરાવી દીધાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યાં છે.

ઈજાગ્રસ્તના ભાઈ નરસાભાઈ માણસાએ આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે, સિંગલ રોડ પર અકસ્માત સર્જાયો છે. આ અકસ્માત બાદ હાજર સાંસદ અને તેમના માણસો રવાના થઈ ગયા હતા. મારા ભાઈને હોસ્પિટલ લાવવા માટેનો પણ તેમને વિચાર કર્યો ન હતો. ત્રણ કલાક સુધી મારો ભાઈ બેભાન રહ્યો જે હોસ્પિટલ સારવાર હેઠળ છે.

સાંસદની ગાડીએ સર્જયો અકસ્માત
સાંસદની ગાડીએ સર્જયો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે જો ઈજાગ્રસ્ત યુવકના ભાઈના આક્ષેપો સાચા હોય તો બીજા દિવસે હોસ્પિટલમાં મળવા માટે પહોંચેલા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે જ્યારે અકસ્માત સર્જાયો ત્યારે યુવકને હોસ્પિટલ કેમ ના પહોંચાડયો અને સંવેદના કેમ ન દર્શાવી? સ્થળો પર લીધેલા વિડિયો ફોટા કોણે ડીલીટ કરાવ્યા? તેવા અણીયાળા સવાલો પણ ઉઠી રહ્યા છે.

