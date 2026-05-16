બનાસકાંઠા: આકરી ગરમીમાં વન્ય જીવો માટે ઠંડા પાણીની વ્યવસ્થા, વન વિભાગનું ફરજ સાથે જીવ સેવાનુ ભગીરથ કાર્ય

વન્યજીવોને પીવાનું પાણી મળી રહે અને તેમને પીવાના પાણી માટે ભટકવું ન પડે તે માટે ખાસ આયોજનબધ્ધ વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 8:40 PM IST

બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં ગરમીનો પારો ઉંચકાતા વન્ય જીવોને જંગલમાં પાણી મળી રહે તે માટે વન વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે. વન વિભાગ દ્વારા વન્યજીવોની તરસ છીપાવવા માટે ભગીરથ પ્રયાસ કરાયા છે. જેના ભાગરૂપે જેસોર વન્ય અભ્યારણના નોર્મલ રેન્જ વિસ્તારમાં કૃત્રિમ અવાડા વન વિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે જેમાં રાત્રી અને દિવસ દરમિયાન વન્યજીવોને પીવાનું પાણી મળી રહે અને તેમને પીવાના પાણી માટે ભટકવું ન પડે તે માટે ખાસ આયોજનબધ્ધ વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા જેસોર વન અભયારણમાં મોટાભાગે રીંછો અને દીપડાઓની સંખ્યા ખુબ છે. સાથે જ નાના મોટા અન્ય વન્યજીવો જેસોર જંગલમાં વસવાટ કરે છે. વન વિભાગ દ્વારા ઊભા કરાયેલા કુત્રિમ પાણીના અવાડાથી વન્ય જીવોને પણ પીવાના પાણી માટેની રાહત થઈ છે. પોઈન્ટ નક્કી કરી બનાવેલા અવાડાઓમા રાત્રિના સમયે રીંછ દીપડા સહિતના જીવો પાણીની તરસ છીપાવતા હોવાના દ્રશ્યો પણ કેમેરામાં કેદ થયા છે.

"અમીરગઢ વન વિભાગ દ્વારા જંગલ વિસ્તારમાં ઉનાળાની ગરમીમાં વન્ય પ્રાણીઓ માટે જંગલ પોઈન્ટોમાં 17 જેટલા કુત્રિમ પાણીના હવાડા તે સિવાય 30થી 35 જેટલા નેચરલી વોટર પોઈન્ટો જે આવેલા છે તે પાણી પણ વન્ય પ્રાણીઓને મળી રહેશે. તે સિવાય વન્યપ્રાણી બહાર ના આવે તે માટે જ્યાં પાણી નથી મળતું, તે જગ્યાએ પણ કુત્રિમ પોઈન્ટો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. તે અવાડા ભરવાનું કામ પણ ચાલુ છે. જેમાં વન્ય પ્રાણીઓ જેવા કે દીપડા, ઝરખ, નીલગાય, રીંછ સહિત અન્ય પ્રાણીઓ પણ પાણી પીતા હોય છે." - બળદેવભાઈ દેસાઈ, આરએફઓ અમીરગઢ

વન વિભાગ દ્વારા જેસોર જંગલમાં નક્કી કરવામાં આવેલા 17 કુત્રિમ અવાડા પોઈન્ટ તેમજ કુદરતી 30થી 35 પોઈન્ટો ઉપર ટેન્કર અને પવનચક્કીની મદદથી પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેનાથી વન્યજીવોને જંગલમાં જ સમયસર પીવાનું પાણી મળી રહ્યું છે. આકરી ગરમી વચ્ચે લોકોને ક્યાંક અંતરિયાળ ગામડાઓમાં પણ પીવાના પાણી માટે લોકોને વલખા મારવા પડે છે તેવી પરિસ્થિતિમાં વન્ય જીવોને જીવાડવા માટે વન વિભાગે ચિંતા કરી છે.

વન વિભાગના અધિકારી અને કર્મચારીઓ દ્વારા ભારે મહેનત બાદ આકરા તાપમાં જંગલમાં ફરી પાણી ભરવા માટેના ચોક્કસ પોઈન્ટો નક્કી કરાયા હતા. જ્યાં મોટાભાગે વન્ય જીવોની અવરજવર રહે છે, જેથી નજીકમાં જ તેમને પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ થઈ શકે. એટલે કે ફરજ સાથે વન વિભાગના અધિકારી કર્મચારી જીવ સેવા પણ કરી રહ્યા છે.

