હિંમતનગરમાં ગેરકાયદે નશીલી કફ સીરપ વેચવાનું રેકેટ ઝડપાયું, 2 શખ્સોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા

હિંમતનગર બસ સ્ટેશન સામે આવેલી મોચી વાંસ વિસ્તારમાં ત્રણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા.

હિંમતનગરમાં ગેરકાયદે નશીલી કફ સીરપ વેચવાનું રેકેટ ઝડપાયું
હિંમતનગરમાં ગેરકાયદે નશીલી કફ સીરપ વેચવાનું રેકેટ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 10:01 PM IST

સાબરકાંઠા: હિંમતનગરમાં નશીલી કફ સીરપની ગેરકાયદે વેચાણની મોટું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. એસઓજીને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે હિંમતનગર બસ સ્ટેશન સામે આવેલી મોચી વાંસ વિસ્તારમાં ત્રણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા. તપાસ દરમિયાન કુલ 176 કફ સીરપની બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી, જેમાંથી મોટાભાગની બોટલો પર લેબલ અથવા માર્કા ન હતાં.

પોલીસે કરણ પરમાર (18), નિલેશ પ્રજાપતિ (40) અને દર્શન પરમાર – આ ત્રણ માંથી નિલેશ અને કરણ બે આરોપી ને ઝડપી પાડ્યા છે. કરણ પરમાર પાસેથી 11 બોટલ, જ્યારે દર્શન પરમાર પાસેથી 17 બોટલ લેબલ વગર મળી આવી. નિલેશ પ્રજાપતિ પાસેથી 148 લેબલવાળી નશીલી દવાઓ, ખાસ કરીને Triplolidine Hydrochloride અને Phosphate સીરપ મળી આવી. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે દર્શન પરમાર, નિલેશ પ્રજાપતિ પાસેથી સીરપનો જથ્થો લઈ આવતો હતો.

હિંમતનગરમાં ગેરકાયદે નશીલી કફ સીરપ વેચવાનું રેકેટ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં નશીલી સીરપોના વેચાણનું રેકેટ ચલાતું હોવાનો પર્દાફાશ થતાં પોલીસમાં ચકચાર મચી છે. અનેક યુવાનોએ આ સીરપનું સેવન કરતા હોવાની માહિતી પણ સામે આવી રહી છે. એસઓજીએ આરોપીઓને મુદામાલ સાથે ઝડપી આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કાર્યવાહીથી જિલ્લામાં નશીલી દવાઓના ગેરકાયદે વેપાર પર મોટો પ્રહાર થયો છે.

સમગ્ર બાબતે હિંમતનગરના DySP એ.કે પટેલે જણાવ્યું કે, હાલના સમયમાં યુવા ધન નાશાના કફ સીરપ તેમજ ટેબલેટ અને નશાકારક વસ્તુઓના રવાડે ચડે છે. જોકે તેને લઈને જિલ્લામાં સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ ચાલુ છે. મેડિકલ સ્ટોરમાં તેની તપાસ કરવામાં આવી છે અને બાતમીના આધારે ત્યારે તપાસ કરતા ત્રણ વ્યક્તિઓના નામ ખુલ્યા છે. જે લેવડદેવડ કરી અને લેબલ વગરની વસ્તુઓ સીરપ જેવી વેચતા તે બાબતને લઈને તપાસા ધરી છે અને કાયદાકીય રીતે તેને આગળની તજવીત હાથ ધરેલી છે.

