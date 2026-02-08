ઓનર કિલિંગ કેસમાં ડીસા કોર્ટનો કઠોર ચુકાદો, 9 આરોપીઓને ફટકારી આજીવન કેદની સજા
એક વર્ષ અગાઉ યુવકની હત્યા કરવાના આરોપમાં દાંતીવાડાના ગોઢ ગામના નવ લોકોને ડીસાની કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. જાણો શું હતો સમગ્ર મામલો.
Published : February 8, 2026 at 10:51 AM IST
બનાસકાંઠા: જિલ્લામાં એક વર્ષ અગાઉ પરિવારની મંજૂરી વિના પ્રેમ લગ્ન કરનાર અને તેની અદાવતમાં યુવકની હત્યા કરવામાં આવી. આ સમગ્ર ઘટનામાં હવે કોર્ટે કડક સજાનો આદેશ કર્યો છે. ડીસા એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન કોર્ટે તમામ દલીલોને ધ્યાન રાખીને નોંધ્યું હતું કે, ઓનર કિલિંગની ઘટનાઓ સમાજ માટે ઘાતક છે, ત્યારે આવા ગુનાઓમાં આરોપીઓને કઠોર સજા જરૂરી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો
દાંતીવાડા તાલુકાના ગોઢ ગામના મહેશકુમાર સાબાજી ઠાકોરે પરિવારની મંજૂરી વિના એક યુવતી સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા, ત્યારે યુવતીના પરિવારજનોએ પૂર્વ આયોજિત ષડયંત્ર રચીને એક સંપ થઈ યુવકની હત્યા કરી દીધી હતી. આ ઓનર કિલિંગની ઘટનામાં હવે ડીસા કોર્ટે તમામ આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
તમામ આરોપીઓ પિકઅપ ડાલુ લઈને પ્રેમલગ્ન કરનારા મૃતક મહેશના ઘરે પહોંચ્યા હતા જ્યાં ધારિયા, પાઈપો અને લાકડીઓ જેવા તીક્ષ્ણ હથિયારોથી મહેશ પર જીવલેણ હુમલો કરી તેની ઘાતકી હત્યા કરી હતી. આ હુમલામાં મૃતક મહેશના માતા સૂર્યાબેન અને પિતા સાબાજીને પણ આરોપીઓએ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી હતી. આ બનાવ અંગે દાંતીવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ કેસ શનિવારે ડીસાની છઠ્ઠી એડિશનલ સેસન્સ કોર્ટમાં ચાલ્યો હતો, જેમાં સરકારી વકીલ વિપુલ બી.કંસારાની ધારદાર દલીલોને માન્ય રાખી હતી.
9 આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા
ન્યાયાધીશ શિલ્પાબેન કનાબારે સમગ્ર હત્યા કેસમાં નોંધ્યું હતું કે પ્રેમલગ્ન જેવા વ્યક્તિગત નિર્ણયને કારણે ઠંડા કલેજે કોઈની હત્યા કરી આખા પરિવારને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરવો બંધારણીય અધિકારોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે. આવા ગુનાઓને અંજામ આપતા આરોપીઓ સામે કાયદાની કડકાઈ જરૂરી છે. કોર્ટે આખરે આ તમામ 9 આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
અસમાજિક તત્વો માટે દાખલારૂપ ચુકાદો
નોંધનીય છે કે ક્યારેક આક્રોશ અને ઉશેકરાટમાં લેવાયેલા નિર્ણયોથી ભવિષ્યમાં તેનું ગંભીર પરિણામ ભોગવવુ પડતુ હોય છે. પ્રેમલગ્ન જેવા મામલાઓમાં સમાજ અને વડીલોના ઠપકાઓથી કામ થતું હોય ત્યાં આ પ્રકારે હુમલા જેવી ઘટનાઓ થકી કોઈની હત્યા કરવીએ ગંભીર ગુનો છે, જે સમાજમાં ભય ફેલાવવા સાથે કાયદાને હાથમાં લઈ માનવ સુરક્ષા ખતરો ઉભો કરવા બરાબર છે. હાલ તો યુવકની હત્યા કેસમાં દોષી ઠરેલા તમામ આરોપીઓને બાકીનું જીવન જેલમાં વિતાવવું પડશે જે આક્રોશિત થતા લોકો અને અસમાજિક તત્વો માટે દાખલારૂપ છે.