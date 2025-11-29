બનાસકાંઠામાં ખેડૂતો ખુલ્લા બજારમાં ઓછા ભાવે મગફળી વેચવા મજબૂર બન્યા, મગફળી લઈને આવેલા ખેડૂતોએ કહ્યું?
Published : November 29, 2025 at 7:27 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા માગતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ખેડૂતોને ટેકાના ભાવે મગફળી વેચી સારો ભાવ તો મેળવવો છે, પરંતુ ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે નક્કી કરવામાં આવેલ વજન મર્યાદામાં ખેડૂતોની મગફળી ન ઉતરતા આવા ખેડૂતો ખુલ્લા બજારમાં સસ્તા ભાવે મગફળી વેચવા માટે મજબૂર બન્યા છે.
ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા માગતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા
સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદવા માટે પાલનપુર સહિત જિલ્લામા અલગ અલગ કેન્દ્રો આપવામાં આવ્યા છે, અને આ કેન્દ્રો ઉપર ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી છે. જોકે ઘણા એવા ખેડૂતો છે, જે ખેડૂતો ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા માટે કેન્દ્રો સુધી પહોંચ્યા છે. ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે એક કટ્ટા દીઠ 35 કિલો વજન મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. જે વજન મર્યાદામાં ખેડૂતોની મગફળી ન ઉતરતા આવા ખેડૂતોની મગફળી રિજેક્ટ કરવામાં આવી રહી છે.
ખેડૂતો ખુલ્લા બજારમાં ઓછા ભાવે મગફળી વેચવા માટે મજબૂર બન્યા
કમોસમી વરસાદ થયો એ વરસાદના કારણે મગફળી વરસાદમાં પલળતા મગફળી પોચી પડી ગઈ છે, જેના કારણે મગફળી વજનમાં નથી ઉતરતી ખેડૂતોએ કહ્યું કે, કમોસમી વરસાદના કારણે ઓછું ઉત્પાદન થતા ખેડૂતોએ નુકશાન સહન કર્યું છે, તો બીજી તરફ હવે ખેડૂતોની આ જ મગફળી ટેકાના ભાવે પણ ખરીદી કરવામાં નથી આવતી, જેના કારણે ખેડૂતોને બે ઘણું નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે. જોકે ટીકાના મગફળી ખરીદી કરવામાં આવતા આવા ખેડૂતો ખુલ્લા બજારમાં ઓછા ભાવે મગફળી વેચવા માટે મજબૂર બન્યા છે.
થોડા દિવસ અગાઉ ભારતીય કિસાન સંઘની આગેવાનીમાં જે 35 કિલો વજનની મર્યાદા ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવી છે તે ઘટાડીને 30થી 32 કિલો કરવા માટે આવેદનપત્ર આપીને કલેક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, તેમ છતાં આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ જ નિર્ણય લેવામાં આવ્યું નથી, ત્યારે હજુ પણ ખેડૂતો ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા માટે સરકારે 30 થી 32 કિલોની વજન મર્યાદા નક્કી કરે તેવી માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. જો આવા ખેડૂતોની મગફળી ખરીદી કરવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતોને મોટું નુકસાન કરવું પડશે.
જિલ્લામાં આશરે 25 હજાર જેટલા ખેડૂતોએ ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે નોંધણી કરાવી છે. જે ખેડૂતોની અલગ અલગ નજીકના કેન્દ્રો ખાતે ફાળવણી કરવામાં આવી છે. પાલનપુર તાલુકા સંઘ ખાતે 2500 જેટલા ખેડૂતોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે જેમાંથી 1800 જેટલા ખેડૂતોની પણ ખરીદી કરવામાં આવે છે. જોકે ઘણા એવા ખેડૂતો છે, મગફળી રિજેક્ટ થઈ રહી છે.
"વજન મર્યાદામાં ખેડૂતોની મગફળી ન ઉતરતા ખેડૂતોની મગફળી રિજેક્ટ કરાઈ રહી છે, જે ખેડૂતો ખુલ્લા બજારમાં નીચા ભાવે વેચવા માટે મજબૂર છે. એક તરફ ખેડૂતોને પાક નુકશાનીમાંથી ઉગારી આર્થિક પગભર કરવા માટે સરકાર ટેકાના ભાવથી મગફળી ખરીદી માટે કેન્દ્રો ઊભા કરી પોષણક્ષમ ભાવ આપવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ વજન મર્યાદાના કારણે ખેડૂતો ટેકાના ભાવે પોતાની મગફળી વેચી નથી શકતા એટલે કે એક તરફ કમોસમી વરસાદની માર વેઠી ચૂકેલા ખેડૂતો ફરી આ વજન મર્યાદાના કારણે સસ્તા ભાવે મગફળી વેચી ફરી નુકસાન સહન કરવા માટે મજબૂર બન્યા છે." - રમેશભાઈ જુડાલ, તાલુકા સંઘના એકાઉન્ટન્ટ આસિસ્ટન્ટ
