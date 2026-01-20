ETV Bharat / state

એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ ફૂડ પોઈઝનિંગ: વાલીએ શાળા પર કર્યા ગંભીર આરોપ, કોન્ટ્રાક્ટરે બચાવમાં કહ્યું- ઘરેથી ખાવાનું લાવ્યા હશે

પાલનપુર નજીક જગાણા ખાતે આવેલી સરકારી એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટનાથી ચકચાર મચી છે.

એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાંં ફૂડ પોઈઝનિંગ
એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાંં ફૂડ પોઈઝનિંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 11:09 PM IST

બનાસકાંઠા: જિલ્લાના પાલનપુર નજીક આવેલી જગાણા એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બની છે. હોસ્ટેલમાં ભોજન આરોગ્ય બાદ 40થી વધુ વિદ્યાર્થીઓની હાલત લથડતા અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો છે. 38 વિદ્યાર્થીઓને સારવાર અર્થે સિવિલમાં ખસેડાયા છે. ત્યારે મોડેલ સ્કૂલમાં શું પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને ETV ભારત મોડલ સ્કૂલના કેમ્પસમાં પહોંચ્યું અને રિયાલિટી ચેક કરી તો સ્કૂલમાંથી કેટલાક ચોંકાવનારા દ્રશ્યો અને ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા છે.

પાલનપુર નજીક જગાણા ખાતે આવેલી સરકારી એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટનાથી ચકચાર મચી છે. જગાણા નજીક આવેલી આદિવાસી સમાજના વિદ્યાર્થીઓ માટેની એકલવ્ય મોડલ સ્કૂલમાં સોમવારે બપોરનું ભોજન આરોગ્ય બાદ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની હાલત લથડી ગઈ. કોઈને પેટમાં દુખાવો થયો, કોઈને વોમેટીંગ શરૂ થયું, કોઈને ચક્કર આવ્યા તો કોઈ બેહોશ થયું. જોકે એકાએક મોડેલ સ્કૂલમાં 40થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓની હાલત લથડતા મોડેલ સ્કૂલ કેમ્પસમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. એક બાદ એક કરી પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોડી રાત સુધીમાં 38 જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી છે. જે વિદ્યાર્થિનીઓ અત્યારે પણ પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. જોકે એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાં સર્જાયેલી ફૂડ પોઈઝનિંગની પરિસ્થિતિને લઈ ETV ભારત મોડલ સ્કૂલનું રિયાલિટી ચેક કર્યું જેમાં સામે આવ્યું કે મોડેલ સ્કૂલના ડાઈનિંગ હોલમાં ખુદ વિદ્યાર્થીઓ જ વિદ્યાર્થીઓને ભોજન પીરસતા જોવા મળ્યા.

એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાંં ફૂડ પોઈઝનિંગ (ETV Bharat Gujarat)

જોકે ડાઈનિંગ હોલની રિયાલિટી ચેક કર્યા બાદ હોસ્ટેલની રિયાલિટી ચેક કરવા પહોંચ્યા તો પાલનપુર સિવિલમાં તો 38 વિદ્યાર્થીઓ સારવાર લઈ જ રહ્યા છે, પરંતુ મોડેલ સ્કૂલની ગર્લ્સ હોસ્ટેલના બીજા માળે કેટલીક વિદ્યાર્થિનીઓની હોસ્ટેલના રૂમમાં સારવાર ચાલી રહી હોવાનું પણ સામે આવ્યું. બનાસકાંઠાના આરોગ્ય વિભાગની ટીમો હોસ્ટેલના રૂમમાં જ વિદ્યાર્થીઓને સારવાર આપી રહ્યા છે. ત્યારે અવાર નવાર બનતી આવી ઘટનાઓને લઈ વાલીઓમાં પણ રોષ ભભૂક્યો છે.

પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર રહેલી વિદ્યાર્થિનીના વાલી મુકેશ ખરાડીએ કહ્યું કે, વાલીઓને કોઈ જ પ્રકારની જાણ કરવામાં આવી નથી અને સીધા જ અહીંયા તેમને સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા છે. જોકે અમને બીજી વિદ્યાર્થિની દ્વારા અહીંયા અમારી દીકરીને દાખલ કરાઈ હોવાની જાણકારી મળી છે. વાલીએ શાળા સામે પણ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા કહ્યું કે, બાળકોનું ધ્યાન રાખવામાં નથી આવતું. તેમને યોગ્ય જમવાનું આપવામાં નથી આવતું. તેના કારણે આ ઘટના બની છે. ત્યારે આ બાબતે યોગ્ય તપાસ થાય અને કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ વાલીઓએ પણ કરી છે.

એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાંં ફૂડ પોઈઝનિંગ
એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાંં ફૂડ પોઈઝનિંગ (ETV Bharat Gujarat)

ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બાદ હાલમાં તો ફૂડ વિભાગે તપાસ અર્થે સેમ્પલો લીધા છે, જે લેબોરેટરીમાં મોકલી આ ઘટનાને જાણવા માટે તપાસ તેજ કરી છે. ક્યાં કારણોસર વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયુ છે તે રીપોર્ટ બાદ જ જાણી શકાશે. હાલમાં બનાસકાંઠા ફૂડ વિભાગ દ્વારા બાળકો સ્વસ્થ થાય અને ફૂડ પોઈઝિનિગની અસરમાંથી બહાર નીકળે તે પ્રકારની જરૂરી સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલી વિદ્યાર્થિનીઓ અને શાળાની હોસ્ટેલમાં સારવાર અર્થે રહેલા વિદ્યાર્થિનીઓ હાલમાં સ્વસ્થ અને તેમની તબિયત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાંં ફૂડ પોઈઝનિંગ
એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાંં ફૂડ પોઈઝનિંગ (ETV Bharat Gujarat)

જમવાનું બનાવવાનું અને તમામ ચીજ વસ્તુ લાવવા માટેની જેની જવાબદારી છે તેમને આ બાબતે પૂછતા તેમને પણ બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મીડિયાને તેમને કહ્યું કે, 10 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને અસર થઈ છે. રજાઓમાં ઘરે ગયા બાદ તેઓ કંઈક ખાવાનું લાવ્યા હશે. તે જમ્યા બાદ આ અસર થઈ હોવાની પણ વાત તમને કરી હતી.

સંપાદકની પસંદ

