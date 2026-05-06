બનાસકાંઠા: પાલનપુરમાં ઘરમાં ગાંજો રાખી નશાનો વેપાર, 24 કિલો ગાંજા સાથે એક શખ્સની અટકાયત

ગાંજા ઉપરાંત પોલીસે ઇલેક્ટ્રિક વજન કાંટો, સ્ટેપ્લર, થેલીઓનું બંડલ અને ૧,૧૫૦ રૂપિયા રોકડા સહિત કુલ ૧૨,૪૨,૪૦૦ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 3:53 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરમાં એસઓજી પોલીસે ખાનગી બાતમીના આધારે માનસરોવર ફાટક નજીક અગ્રેસન સોસાયટી સામે ખોડિયાર નગરમાં રેડ કરીને મોટી માત્રામાં ગાંજો ઝડપી લીધો છે. સાથે જ એક શખ્સને અટકાયતમાં લીધો છે.

પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે મૂળચંદભાઈ કેશાભાઈ સલાટના ઘરે દરોડો પાડ્યો હતો. રેડ દરમિયાન ઘરમાંથી ૨૪.૭૧૩ કિલોગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેની કિંમત અંદાજે ૧૨,૩૫,૬૫૦ રૂપિયા છે.

બનાસકાંઠા રેન્જ પોલીસ મહાનિરીક્ષક પરીક્ષિતા રાઠોડ અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રશાંત સુમ્બેના માર્ગદર્શન હેઠળ એસઓજી પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી હતી. મૂળચંદ સલાટની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેની સામે એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ પશ્ચિમ પોલીસ મથકે ગુનો નોંધીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

જિલ્લામાં નશાના વેપારને રોકવા પોલીસે કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને આવા તત્વો સામે સતત કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાની તૈયારી છે.

સંપાદકની પસંદ

