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બનાસકાંઠાના ‘પેડમેન’ શિક્ષક: એક દ્રશ્યએ બદલી નાખી વિચારધારા, દીકરીઓ માટે ઉપાડ્યું જાગૃતિનું બીડું

છેલ્લા ચાર વર્ષમાં શિક્ષકે ગુજરાતના 515 ગામડાઓમાં ફરીને એક લાખથી વધુ દીકરીઓને માસિક ધર્મ અંગે જાગૃત કરીને પાંચ લાખથી વધુ સેનેટરી પેડ મફતમાં વહેંચ્યા છે.

એક દ્રશ્યએ બદલી નાખી વિચારધારા
એક દ્રશ્યએ બદલી નાખી વિચારધારા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 7:01 PM IST

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Updated : September 6, 2026 at 8:23 PM IST

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બનાસકાંઠા: જિલ્લાના એક એવા શિક્ષકની વાત કરવી છે જે શિક્ષકે પોતાની નજર સમક્ષ જોયેલા એક દ્રશ્યના કારણે મહિલાઓ અને દીકરીઓ માટે જાગૃતિ અભિયાનનું બીડું ઉપાડ્યું છે અને આ જ કારણે આ શિક્ષકને આજે આખા ગુજરાતમાં એક નવી જ ઓળખ મળી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરમાં સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા નયન ચત્રારિયા પોતે પાલનપુરની એક શાળામાં ચિત્રના શિક્ષક છે, પરંતુ તેમના વિચારો ખૂબ ઉમદા અને અન્ય પુરુષો માટે પણ ખૂબ જ પ્રેરણારૂપ છે. કારણ કે આ શિક્ષકે પોતાની નજર સમક્ષ જોયેલું એક એવું દ્રશ્ય જે તેમના માનસપટ પર એવી અસર કરી ગયું કે શિક્ષકે મહિલાઓ અને દીકરીઓ માટે જાગૃતિ ફેલાવવાનું અભિયાન ઉપાડી લીધું અને ત્યારબાદ તેમણે ફરી ક્યારેય પાછું વળીને જોયું નથી.

દીકરીઓ માટે ઉપાડ્યું જાગૃતિનું બીડું (Etv Bharat Gujarat)

શાળામાં ભણતી વિદ્યાર્થિનીઓ માસિક ધર્મ સમયે પેટમાં દુખાવો ઉપાડતા સંકોચ અનુભવી કોઈને કહી ન શકતી, જે વાત શિક્ષક અનુભવતા હતા. પરંતુ આ શિક્ષકે વર્ષ 2022માં ગામડામાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન જોયું કે માતા પોતાની દીકરીને માર મારતી હતી અને દ્રશ્ય જોયા બાદ ખબર પડી કે દીકરી માસિક ધર્મમાં છે અને આ જ કારણે તેની માતા તેને માર મારી રહી છે. ગામડાઓમાં ચાલતી અંધશ્રદ્ધા અને દીકરીઓ અને મહિલાઓ ઉપર વીતતી વેદનાઓને દૂર કરવા માટે આ શિક્ષકે એ જ ઘડીએ મનોમન માસિક ધર્મ જાગૃતિ માટેનો સંકલ્પ કર્યો અને આજે તેઓ ગુજરાતના પેડમેન તરીકે ઓળખ પામી ચૂક્યા છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મળેલ સન્માનપત્ર
ગુજરાત સરકાર દ્વારા મળેલ સન્માનપત્ર (Etv Bharat Gujarat)

માસિક ધર્મ જાગૃતિ અને અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવાના અભિયાન સાથે વર્ષ 2022માં શરૂ થયેલી આ શિક્ષકની સફર હજુ પણ સતત ચાલી રહી છે. આ શિક્ષકે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં ગુજરાતના 515 જેટલા ગામડાઓમાં ફરીને એક લાખથી વધુ દીકરીઓને માસિક ધર્મની જાગૃતિ અને ગામડાઓમાં ચાલતી પરંપરાગત અંધશ્રદ્ધાઓ દૂર કરવા માટે અભિયાન ચલાવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં આ શિક્ષકે પાંચ લાખથી વધુ સેનેટરી પેડ દીકરીઓને મફત આપ્યા છે.

એટલું જ નહીં, બજારમાં અને જાહેર માર્ગો પર કામ અર્થે આવેલી દીકરીઓ અને મહિલાઓ માસિક ધર્મ સમયે સંકોચ અને શરમ ન અનુભવે અને તેમને સરળતાથી સેનેટરી પેડ ઉપલબ્ધ થઈ શકે તે માટે આ શિક્ષકે પોતાના જન્મદિવસની પણ અનોખી ઉજવણી શરૂ કરી અને ભારતમાં સૌપ્રથમવાર આ શિક્ષકે સેનેટરી પેડ પરબ શરૂ કરી છે, જેનો ઉપયોગ આજે મહિલાઓ અને દીકરીઓ કરી રહી છે.

બનાસકાંઠાના ‘પેડમેન’ શિક્ષક
બનાસકાંઠાના ‘પેડમેન’ શિક્ષક (Etv Bharat Gujarat)

પોતાના જન્મદિવસ ઉપર સેનેટરી પેડ પરબની અનોખી શરૂઆત કરનાર આ શિક્ષકની નોંધ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ લઈ શિક્ષક નયન ચત્રારિયાને શુભેચ્છા પત્ર પાઠવી તેમની મહિલા સન્માનની અનોખી પહેલને બિરદાવી છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આજના આધુનિક યુગમાં પણ ઘણી વાર સ્ત્રીના સ્વાસ્થ્ય અને માસિક ચક્ર વિશે ખુલ્લી ચર્ચા કરવા સમાજમાં સંકોચ જોવા મળે છે, પરંતુ આવા સંજોગોમાં આપે માનવતા અને સંવેદનાના બળથી આ મૌન તોડી, જાગૃતિનો દીવો પ્રગટાવ્યો છે તે કોઈ સામાન્ય કાર્ય નથી, તે સેવા છે. તમે જે રીતે દીકરીઓમાં અને મહિલાઓમાં માસિક સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ ફેલાવી રહ્યા છો અને યુવતીઓને મફત પેડ આપીને તેમની માન-મર્યાદા અને સ્વાસ્થ્ય તેમજ આત્મવિશ્વાસને નવી દિશા આપી રહ્યા છો.

ગુજરાત સરકારે શાળાઓમાં ભણતી દીકરીઓ માટે ખૂબ જ જરૂરી અને સંવેદનશીલ નિર્ણય કર્યો છે. સરકારે 36 કરોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી તમામ શાળાઓમાં સેનેટરી પેડ બોક્સ ફરજિયાત મૂકવા માટેનો આદેશ કરી દીધો છે, જે નિર્ણયે પણ ગુજરાતમાં પેડમેન તરીકે જાણીતા થયેલા શિક્ષકમાં નવી હૂંફ અને ઉમંગ જગાવી દીધી છે. શિક્ષકે કહ્યું કે આગામી પાંચ વર્ષમાં હજુ પણ 500થી વધુ એટલે કે 1,000 થી વધુ ગામડાઓ સુધી પહોંચવું છે અને જે અંતરિયાળ ગામડાઓમાં હાલના આધુનિક યુગમાં પણ માસિક ધર્મ જેવી બાબતોમાં અંધશ્રદ્ધા જોવા મળી રહી છે તે દૂર કરવા માટે સતત હું પ્રયાસ કરતો રહીશ.

શિક્ષક નયન ચત્રારિયાના આ વિશેષ જાગૃતિ અભિયાનમાં તેમની પત્ની પણ ખભેથી ખભો મિલાવી એટલો જ સહયોગ પૂરો પાડી રહી છે. સેનેટરી પેડની જાળવણી હોય કે તેને યોગ્ય રીતે સેનેટરી પેડ પરબમાં મૂકવા માટેની જવાબદારી પત્ની પોતે નિભાવી રહી છે.

શિક્ષક નયન ચત્રારિયાના આ વિશેષ જાગૃતિ અભિયાનમાં તેમની પત્ની પણ ખભેથી ખભો મિલાવી એટલો જ સહયોગ પૂરો પાડી રહી છે (Etv Bharat Gujarat)

"સામાન્ય રીતે મહિલાઓના માસિક ધર્મ વિશે મહિલાઓ જ બોલતી હોય છે, પરંતુ પહેલીવાર મારા પતિએ માસિક ધર્મ વિશે જાગૃતિ અભિયાન ઉપાડ્યું છે. લોકો ભલે ગમે તે કહે પરંતુ તેમના કામથી અમને આનંદ છે, એટલું જ નહીં તેમને ગુજરાતના પેડમેન તરીકે મળેલી ઓળખથી પણ અમે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ." - મધુબેન ચત્રારિયા, પેડમેન નયન ચત્રારિયાના પત્ની

આમ તો શિક્ષક શાળાના વર્ગખંડમાં પુસ્તકમાંથી બાળકોને જ્ઞાન પીરસતો હોય છે, પરંતુ પાલનપુરના શિક્ષક નયન ચત્રારિયા માટે શિક્ષકની જવાબદારી માત્ર વર્ગખંડના પિરિયડ પૂરતી સીમિત રહી નથી. પરંતુ હવે ગામેગામ દીકરીઓના પિરિયડ એટલે કે માસિક ધર્મ જાગૃતિ સુધી પહોંચી છે અને આ સફર આખા ગુજરાતમાં સમાજસેવાનું અને નારી સન્માનનું અનોખું ઉદાહરણ બની છે. એટલે કે આ ચિત્ર શિક્ષક જેમ પોતાના ચિત્રોમાં રંગ પૂરી તેને નિખારે છે એમ જ વિદ્યાર્થિનીઓ અને મહિલાઓ માટે લોકોના હૃદયમાં પણ કંઈક એવા જાગૃતિના રંગ ભરી રહ્યા છે કે આવનારા દિવસોમાં માસિક ધર્મની અંધશ્રદ્ધા સાવ ભૂંસાઈ જશે.

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Last Updated : September 6, 2026 at 8:23 PM IST

TAGGED:

BANASKANTHA PADMAN TEACHER
NAYAN CHATRANIA
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SANITARY PAD PARAB
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