દિયોદરમાં ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન: 16 મુદ્દામાં સમાજનું નવું બંધારણ જાહેર, સદારામ ધામ બનાવવા વહ્યો દાનનો ધોધ

ઠાકોર સમાજમાં ઘર કરી ગયેલા કુરિવાજો અને આર્થિક બોજ વધારતી પ્રથાઓને તિલાંજલિ આપીને એક નવા સામાજિક બંધારણની રચના કરવામાં આવી છે.

ઠાકોર સમાજનું નવું બંધારણ જાહેર
ઠાકોર સમાજનું નવું બંધારણ જાહેર (FB/Geniben Thakor)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 4, 2026 at 4:48 PM IST

બનાસકાંઠા: જિલ્લાના દિયોદરમાં આજે વાવ-થરાદ અને ઉત્તર ગુજરાતના 27 તાલુકાના ઠાકોર સમાજનું એક મહાસંમેલન યોજાયું હતું. આ સંમેલનમાં સમાજમાં ઘર કરી ગયેલા કુરિવાજો અને આર્થિક બોજ વધારતી પ્રથાઓને તિલાંજલિ આપીને એક નવા સામાજિક બંધારણની રચના કરવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે સંમેલનમાં બનાસકાંઠા સાસંદ ગેની બેન ઠાકોરે લોકો સમક્ષ નવા બંધારણની અનેક વાતો સામે મૂકી હતી. દરમિયાન તેમણે આશરે 2 લાખ લોકોની લેખિત સહમતી સાથે જાહેર કરાયેલા આ બંધારણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મધ્યમ અને ગરીબ પરિવારોને દેવાના બોજમાંથી મુક્ત કરવાનો હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું.

સદારામ ધામ માટે અલ્પેશ ઠાકોરે આપી 11 વિઘા જમીન
સંમેલનમાં ઠાકોર સમાજ માટે સદારામ ધામ બનાવવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ માટે ગેનીબેન ઠાકોરે ખોળો પાથરીને દાન માંગ્યું હતું, જેમાં તમામ લોકોને 100-100 રૂપિયા આપવા અપીલ કરી હતી. દરમિયાન કાર્યક્રમમાં હાજર ભાજપના ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર, લવીંગજી ઠાકોર સહિતના નેતા અને સમાજના મોભીઓએ 11-11 વિઘા જમીન દાન કરી હતી. તો બળદેવજી ઠાકોર, ચંદનજી ઠાકોર, અમરતજી ઠાકોર તથા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર 1-1 વિઘો જમીન દાનમાં આપવાની જાહેરાત કરી હતી.

કાર્યક્રમમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે 16 મુદ્દામાં ઠાકોર સમાજનું નવું બંધારણ લોકો સમક્ષ વાંચીને રજૂ કર્યું હતું.

  1. સગાઈ પ્રસંગ
    સગાઈમાં પુરૂષ અને મહિલા મળી 21 વ્યકિતએ જવું તેનાથી વધારે વ્યક્તિઓ સગાઈમાં જઈ શકશે નહીં. સગાઈમાં પોતાના કુટુંબ કે તેમના સગા સિવાય અન્ય બીજાને આમંત્રણ આપવું નહીં. અને જો આમંત્રણ આપે તો પણ જવું નહીં. સમાજના તમામ પ્રકારના પ્રસંગોમાં ઓઢામણા પ્રથા બંધ કરવામાં આવે છે. સગાઈમાં નાળિયેર અને એક રૂપિયો આપવાનો રહેશે એક જોડી કપડાં લઈ જવા. જે તાલુકાઓમાં સગાઈ કર્યા પછી ફેટો બંધાવવા (મળવા) જવાની પ્રથા હોય તો બંધ કરવી.
  2. લગ્નની તારીખો નકકી કરવા બાબત
    વર્ષમાં બે માસમાં જ લગ્ન કરવા 1. વૈશાખ સુદ એકમથી પુનમ સુધી અને 2. મહા સુદ એકમથી પુનમ સુધી. ખાસ સંજોગોમાં અરજન્ટ લગ્ન કરવાના થાય તો તેમના પોતાના કુટુંબીજનોએ મળીને લગ્ન કરવાના રહેશે અન્ય બીજા કોઈને આમંત્રણ આપવું નહીં.
  3. લગ્ન લખવાનો પ્રસંગ
    લગ્ન મુકવાની પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. સામ-સામે ચર્ચા કરીને ગણેશ લેવાના રહેશે. લગ્ન પ્રસંગે પત્રિકા છપાવવી નહીં સાદું કાર્ડ રાખવું હોય તો રાખી શકાશે. મોબાઈલ ફોનથી ડિજીટલ આમંત્રણ આપી શકાશે. સામાજીક પ્રસંગે રાજકીય આગેવાનો હાજર ન રહી શકે તો કોઈએ આગ્રહ રાખવો નહીં અને નારાજગી રાખવી નહીં.
  4. જાન લઈ જવાના પ્રસંગ
    જાનમાં સનરુફ ગાડી લઈ જવી નહીં. જાનમાં 11 થી વધારે વાહનો લઈ જવા નહીં. જાનમાં ગાડીઓની લાઈન લગાવવી નહીં. જાનમાં મહિલા અને પુરૂષો મળી વધુમાં વધુ 100 વ્યકિતઓ જઈ શકાશે. 10 વર્ષથી ઉપરની ઉંમર વ્યકિત તરીકે ગણાશે. જાનનો વરઘોડો-મામેરુ કે જાનમાં ડીજે લઈ જવું નહીં. જાનમાં વધુમાં વધુ બે ઢોલ લઈ જઈ શકાશે. જાનમાં શરણાઈ વગાડી શકાશે.
  5. સમાવાનો પ્રસંગ (પડલાનો પ્રસંગ)
    બુટ્ટી, મંગળસુત્ર, પગની ઝાંઝરી, અને સાદી બંગડી લઈ જવાની રહેશે. આ સિવાય અન્ય કોઈ દાગીના કોઈ પણ સંજોગોમાં લઈ જવાના રહેશે નહીં. લગ્ન પ્રસંગે હલ્દી સરેમની, એન્ટ્રી મારવાની પ્રથા કે અન્ય કોઈ રસમોના પ્રસંગ રાખવા નહીં.
  6. જમણવારનો પ્રસંગ
    જમણવારમાં એક મીઠાઈ, દાળ-ભાત, કઠોળ લીલી શાકભાજી, રોટલી/ રોટલા/પુરી અને છાશ રાખી શકાશે. અન્ય બીજી કોઈપણ આઈટમ રાખવી નહીં.
  7. મામેરાનો પ્રસંગ
    મામેરામાં મહિલા અને પુરૂષો સાથે વધુમાં વધુ 100ની સંખ્યા લઈ જઈ શકાશે. મામેરામાં વધુમાં વધુ તમામ પ્રકારના 11 વાહનો લઈ જઈ શકાશે. મામેરામાં કપડાની ઓઢામણા પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. તેની જગ્યાએ રોકડ ઓઢામણું કરવાનું રહેશે. મામેરામાં ઓછામાં ઓછા 11 હજાર અને વધુમાં વધુ 1 લાખ 51 હજાર જ મુકી શકાશે. રોકડમાં મામેરૂ ભરવાનું રહશે. મામેરામાં કોઈપણ પ્રકારના દાગીના કે વાસણ લઈ જવાના રહેશે નહીં.
  8. પુરગત મુકવાનો પ્રસંગ
    પુરગતમાં વાટલું, લોટો, બેડું અને ફકત રસોડાનો સેટ આપવાનો રહેશે. ભેટ કે વાસણ પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. બંધારણને ફોટાથી મઢાવીને (લેમીનેશન) વાળી એક કોપી ભેટમાં આપવી તેનાથી બંધારણ મજબુત થશે.
  9. આંણાનો પ્રસંગ
    કન્યાને તેડવા જવાનો રિવાજ સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. કન્યાને સસરા પક્ષમાંથી બે વ્યકિત આવીને તેના પીચરમાં મુકી જવાની રહેશે.
  10. બોલામણા પ્રયા
    બિમારી પ્રસંગે રાવણાં અને આમંત્રણ પ્રથા એટલે કે બોલામણા પ્રયા બંધ કરવામાં આવે છે.
  11. ઢુંઢ - જન્મદિવસ પ્રસંગ
    ઢુંઢ પ્રસંગે આમંત્રણ કે રાવણું રાખવું નહી. જન્મ દિવસની બચર્ડ પાર્ટી કે જાહેર કાર્યક્રમો રાખવા નહીં. જન્મ દિવસની ખુશી પેટે જે તે વ્યક્તિએ નજીકની સમાજની લાઈબ્રેરી અથવા શૈક્ષણિક સંસ્થામાં ફાળો આપી શકાશે.
  12. છુટા છેડા બાબત
    સગું કરતી વખતે બંને પક્ષોએ જોઈ વિચારીને દિકરા-દિકરીને સામ સામે જોયા પછી સગું નક્કી કરવું. તેમ છતાં બંને પક્ષોએ કોઈપણ પ્રકારના મતભેદ ઉભા થાય તો ગામ કમિટી અને સમાજે સમાધાન માટે પુરો પ્રયત્ન કરવો. પ્રયતન કરવા છતાં સમાધાન ન થાય તો ગુણદોષના આધારે નીચે પ્રમાણેનો વહેવાર કરવાનો રહેશે.
    * સગાઈ રૂા.51000 50 ટકા (અડધી) રકમ સમાજની તાલુકાની શૈક્ષણિક સંસ્થામાં ફરજીયાત આપવાની રહેશે.
    * લગ્ન કર્યા પછી રૂા. 2 લાખ 50 ટકા (અડધી) રકમ સમાજની તાલુકાની શૈક્ષણિક સંસ્થામાં ફરજીયાત આપવાની રહેશે.
    * લગ્ન પછી સંતાન હોય તો રૂા. 3 લાખ આપવાના રહશે. આ રકમ 100 ટકા પુરેપુરી બેંકમાં FDમાં સંતાન દિકરા કે દિકરીના નામે કરવાની રહેશે.
  13. મૈત્રી કરાર
    મૈત્રી કરાર તેમજ ભાગીને પ્રેમ લગ્ન કરનારને સમાજે સ્વીકારવા નહીં કે તેને સમર્થન કરવું નહીં.
  14. અન્ય બાબતો
    સમાજના કોઈપણ સારા- નરસા તમામ પ્રકારના પ્રસંગોમાં વ્યસન વાળી વસ્તુ એટલે કે બીડી-અફીણ ગોળીઓ કે અન્ય કોઈ નશાકારક વસ્તુઓ વાપરવી નહીં. લગ્ન, જન્મ, મરણ, પુણ્યતિથી, સગાઈ કે અન્ય કોઈ પ્રસંગે સમાજની લાઈબ્રેરીમાં અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ઓછામાં ઓછા 500 (પાંચસો) રૂપિયા અને વધુમાં વધુ ગમે તેટલી રકમનો ફાળો આપી શકાશે.
  15. મરણ પ્રસંગ
    મરણ પ્રસંગે ખીચડી-કઢી અને તેલ અથવા ઘી વાપરવું આ સિવાય અન્ય કોઈપણ વસ્તુ વાપરી શકાશે નહી. બેસણામાં કોઈપણ વારને ક-વાર ન ગણવો.
  16. ખાસ વિનંતી
    દરેક ગામમાં ફુટ (કુટુંબ) વાઈઝ વ્યકિતઓનો સમાવેશ થાય તે રીતે સંકલન સમિતી બનાવવી તેની એક ઝેરોક્ષ નકલ તાલુકા સમિતીને આપવી. દરેક તાલુકા કક્ષાએ બંધારણના અમલ માટે સંકલન સમિતી ફરજીયાત બનાવવી. જેથી કરીને બંધારણના મુદાઓનો અમલ કરાવી શકાય. સમિતીની સાભ્ય સંખ્યા 21 કે 31 રાખવી.
    'સમાજ વ્યસન મુકત બને અને શિક્ષણયુક્ત બને તેમજ જન જન સુધી જાગૃતિ આવે તેવા સતત પ્રયત્નો સંકલન સમિતીઓએ કરવા. દર વર્ષે 4 જન્યુઆરીને બંધારણ દિવસ તરીકે ઉજવવાનો રહેશે અને બંધારણના નિયમોની સમીક્ષા કરવાની રહશે.

