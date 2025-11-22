BLOના આપઘાતના ઘેરા પ્રત્યાઘાત: શિક્ષક સંઘે કહ્યું, 'BLO પર તંત્ર દબાણ કરશે તો લડી લઈશું...'
કોડીનારના એક શિક્ષકે આપઘાત કરી લીધો છે, તેમણે સુસાઈડ નોટમાં લખ્યું કે SIR કામગીરીના તણાવના કારણે તેમને આપઘાત કર્યો છે.
Published : November 22, 2025 at 9:43 AM IST
બનાસકાંઠા : ગીર સોમનાથના એક શિક્ષકે આપઘાત કર્યાના બનાવના ઘેરા પ્રત્યાઘાત બનાસકાંઠામાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે BLO ને ખોટી રીતે હેરાન ન કરવા માટે કહ્યું છે. વહીવટી તંત્ર પ્રેશરથી કામ ન કરાવે અને જો તંત્ર BLO ને પરેશાન કરશે તો જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ તેની સામે લડી લેશે તેવી ચીમકી આપી છે.
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે નોંધાવ્યો વિરોધ
બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે વહીવટી તંત્ર દ્વારા BLO શિક્ષકો પર SIR કામગીરી માટે વધતા દબાણને લઈને ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખે કહ્યું કે, શિક્ષકોને સાંજે છ વાગ્યા પછી ઓફિસમાં બેસીને ફોર્મ ઓનલાઇન કરવા માટેની ફરજ પાડવામાં આવે છે, જે ગેર વ્યાજબી છે. આ પ્રકારે શિક્ષકો ઉપર તંત્ર દબાણ ન કરી શકે.
SIR કામગીરીમાં પડતી મુશ્કેલી અંગે રજૂઆત
થોડા દિવસ પહેલા 100 જેટલી મહિલા BLO દ્વારા SIR કામગીરીમાં પડતી મુશ્કેલીને લઈ ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી, તેમજ કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણાં કર્યા હતા. ઓનલાઇન કામગીરીમાં પડતી મુશ્કેલીઓ, ખોટા આંકડાની માંગ, ફોન દ્વારા સતત ફોલોઅપ તેમજ મતદારોના સ્થળાંતર બાદ વિગતો મેળવવામાં પડતી મુશ્કેલીને લઈને BLO માનસિક તણાવમાં રહેતી હોવાની રજૂઆત કરી હતી.
વહીવટ તંત્ર પર ગંભીર આક્ષેપ : બીજી તરફ આક્ષેપ છે કે, SIR કામગીરીમાં નાની-મોટી સમસ્યા હોવા છતાં વહીવટ તંત્ર દ્વારા ક્યાંક કામગીરી માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેને લઈને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ સંજયભાઈ દવેએ કહ્યું કે, ગીર સોમનાથ જિલ્લાના શિક્ષક અર્જુનભાઈ વાઢેરના આપઘાતની ઘટનાને અમે વખોડીએ છીએ અને આવી ઘટના ન બને તે માટે કામ કરીશું.
"તંત્ર દ્વારા પ્રેશરથી કામ લેવામાં ન આવે અને BLO પર માનસિક તણાવ થાય તે પ્રકારે કામ લેવામાં ન આવે. જો તેમ છતાં આ પ્રકારે તંત્ર દ્વારા દબાણ કરવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ આક્રમક વિરોધ કરશે." -- સંજયભાઈ દવે (પ્રમુખ, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ)
SIR કામગીરી અને ગણતરી પત્રક જમા કરાવવાની છેલ્લી તક
હાલમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મતદારયાદી ખાસ સઘન સુધારણા કાર્યક્રમ હેઠળ મતદાન મથકે ગણતરી પત્રક જમા કરાવવાની છેલ્લી તક આપવામાં આવી છે. એટલે કે 22 નવેમ્બર શનિવાર અને 23 નવેમ્બર રવિવારના રોજ BLO પોતાના મતદાન મથક ઉપર હાજર રહેશે, તેમને ગણતરી પત્રક જમા કરાવવા માટે કહ્યું છે.
તેમજ જિલ્લામાં છાપકામ/ તાલીમ (Printing/Training) 28 ઓક્ટોબરથી 3 નવેમ્બર 2025, ઘર ટુ ઘર ગણતરી સમય 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર 2025, મતદાર યાદીના મુસદ્દાની તારીખ 9 ડિસેમ્બર 2025, દાવા-વાંધા માટેનો સમયગાળો 9 ડિસેમ્બર 2025 થી 8 જાન્યુઆરી 2026, નોટિસ તબક્કો-સુનાવણી/ચકાસણી 9 ડિસેમ્બર 2025 થી 31 જાન્યુઆરી 2026 તથા અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશ 7 ફેબ્રુઆરી 2026 રહેશે.
