બનાસકાંઠાના કાણોદર ગામે મકાનમાં એસી ફાટ્યું, લકવાગ્રસ્ત યુવાન બહાર ન નીકળી શકતા જીવતો ભુંજાયો
ફાયર ફાઈટર ઘટના સ્થળે પહોંચે તે પહેલા જ ઘરનો તમામ સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો.
Published : May 2, 2026 at 1:33 PM IST
બનાસકાંઠા : હાલમાં અસહ્ય ગરમી વચ્ચે વાહનો અને વીજ ઉપકરણોમાં આગ લાગવાના બનાવો બની રહ્યા છે. પાલનપુર તાલુકાના કાણોદર હાઈવે ઉપર આવેલ અલી પ્લાઝાની પાછળના રહેણાંક મકાનમાં અચાનક જ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. જોતજોતામાં તો આગ એટલી વિકરાળ બની ગઈ કે આગ ઉપર કાબુ મળવું મુશ્કેલ બની ગયો હતો. સ્થાનિકોએ આગ પર પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યો હતો.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ ઘટનામાં દુઃખદ ઘટના એ બની કે આગ લાગી ત્યારે ઘરમાં લકવાગ્રસ્ત અશક્ત યુવક હતો. જે આગ લાગ્યા બાદ ઘરમાંથી નીકળી ન શક્યો અને તે આગમાં જીવતો જ ભુંજાઈ ગયો હતો. જોકે સ્થાનિકોએ પાલિકા ફાયર ફાઈટરને જાણ કરી હતી. ફાયર ફાઈટર ઘટના સ્થળે પહોંચે તે પહેલા જ ઘરનો તમામ સામાન મળીને ખાખ થઈ ગયો હતો.
એસી ફાટવાના કારણે આ ઘટના બની હતી. જે બાદ ઘરમાં શોર્ટ સર્કિટ સર્જાઈ અને શોર્ટ સર્કિટના કારણે પલકારામાં જ આગ લાગી જે વિકરાળ બની ગઈ હતી અને વિકરાળ આગના કારણે આખુ ઘર અગન ગોળો બની ગયું હતું. આ ઘટના બાદ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા, પરંતુ આગ પર કાબુ મેળવવો મુશ્કેલ બની ગયો હતો. ઘટનામાં પરિવારના સભ્યોને ઘરના યુવાનને ગુમાવ્યાનુ ભારોભાર દુઃખ હતું તો બીજીતરફ ઘટનાથી આખા કાણોદર ગામમાં શોકનુ મોજું ફરી વળ્યું છે.
છાપી અને પાલનપુર તાલુકા પોલીસ મથકના પીઆઈ જોડે ટેલીફોનીક વાતચીત કરતા કહ્યું કે, આ ઘટના બાદ નજીકમાં રહેલ 112ની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. સમગ્ર ઘટનાના વિડીયો ફોટા આવ્યા આવતા ઘટનાની જાણ થઈ છે, પરંતુ પરિવારના કોઈ સભ્યોએ આ મામલે હજુ પોલીસમાં ફરિયાદ આપી નથી. જો ફરિયાદ મળશે તો પોલીસ સમગ્ર દિશામાં કામ કરશે.
આગની સમગ્ર ઘટના બાદ પોલીસને જાણ થતા નજીકમાં રહેલી 112ની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. કાણોદરમાં બનેલી આગની ઘટનાએ હાલમાં ગરમી વચ્ચે પોતાના વીજકરણનો નિયમિત સર્વિસ અને સાફ-સફાઈ તેમજ જરૂરી ઉપકરણોનું ધ્યાન રાખવા માટેની શીખ આપી છે. કારણ કે વીજ ઉપકરણો ગમે ત્યારે મોટી દુર્ઘટના સર્જી શકે છે. કાણોદરની આ ઘટનામાં એસી ફાટવાથી આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
