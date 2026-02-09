બનાસકાંઠામાં લગ્નમાં DJ-નોટોનો વરસાદ કરી સમાજના બંધારણનો ભંગ, બંદૂકથી ફાયરિંગ કરાતા 3 સામે પોલીસ ફરિયાદ
'હમ હે તો ક્યાં ગમ હે પ્યારે' ગીત પર નોટોના વરસાદ સાથે બંદુકના ભડાકા કરવામાં આવ્યા.
Published : February 9, 2026 at 4:20 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લાના ઓગડ તાલુકાના ભલગામમાં લગ્નના વરઘોડામાં બંદૂકથી ફાયરિંગ કરીને કાયદો ભૂલી અને સમાજના બંધારણના નિયમો તોડાયા હોવાના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. 'હમ હે તો ક્યાં ગમ હે પ્યારે' ગીત પર નોટોના વરસાદ સાથે બંદુકના ભડાકા કરવામાં આવ્યા વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં હવે શખ્સો કાયદાના સકંજામાં ભરાયા છે. પોલીસે 3 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજે બંધારણ બનાવીને બંધારણના નિયમો બનાવ્યા હતા. જેના નિયમોનો પણ ઘણી જગ્યાએ ભંગ કરવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ હવે ફરી એકવાર જાગીરદાર રાજપૂત સમાજના લોકોએ બનાવેલા સમાજના બંધારણના નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવ્યો હોય તેવા વિડીયો વાયરલ થયા છે. થોડા દિવસો પહેલા જાગીરદાર રાજપૂત સમાજે ડીજે અને બેન્ડ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, પરંતુ ઓગડ તાલુકાના ભલગામ ગામમાં એક લગ્ન પ્રસંગમાં ડીજે તો વાગ્યું એટલે કે બંધારણના નિયમો તો તોડી દેવાયા, પરંતુ સાથે સાથે બંદૂકના ભડાકા કરી કાયદો પણ ભૂલી જવાયો હોવાના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સૌ પ્રથમવાર ઠાકોર સમાજે બંધારણ બનાવી અને આ બંધારણનું અનુકરણ કરીને રબારી સમાજ, જાગીરદાર રાજપૂત સમાજ તેમજ અન્ય સમાજઓએ પણ બંધારણના નિયમો બનાવી ડીજે બેન્ડ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી કડક નિર્ણયો કર્યા અને આ નિર્ણયોમાં સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ એક સુર પુરાવ્યો હતો. પરંતુ હવે એક પછી એક સમાજમાં બંધારણના નિયમો તૂટી રહ્યા છે.
ભલગામ ગામે લગ્નમાં ફાયરિંગના કરી ધડાકા કર્યાંના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા હવે પોલીસે પણ કાર્યવાહી કરી છે. પોલીસે વદનસિંહ જાલમસિંહ વાઘેલા અને અન્ય 2 ઈસમો સામે ફાયરિંગને લઈને ગુનો નોધી તપાસ શરૂ કરી છે. આ વાયરલ વીડિયોને લઈને થરા પોલીસ ખુદ ફરિયાદી બની છે. પોલીસે નોધ્યું છે કે અન્ય લોકોની જિંદગી જોખમમાં મુકાય તે પ્રકારનો ગુનો કર્યો છે.
નોંધનીય છે કે સમાજના લોકોએ ભવિષ્યની ચિંતા કરી કુરિવાજો અને ખોટા ખર્ચાઓ દૂર કરી સમાજ શિક્ષિત બને અને વિકસિત બને તે દિશામાં સમાજના આગેવાનોએ મહત્વનું બંધારણ બનાવ્યું. આ બંધારણના નિયમો હવે લોકો તોડી રહ્યા છે, ત્યારે સમાજના લોકો પણ તેમના સામે કડક નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ ઠાકોર સમાજનું બંધારણ તોડનારા 3 લોકોને સમાજ બહાર એક વર્ષ માટે મૂકવામાં આવ્યા છે, ત્યારે હવે જાગીદાર રાજપૂત સમાજમાં પણ બંધારણના નિયમો તોડતા આગામી દિવસોમાં સમાજના આગેવાનો કડક નિર્ણય લઈ શકે છે.
