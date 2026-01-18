જાગીરદાર રાજપુત સમાજનું 16 મુદ્દાનું નવું બંધારણ બનાવાયું, વર્ષોથી ચાલતા ખોટા ખર્ચા-રીતરિવાજો દૂર કરાયા
સમાજના ખોટા ખર્ચાઓ વર્ષોથી ચાલી આવતા રીતરિવાજો દૂર કરીને એક સમાજ એક રિવાજ શ્રેષ્ઠ રિવાજ શ્રેષ્ઠ સમાજનુ બંધારણ બનાવી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે.
Published : January 18, 2026 at 6:49 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં જાગીરદાર રાજપુત સમાજે મહાસંમેલન યોજીને સમાજ માટે મહત્વનું બંધારણ બનાવ્યું છે. દીકરા-દીકરીના લગ્નમાં કલાકારો બોલાવવા અને ડીજે વગાડવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે, બંધારણનો અમલ ન કરનારના ઘરે સમાજનો કોઈ વ્યક્તિ કોઈપણ પ્રસંગમાં જશે નહીં. સાથે જ સમાજમાં લગ્ન મરણ પ્રસંગના થતા ખોટા ખર્ચાઓ અને જુના રીત રિવાજો દૂર કરીને સમાજને વ્યસનમુક્ત કરી શિક્ષણ તરફ આગળ વધારવા માટેના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે.
સૌ પ્રથમવાર ઠાકોર સમાજ દ્વારા પોતાનું 16 મુદ્દાઓનું બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમાજના ખોટા ખર્ચાઓ વર્ષોથી ચાલી આવતા રીતરિવાજો દૂર કરીને એક સમાજ એક રિવાજ શ્રેષ્ઠ રિવાજ શ્રેષ્ઠ સમાજનુ બંધારણ બનાવી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. જે બાદ રબારી સમાજ પણ 25 જાન્યુઆરીના રોજ મહાસંમેલન યોજવામાં આવશે.
આજે ઓગડ તાલુકાના વડા ખાતે જાગીરદાર રાજપુત સમાજનું મહાસંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં સમાજ માટે મહત્વનું બંધારણ બનાવવા આવ્યુ છે. વડા ગામ ખાતે યોજાયેલા જાગીરદાર રાજપુત સમાજના મહા સંમેલનમાં સમાજમાં વર્ષોથી કરવામાં આવતા ખોટા ખર્ચાઓ દૂર કરવા અને જૂના રીત રિવાજોને તિલાંજલિ આપવાનો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
દેવ દરબાર જાગીરમઠના મહંત બળદેવનાથ બાપુની આગેવાનીમાં યોજાયેલા આ મહાસંમેલનમાં અલગ અલગ 17 જેટલા મુદ્દાઓને લઈ બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં સમાજના કુરિવાજો બંધ કરી સમાજને એક તાંતણે બાંધી સમાજને શિક્ષણ તરફ આગળ વધારવા અને વ્યસનથી દૂર કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે.
જાગીરદાર સમાજના આગેવાનોએ સમાજના સર્વાંગી વિકાસ માટે બંધારણ બનાવવા માટે પહેલ કરી જેમા સમાજના તમામ લોકોએ સંમતિ આપી હતી. આ સંમતિ સાથે ઓગડ તાલુકાના વડા ખાતે જાગીરદાર રાજપુત સમાજ માટે આજથી સમાજ સુધારા માટે નવુ બંધારણ અમલમાં આવ્યું છે. આ મહાસંમેલનમાં બનાસકાંઠા, વાવ, થરાદ, પાટણ સહિત ગુજરાતભરમાંથી જાગીરદાર રાજપુત સમાજના લોકો હજારોની સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમની હાજરીમાં આ બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું છે.
જાગીરદાર રાજપૂત સમાજ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા બંધારણનું સંપૂર્ણપણે સમાજના તમામ લોકોને અમલવારી કરવાની રહેશે અને જો બંધારણનો અમલ નહીં કરે તો તે વ્યક્તિના ઘરે સમાજનું કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રસંગમાં હાજરી નહીં આપે એટલે કે આવા વ્યક્તિને સમાજમાંથી બહિષ્કાર કરાશે તેઓ પણ કડક નિર્ણય આ મહાસંમેલનમાં લેવામાં આવ્યો છે.
નોંધનીય છે કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજ રબારી સમાજ અને હવે જાગીરદાર રાજપુત સમાજે પોતાના સમાજમાં સુધારા માટે પહેલ કરીને નવું સમાજ સુધારક બંધારણ અમલમાં મૂક્યું છે. આ બંધારણનો અમલ સમાજના લોકોને કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે અને સમાજના બંધારણને દરેક પ્રસંગમાં અમલમાં મૂકીએ બંધારણ મુજબ જ રીત રિવાજો કરવા માટે જણાવ્યું છે.
આ પણ વાંચો...