લો બોલો! ભાજપ મંત્રી પહોંચે તે પહેલા જ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ રોડનુ ખાતમુહૂર્ત કરી નાખ્યું, વીડિયો થયો વાયરલ
અંબાજીના પાડલીયાની ઘટના અંગે હવે ધારાસભ્યએ ખાતમુહૂર્ત કરી મંત્રી સામે વિરોધ નોંધાવતા રાજનીતિમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
Published : December 28, 2025 at 1:44 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં વન અને પર્યાવરણ મંત્રી રોડનું ખાતમુહૂર્ત કરે તે પહેલા જ કોંગ્રેસના સ્થાનિક ધારાસભ્યએ ખાતમુહૂર્ત કરી દીધા હોવાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. અંબાજીના પાડલીયાની ઘટના અંગે હવે ધારાસભ્યએ ખાતમુહૂર્ત કરી મંત્રી સામે વિરોધ નોંધાવતા રાજનીતિમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
અમીરગઢના સરોત્રાથી કપાસિયા રોડનું આજે વન અને પર્યાવરણ મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળી દ્વારા ખાતમુહૂર્ત કરવાનો કાર્યક્રમ હતો. જોકે ભાજપના વન અને પર્યાવરણ મંત્રી ખાતમુહૂર્ત કરવા પહોંચે તે પહેલાં જે આજે વહેલી સવારે કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ પોતાના મતવિસ્તારના આ રોડનું જાતે જ ખાતમુહૂર્ત કરી દીધું હતું. જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
વન અને પર્યાવરણ મંત્રી પ્રવીણ માળીના આજે અમીરગઢ તાલુકામાં અલગ અલગ ખાતમુર્હુતના કાર્યક્રમો હતા, પરંતુ સ્થાનિક ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ અંબાજીની પાડલીયાની ઘટના અંગે વિરોધ નોંધાવી ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું.
સૂત્રો તરફથી મળતી માહિતી મુજબ ગતરોજ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મંત્રી પ્રવીણ માળીના કાર્યક્રમને લઈને અમીરગઢ પહોંચવા માટે લોકોને અપીલ કરવામાં આવી હતી. પાડલીયાની વિધવા મહિલાને ન્યાય અપાવવા માટે લોકોને અમીરગઢ પહોંચવા માટે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મેસેજ ફરતો કરવામાં આવ્યો હતો. થોડાક દિવસો પહેલા અંબાજીના પાડલીયામાં જમીનને લઈ ઘર્ષણ થયું હતું. જેમાં આદિવાસી સમાજના લોકો ફોરેસ્ટ વિભાગ તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
આ ચકચારી બનેલી હુમલાની ઘટનામાં વિધવા મહિલાનું મકાન તોડી પડાયું અને તેનો કૂવો પૂરી દેવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપો સાથે કોંગ્રેસ અને સ્થાનિક આદિવાસી લોકોએ ન્યાયની માંગ કરીને દાંતા પ્રાંત કચેરી ખાતે ધરણા કર્યા હતા, પરંતુ ન્યાય ન મળ્યો હોવાના મનદુઃખે હવે આદિવાસી સમાજ અને ધારાસભ્યમાં ક્યાંક રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે, ત્યારે આજે મંત્રીના કાર્યક્રમનો વિરોધ કરવા માટે લોકોને કપાસિયા ખાતે મોટી સંખ્યામાં આવવા માટે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મેસેજ ફરતો કરવામાં આવ્યો હતો. પાડલીયાની વિધવા મહિલાને ન્યાય અપાવવામાં મદદરૂપ થવા અપીલ કરવામાં આવી હતી.
નોંધનીય છે કે, અમીરગઢ અને દાંતા અંબાજી વિસ્તાર આદિવાસી બહુમતી ધરાવતો વિસ્તાર છે. અહીંયા સ્થાનિક ધારાસભ્ય પોતે આદિવાસી સમાજમાંથી આવે છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી તેઓ વર્ષોથી જીતે છે, ત્યારે હવે અંબાજીના પાડલીયાની ઘટનામાં ન્યાયની માંગ સાથે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો...