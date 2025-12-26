ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં વધુ એક વિદ્યાર્થીનો ધુણતો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ, શિક્ષણ અધિકારી શું બોલ્યા?

તપાસ કર્યા બાદ શાળા વિશે જાણ થયાથી મીડિયા સમક્ષ જાણકારી આપીશું, કાર્યવાહી કરવાની હશે તો કાર્યવાહી કરીશું- જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી

એક વિદ્યાર્થીનો ધૂણતો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
એક વિદ્યાર્થીનો ધૂણતો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 6:13 PM IST

બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીનો ધૂણતો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને શિક્ષકોની ભણાવવાની વ્યવસ્થા ઉપર ગંભીર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, કારણકે ફરી એકવાર વિદ્યાર્થીનો ધુણતો વિડીયો સામે આવ્યો છે. થોડાક દિવસો પહેલા જ કાંકરેજ તાલુકાના તેરવાડા પ્રાથમિક શાળાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. જે બાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ એકપાત્રીય અભિનય હોવાનો ખુલાસો કર્યો હતો.

વાયરલ વીડિયોમાં જાણે વિદ્યાર્થીઓ ધૂણવાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે, એટલું જ નહીં આજુબાજુમાં બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ તેની મોજ માણી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓમાં આ પ્રકારે ધુણવાની માનસિકતા ઘૂસે તો તેની ગંભીર અસરો અભ્યાસ પર પણ પડી શકે છે, એટલે આ બાબતે શિક્ષણ વિભાગની કાર્યવાહીની ઢીલી નીતિ આ પ્રકારના બનાવો અને વિડિયોને બાબતોને વધુ વેગ આપે છે.

હાલમાં વાયરલ થયેલો વિડીયો બનાસકાંઠાના દિયોદરની માધ્યમિક શાળાનો

હાલમાં વાયરલ થયેલો વિડીયો બનાસકાંઠાના દિયોદર પંથકની માધ્યમિક શાળાનો કહેવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવાસ માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે એક વિદ્યાર્થી ધુણ્યો હતો, જોકે આ વિદ્યાર્થીના ધુણવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ વિધાર્થીનો વિડીયો વાયરલ થતા શિક્ષણ વિભાગ સામે સવાલો ઊઠી રહ્યા છે.

જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ ટેલીફોનિક વાત કરતા જણાવ્યુ કે,

વિદ્યાર્થીના ધુણવાના વાયરલ વિડીયો અંગે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ડો. હિતેશ પટેલને ટેલીફોનિક વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, "વિદ્યાર્થીના ધુણવાનો વિડીયો તો સામે આવ્યો છે, પરંતુ આ શાળા કઈ છે, તે દિશામાં હાલમાં તપાસ ચાલી રહી છે. તપાસ કર્યા બાદ શાળા વિશે જાણ થયાથી મીડિયા સમક્ષ જાણકારી આપીશું, કાર્યવાહી કરવાની હશે તો કાર્યવાહી કરીશું."

તેરવાડા પ્રાથમિક શાળાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો

ખાસ છે કે, અગાઉ પણ આ રીતેનો વીડિયો વાઈરલ થયા બાદ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ આ સમગ્ર મામલે ખુલાસો કર્યો અને કહ્યું કે, આ એકપાત્રીય અભિનય દરમિયાનનો આ વિડિયો છે. લોકોને અંધશ્રદ્ધાથી દૂર કરવા માટે એકપાત્રીય અભિનય કરાવવામાં આવ્યું હતું, તે દરમિયાન બાળક ધૂણ્યો હતો. જોકે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીના ખુલાસાને માંડ હજુ થોડાક જ દિવસો વીત્યા છે, ત્યારે વધુ એકવાર વિદ્યાર્થીનો ધુણતો હોવાનો અન્ય શાળાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

