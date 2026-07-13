બનાસકાંઠા: દાંતાની સરકારી હોસ્પિટલમાં એક્સપાયરી બોટલ ચઢાવ્યાનો આક્ષેપ, સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટે ભૂલ સ્વીકારી
આ પ્રકારની ગંભીર બેદરકારી કરી હોવાના આક્ષેપો સાથે પરિવારજનોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો.
Published : July 13, 2026 at 8:21 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લાના દાંતાની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા પહોંચેલા મહિલા દર્દીની તબિયત સુધારવાના બદલે વધારે ખરાબ થઈ હતી. જોકે સારવાર દરમિયાન અચાનક મહિલા દર્દીની તબિયત લથડતા પરીવાર ચિંતામાં મુકાયો હતો. મહિલા દર્દીને શરીરમાં આ અચાનક જ સોજા આવવા લાગતા પરિવારે જ્યારે મહિલાને ચડાવવામાં આવેલી બોટલ ચેક કરતા તે બોટલ એક્સપાયરી હોવાનુ સામે આવ્યુ હતું.
એક્સપાયરી બોટલ જોયા બાદ દર્દીનો પરિવાર પણ ચોકી ઉઠ્યો. તેને હાજર મહિલા નર્સને આ બાબતે સવાલો પૂછતા કોઈ જ જવાબ મળ્યો ન હતો. મહિલા નર્સ સતત મોબાઈલમાં વ્યસ્ત રહીને આ પ્રકારની ગંભીર બેદરકારી કરી હોવાના આક્ષેપો સાથે પરિવારજનોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. પરિવારજનોના ગંભીર આક્ષેપ બાદ મામલો સરકારી હોસ્પિટલના જવાબદાર સુપ્રિટેન્ડેન્ટ સુધી પહોચ્યો હતો. જ્યારે પરિવારજનોએ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ને આ બાબતે જાણ કરતા તેમને ગંભીર ભૂલ થઈ હોવાનું પણ સ્વીકાર્યું છે.
પરિજનોએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે અહીંયા સારવાર માટે આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન અચાનક જ અમારા દર્દીની તબિયત ખરાબ થવા લાગી શરીરમાં સોજા આવવા લાગ્યા હતા. આ બાબતે અમે જ્યારે દર્દીને ચઢાવવામાં આવેલી બોટલ ચેક કરી ત્યારે બોટલ ઉપર મેં 2026 તારીખ એક્સપાયરી લખેલી હતી, એટલે કે એક્સપાયરી બોટલ ચઢાવીને સારવાર થતી હોવાનું સામે આવતા અમે તાત્કાલિક હાજર નર્સ પાસે આનો જવાબ માંગ્યો, પરંતુ અમને કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો. પરિજનોએ આક્ષેપો કર્યા કે સારવાર કરતી નર્સ મોબાઈલમાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે આ પ્રકારની બેદરકારી થઈ છે.
દાંતા સરકારી હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેડેન્ટ કે. કે. સિંહે જણાવ્યું હતુ કે, "દર્દીને લગાવવામાં આવેલી બોટલ એક્સપાયરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે હોસ્પિટલની ગંભીર ભૂલ છે. આ બાબતે જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરાશે. એક્સપાયરી દવાઓ દર મહિને બદલી નાખવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ એકાદ આ બોટલ રહી ગયેલી છે. આ બાબતે ભૂલ છે તે સ્વીકારીએ છીએ અને જે કોઈ આમાં જવાબદાર છે તેમના સામે કાર્યવાહી કરાશે."
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