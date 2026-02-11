બનાસકાંઠા: સલ્લા ગામના 217 લોકોને ગૌચરમાં દબાણ અંગે કાર્યવાહી, હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ નોટિસ
દબાણદારોને જરૂરી પુરાવા સાથે જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ હાજર રહીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા જણાવ્યું છે.
Published : February 11, 2026 at 3:23 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના સલ્લા ગામમાં ગૌચર જમીન પર થયેલા દબાણનો મુદ્દો છેલ્લા કેટલાય સમયથી ચર્ચામાં છે. જોકે સમગ્ર મામલો હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યા બાદ હવે હાઇકોર્ટના આદેશથી કલેકટરે 217 લોકોને નોટિસ પાઠવી છે અને સુનાવણીની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે. દબાણદારોને જરૂરી પુરાવા સાથે જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ હાજર રહીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા જણાવ્યું છે.
સલ્લા ગામમાં ગૌચરમાં દબાણ કરાયુ હોવા અંગે સ્થાનિક અરજદાર દ્વારા હાઈકોર્ટમાં વર્ષ 2024માં જાહેર હિતની અરજી કરવામાં આવી હતી. જે અરજીની સુનાવણીમાં હવે હાઈકોર્ટે કડક આદેશ આપતા વહીવટી તંત્ર દોડતું થયું છે અને દબાણદારોએ જે દબાણ કર્યું છે, તેમને લઈને પુરાવા માંગ્યા છે અને નોટિસ પાઠવી તાકીદ કરવામાં આવી છે. નોટીસમાં જણાવાયું છે કે વહેલી તકે પોતાના પુરાવા રજૂ કરવામાં આવે જો પુરાવા રજૂ કરવામાં તેઓ નિષ્ફળ જશે તો તેમના દબાણો દૂર કરાશે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે જિલ્લા કલેકટરને આ સમગ્ર મામલામાં જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપતા ગૌચર જમીન પરની સ્થિતિ અંગે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકાય અને કેટલા દબાણો છે, તે નક્કી કરવા માટે પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવામાં આવી છે. પાલનપુર પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં નિમાયેલી કમિટી દરમિયાન થયેલી પ્રાથમિક તપાસમાં સલ્લા ગામની ગૌચર જમીનમાં મકાન, વાડા, શેડ તેમજ અન્ય કાયમી-અસ્થાયી માળખાં ઉભા કરાયા હોવાનું હાલ જાણવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે સંબંધિત તમામ લોકોને નોટિસ પાઠવાઈ છે. 217 જેટલા લોકોને નોટિસો ફટકારવામાં આવતા સમગ્ર મામલો જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
આ દબાણ સંદર્ભે તાલુકા લેવલે સમિતિ અને મહેસૂલ વિભાગની ટીમ દ્વારા સર્વે કરીને યાદી તૈયાર કરાઈ હતી. જેના આધારે ગામતળની બહાર વસવાટ કરતા 217 લોકોને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. નોટિસો મળ્યા બાદ પોતાના પુરાવા રજૂ કરવા માટે કલેકટર કચેરીએ કલેકટર સમક્ષ સુનાવણી રાખવામાં આવી છે અને આ સુનાવણીમાં જરૂરી પુરાવા રજૂ નહીં થઈ શકે અને પુરાવા રજૂ કરવામાં નોટિસ ધારકો નિષ્ફળ જશે તો તેમના દબાણ દૂર કરાશે તે પ્રકારે જણાવાયું છે, એટલે કે હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ હવે વહેલી તકે ગૌચરના દબાણો દૂર થાય તે પ્રક્રિયામાં હાલ વહીવટી તંત્ર લાગ્યું છે.
