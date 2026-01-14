બનાસકાંઠામાં એક ક્રિકેટરે આપ્યું વિવાદાસ્પદ નિવેદન!, મુસ્લિમ સમાજે આપ્યું આવેદનપત્ર
બનાસકાંઠા પંથકના એક ક્રિકેટરે મુસ્લિમ સમાજને લઈને કથિત નિવેદન આપતા મુસ્લિમ સમાજમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : January 14, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 2:49 PM IST
બનાસકાંઠા : ઘણીવાર એક સમાજના લોકો બીજા સમાજના લોકો સાથેની પોતાની ધર્મ વિરોધી વિચારધારા રજૂ કરી કથિત નિવેદનબાજી કરતા હોય છે. જેના પરિણામે ક્યારેક રાજ્યની સુલેહ શાંતિ ભંગ થતી હોય છે અને આવા ઉશ્કેરણીજનક નિવેદનના કારણે ક્યારેક તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ ઊભી થતી હોય છે.
બનાસકાંઠામાં પણ એક આ જ પ્રકારના કથિત નિવેદનનો વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેમાં સ્થાનિક ક્રિકેટર દિલીપ હડિયોલે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના જાહેર મંચ ઉપરથી મુસ્લિમ વિરોધી કથિત નિવેદન આપ્યું, જેને લઈને મુસ્લિમ સમાજમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
ધર્મ વિરોધી વિચારધારા રજૂ કરી કથિત નિવેદનબાજી કરતા મુસ્લિમ સમાજ આપ્યું આવેદનપત્ર
જેને લઈને મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપીને રાજ્યની સુલેહ શાંતિ ભંગ કરવા અને ઉશ્કેરણીજનક કથિત નિવેદન આપવા મામલે ક્રિકેટર સ્થાનિક ક્રિકેટર સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. આ પ્રકારના નિવેદનોથી રાજ્યની સુલેહ શાંતિનો ભંગ થતો હોય છે અને ઉશ્કેરણીજનક આવા કથિત નિવેદનોથી લાગણી દુભાતી હોય છે. જેના કારણે ક્યારેક તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, જેથી આવા અસામાજિક તત્વો સામે નિયમ અનુસાર થવી જોઈએ.
પાલનપુર કલેકટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવા આવેલા પાલનપુર શહેરના વોર્ડ નંબર 5ના નગરસેવક સરફરાઝ સિંધીએ કહ્યું કે "જેઓ પોતાને સ્પોર્ટમેન ગણાવે છે, અને તેમણે પોતાની હલકી અને પ્રસિદ્ધિ માટે એક હલકી કક્ષાની રાજનીતિના રૂપે એમને મુસ્લિમ સમાજ સામે તલવાર અને બંદૂક લઈને આવવાની વાતો કરી છે. રાજ્યમાં જ્યારે શાંતિ, ગંગા જમનાની તહેજીબની સંસ્કૃતિ હોય અને તેને હણવાના આવા પ્રયાસો કરાતા હોય તો આવા અસામાજિક તત્વો જોડે એટલે કે દિલીપ હડિયોલની સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે."
પાલનપુર શહેરના વોર્ડ નંબર 5ના નગરસેવક સરફરાઝ સિંધીએ કહ્યું કે, "જો લાયસન્સ ના હોય તો તેની સામે હથિયાર સબંધિત ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે, આવા અસામાજિક તત્વોને કાયદાનું ભાન રહે તે માટે તેની તાત્કાલીક ધરપકડ કરીને તેનો વરઘોડો કાઢવામાં આવે. જો એની સામે કોઈપણ પ્રકારના પગલા લેવામાં નહી આવે તો અને ગાંધીચિંધ્યા માર્ગ આંદોલન કરીશું અને અમને કંઈ પણ થશે તો તેની જવાબદારી સરકારની રહેશે."
નોંધનીય છે કે અન્ય ધર્મ પ્રત્યે પોતાની વિરોધી માનસિકતા રાખી કથિત નિવેદન આપવાથી અન્ય ધર્મના લોકોની લાગણી દુભાતી હોય છે. જેના કારણે ક્યારેક પરિસ્થિતિ તનાવપૂર્ણ બની જતી હોય છે, ત્યારે આવા લોકો સામે તાત્કાલિક પગલાં લઈ દાખલો બેસે તે રીતે કાર્ય કરવામાં આવે તો અન્ય અસમાજિક તત્વો આ પ્રકારના કથિત નિવેદન આપવાથી બચી શકે છે.
આ પણ વાંચો...