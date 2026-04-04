બનાસકાંઠા: ધાનેરામાં અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા હુમલો અને લૂંટ, પોલીસે શરુ કરી તપાસ
હુમલો કરનારા શખ્સો ગળામાં પહેરેલી આશરે 7.5 તોલાની સોનાની ચેન લુંટીને ફરાર થઈ ગયા હતા.
Published : April 4, 2026 at 7:47 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં હુમલા અને હત્યાની બનતી ઘટનાઓ વચ્ચે વધુ એક હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. ધાનેરામાં ધોળે દિવસે હુમલો કરી લૂંટ કરવામાં આવી હોવાની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. વોકિંગ કરવા નીકળેલા વ્યક્તિ પર અજાણ્યા શખ્સોએ પાઈપો વડે હુમલો કર્યો છે.
આ ઘટનાની વાત કરીએ તો ધાનેરા રેલવે યાર્ડ નજીક અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કરી લૂંટને અંજામ આપ્યો છે. એસટી મોરચાના મહામંત્રી અલ્કેશ રાણાના પિતા ઉપર અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કર્યો છે. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા રાજુભાઈ રાણાને ધાનેરાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે.
રાજુભાઈ રાણા દરરોજ વોકિંગ માટે રેલ્વે યાર્ડ આસપાસ જતા હતા. આજે નિત્યક્રમ મુજબ શનિવારે વહેલી સવારે આશરે સાત વાગ્યાની આસપાસ રેલવે યાર્ડ નજીક વૉકિંગ માટે નીકળ્યા હતા, તે દરમિયાન અચાનક જ પાછળથી લોખંડની પાઈપો વડે અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કરી દીધો હતો. જેમાં રાજુભાઈને માથા, કપાળ અને હાથના વાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. હુમલો કરનારા શખ્સોએ રાજુભાઈના ગળામાં પહેરેલી આશરે 7.5 તોલાની સોનાની ચેન લુંટીને ફરાર થઈ ગયા હતા.
આ અંગે રેલવે પોલીસે જાણકારી આપી હતી કે, રેલવે યાર્ડ નજીક એકલતાનો લાભ લઈ અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કરી લૂંટને અંજામ આપ્યો છે. સોનાનો દોરો જે આશરે સાડા સાત તોલાનો હતો. જેની કિંમત રુ. 4.90 લાખની કિંમતનો લૂંટમાં ગયો છે. ફરિયાદને માથા, કપાળ અને હાથના ભાગે ઈજાઓ પહોંચી છે. આ ઘટનામાં ફરિયાદીની ફરિયાદ મુજબ ગુનો નોધી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, અજાણ્યા શખ્સોએ લૂંટના ઈરાદે હુમલો કર્યો હતો અને ઈજાઓ પહોંચાડી સોનાનો દોરો અંદાજે 4.90 લાખની કિંમતનો લૂંટી ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા. આસપાસના લોકોને ઘટનાની જાણ થતા તાત્કાલિક સારવાર માટે રાજુભાઈ રાણાને ધાનેરાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા છે. હુમલાનો ભોગ બનેલા રાજુભાઈ રાણા એસટી મોરચાના મહામંત્રી અલ્કેશ રાણાના પિતા છે. જોકે ધોળે દિવસે રેલવે યાર્ડ નજીક હુમલો કરી લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપતા અસામાજિક તત્વો બેખોફ હોય તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
નોંધનીય છે કે ધોળે દિવસે અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કરી લૂંટને અંજામ આપતા ધાનેરા નગરજનોમાં ભારે રોષની લાગણી ફેલાઈ છે. ચકચારી ઘટનાને પગલે હાલતો અસમાજિક તત્વો વહેલીતકે ઝડપાય અને પોલીસ તેમને કાયદાનો પાઠ ભણાવે તે દિશામાં રેલવે પોલીસ કામગીરી કરે જેથી અન્ય અસમાજિક તત્વોમાં કાયદાનો ડર ઘૂસે તેવી માંગણી હાલ તો ધાનેરાવાસીઓ કરી રહ્યા છે.
