ETV Bharat / state

પાલનપુર નગરપાલિકાની સાધારણ સભા યોજાઈ, SIR અને સિટી બસનો મુદ્દો ઉછળ્યો

પાલનપુર નગરપાલિકામાં વિપક્ષ દ્વારા વિવિધ મુદ્દાઓને પોતાનો વિરોધ નોંધાવી ચર્ચા કરવાની માગ કરી હતી.

પાલનપુર નગરપાલિકાની સાધારણ સભા
પાલનપુર નગરપાલિકાની સાધારણ સભા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા : પાલનપુર નગરપાલિકાની આજે છેલ્લી સાધારણ સભા મળી હતી. નગરપાલિકાની મુદત આગામી 7 માર્ચના રોજ પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે, તે પહેલા યોજાયેલી આ અંતિમ સાધારણ સભામાં શહેરના વિકાસ કામોને લઈને ગરમ માહોલ જોવા મળ્યો હતો. પાલનપુર નગરપાલિકામાં વિપક્ષ દ્વારા વિવિધ મુદ્દાઓને પોતાનો વિરોધ નોંધાવી ચર્ચા કરવાની માગ કરી હતી.

જો કે સભા દરમિયાન પાલનપુર શહેરના લઘુમતી વિસ્તારમાં સીટી બસના રૂટ કેમ નથી અપાયા તે બાબત પણ ચર્ચામાં આવી હતી. જોકે નગરપાલિકા સત્તા દેશોએ ટ્રાફિક સમસ્યા થતી હોવાથી આ રૂટ લેવામાં ન આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું, મહત્વનું છે કે નગરપાલિકાની છેલ્લી સાધારણ સભા એવી હતી જે પ્રથમવાર પૂરેપૂરી ચાલી હતી.

પાલનપુર નગરપાલિકાની સાધારણ સભા (ETV Bharat Gujarat)

પાલનપુર નગરપાલિકાની આ સાધારણ સભામાં વિપક્ષે પાલનપુરના વિકાસ કામોને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. સ્માર્ટ સિટી બનાવવાની વાતો માત્ર કાગળ પર જ રહી હોવાનું કહી વિપક્ષે આક્ષેપ કર્યો હતો. 5 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન નગરપાલિકામાં ચાર પ્રમુખ બદલાયા હોવાની બાબત પણ વિપક્ષે ઉછાળી હતી.

SIR અને સિટી બસનો મુદ્દો ઉછળ્યો
SIR અને સિટી બસનો મુદ્દો ઉછળ્યો (ETV Bharat Gujarat)

પાલનપુર શહેરમાં રોડ-રસ્તાની સ્થિતિ અત્યંત ખરાબ છે. અગાઉ નગરપાલિકાના ભંગાર કૌભાંડ, ટકાવારી અને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દાઓને લઈને પણ વિપક્ષે આ સાધારણ સભામાં ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈ આવનારી નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં પરિવર્તન આવશે તેવી વાત કરી હતી.

પાલનપુર નગરપાલિકાની આ સાધારણ સભામાં વિપક્ષના કોર્પોરેટર અબરાર શેખે એસઆઈઆરની કામગીરીમાં લોકોના ખોટી રીતે નામો કાઢવા માટે 7નંબરનુ ફોર્મ ખોટી રીતે ભરાતું હોવાના આરોપો લગાવીને આ બાબતે નગરપાલિકા પ્રમુખને પણ ચૂંટણી વિભાગનું ધ્યાન દોરવા માટે સભામાં જણાવ્યું હતું.

કોર્પોરેટરે કહ્યું કે નગરપાલિકા પ્રમુખનો એક લીટીમાં ઉડાઉ જવાબ હતો. જે પાર્ટીંમાં તેઓ છે તે પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી પણ વોટ ઉડાડી દેવાની વાતો કરે છે, તેવા ગંભીર આરોપ કોર્પોરેટરે લગાવ્યા છે. જોકે આ બાબતે નગરપાલિકા પ્રમુખ ચીમનભાઈ સોલંકીએ યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરવાનું કહ્યું હતું. આ અંગે કોઈક અમને કોઈ ખ્યાલ નથી, જો અમારા ધ્યાને આવશે તો અમે પણ જ્યાં જરૂરી જણાશે ત્યાં રજૂઆત કરીશું.

SIR અને સિટી બસનો મુદ્દો ઉછળ્યો
SIR અને સિટી બસનો મુદ્દો ઉછળ્યો (ETV Bharat Gujarat)

નગરપાલિકાના સતાધીશોનુ કહેવું છે કે, નગરપાલિકાની આ સાધારણ સભામાં શહેરના વિકાસના અનેક કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ કામો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં આવશે. સેનિટેશન, બાંધકામ, ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા સહિત વિવિધ વિકાસ કામોની ચર્ચા કરીને બહાલી આપવામાં આવી છે. શહેરમાં સ્વચ્છતાને વિશેષ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે અને સફાઈ એજન્સી દ્વારા વધુ અસરકારક રીતે કામ કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

પાલનપુર નગરપાલિકાની સાધારણ સભામાં શહેરમાં વૃક્ષારોપણ માટે નક્કી કરેલી એજન્સી દ્વારા યોગ્ય રીતે વૃક્ષારોપણ સહિતની કામગીરી ન કરવામાં આવતા નગરપાલિકા દ્વારા તેને નોટિસ આપવાનો સભામાં બહુમતીથી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેને વિપક્ષે પણ બહાલી આપી હતી. એટલે કે પાલિકાની આ સાધારણ સભા વિપક્ષના ભારે હોબાળા વિના જ શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. દુધસાગર ડેરીની 65મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઈ, પશુપાલકો માટે 437 કરોડના ભાવ વધારાની જાહેરાત
  2. પાલનપુર નગરપાલિકાની સાધારણ સભા પાંચ મિનિટમાં આટોપાઈ, વિપક્ષે કહ્યું-"રાજીનામું આપી દો"

TAGGED:

BANASKANTHA MUNICIPALITY
SIR
PALANPUR NEWS
MUNICIPALITY GENERAL MEETING
PALANPUR MUNICIPALITY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.