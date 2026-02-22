બનાસકાંઠા: દાંતીવાડા ડેમની મુખ્ય કેનાલ કડડભૂસ, સ્થાનિકોએ લગાવ્યા બેદરકારીના આક્ષેપો
વર્ષો જૂની કેનાલ કેમ રીપેરીંગ ન કરાઈ કેમ વર્ષો સુધી કેનાલ રીપેરીંગની રાહ જોવી પડી તે બાબતનો જવાબ વિભાગ તરફથી આપવામાં આવ્યો નથી.
બનાસકાંઠા : જિલ્લાના જીવાદોરી ગણાતા દાંતીવાડા ડેમમાંથી નીકળતી મુખ્ય કેનાલમાં ગાબડું પડવામા સિંચાઈ વિભાગની ગંભીર અને મોટી બેદરકારી સામે આવી છે. અધિકારીએ પોતે આજ દિન સુધી કેનાલનું રીપેરીંગ ન થયું હોવાનું કબુલ્યું અને પ્રેશરના કારણે કેનાલ તૂટી હોવાનું જણાવ્યું છે. બીજી તરફ કેનાલના સ્થળ પર જતા સરપંચને અટકાવ્યા હોવાના આક્ષેપો પણ સરપંચે કર્યા છે.
દાંતીવાડા ડેમમાંથી નીકળતી મુખ્ય કેનાલ દ્વારા બનાસકાંઠા પાટણમાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં આવે છે. આ મુખ્ય મોટી કેનાલ છે, આ કેનાલ દ્વારા જ સિંચાઈ માટે ખેડૂતોને પાણી અપાઈ રહ્યું છે. પરંતુ, આ કેનાલ આજ દિન સુધી રીપેરીંગ નથી કરવામાં આવી, એટલે કે આટલી મોટી ગંભીર બેદરકારી કેમ કરવામાં આવી તેવા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. વર્ષો જૂની કેનાલ કેમ રીપેરીંગ ન કરાઈ કેમ વર્ષો સુધી કેનાલ રીપેરીંગની રાહ જોવી પડી તે બાબતનો જવાબ વિભાગ તરફથી આપવામાં આવ્યો નથી.
ડેમથી થોડા જ અંતરે 30 થી 40 મીટર જેટલું મોટું ગાબડું પડ્યું છે. જેના કારણે હજારો ક્યુસેક પાણી બનાસ નદીમાં વહેવા લાગ્યુ હતું. બનાસ નદીમાં અચાનક આવેલા પાણીના કારણે થોડા જ અંતરે આવેલા ગામડાઓના લોકોના જીવ પડીકે બંધાયા હતા. અચાનક જ નદીમાં પાણી આવવાના કારણે ડેમ અને કેનાલની સ્થિતિ જાણવા આવેલા નાંદોત્રા બ્રાહ્મણવાસના સરપંચને પણ સ્થળ પર જતા અટકાવી દેવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપો થયા હતા.
સરપંચે કહ્યું કે તેમને તલાટી દ્વારા જાણ થઈ છે, જોકે આ બાબતે સીધી છે તેમને કોઈ જ જાણ કરવામાં આવી નથી. તેમને કહ્યું કે બે જવાબદારીના કારણે જો ડેમ તૂટી ગયો હોત તો અમારું શું થતું? જોકે આ બાબતે તેમને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્ય કરવાની પણ માંગ કરી છે.
દાંતીવાડા ડેમથી થોડા જ અંતરે મુખ્ય કેનાલમાં ગાબડું પડતા આટલી લાંબી કેનાલની સ્થિતિ શું હશે તે પણ શંકા ઉપજાવે તેવી છે, કારણ કે જો ડેમ નજીક જ પરિસ્થિતિ ખૂબ જ નબળી હોય તો પછી આખી કેનાલની પરિસ્થિતિ શું હોઈ શકે છે. કારણ કે જો આ જ રીતે કેનાલ અન્ય જગ્યાએ તૂટે તો મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે.
"આ કેનાલના રીપેરીંગ માટેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરાઈ છે, હાલમાં કેનાલમાં પાણી ચાલુ હોવાના કારણે રીપેરીંગ કામ નથી કરાયું. 800 ક્યુસેક પાણી ચાલુ હતું અને પ્રેશરના કારણે કેનાલ તૂટી ગઈ છે. નદીમાં હજાર ક્યુસેક પાણી વહ્યું છે, ચાર દિવસમાં કેનાલ રીપેરીંગ થશે ચાર દિવસ સુધી ખેડૂતોને પાણી નહીં મળે." - વિજય ચૌધરી, નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર
બીજી તરફ અધિકારી કહી રહ્યા છે કે કેનાલ રીપેરીંગ માટે ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ પાણી હાલ ચાલુ હોવાના કારણે રીપેરીંગ નથી કરવામાં આવ્યું, ત્યારે સવાલ અહીંયા એ થાય છે કે આટલા વર્ષો જૂની કેનાલ રીપેરીંગ કરવાનો તંત્રને શું સમય જ નહીં મળ્યો હોય?
સ્થાનિક લોકોએ કેનાલમાં ગાબડું પડવાની ઘટનાને જવાબદાર અધિકારીઓની બેદરકારી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સ્થાનિકે કહ્યું અધિકારીઓને ફોન કર્યા છતાં અધિકારીઓએ ફોન ઉપાડ્યા ન હતા.
