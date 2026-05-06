બનાસકાંઠા: દાંતામાં બિનવારસી થેલામાંથી બાળકીનો મૃતદેહ મળતા પંથકમાં અરેરાટી, પોલીસ તપાસ શરુ
Published : May 6, 2026 at 10:06 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા પંથકમાં એક હૃદયવિદારક ઘટના સામે આવી છે. ઉપલાવાસથી અંતરશા જતા માર્ગ પર બિનવારસી થેલામાંથી સાતથી આઠ મહિનાની બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવતા સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભારે અરેરાટી ફેલાઈ છે.
સ્થાનિક લોકો પસાર થતા હતા ત્યારે રસ્તામાં પડેલી બિનવારસી થેલી જોવા મળી. તેમણે તપાસ કરતાં અંદર બાળકીનો મૃતદેહ હોવાની જાણ થતાં તાત્કાલિક દાંતા પોલીસને જાણ કરી.
પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મૃતદેહનો કબજો લીધો અને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ડોક્ટરોના પ્રાથમિક અવલોકનમાં મૃત્યુ કુદરતી કારણોસર થયું હોવાનું જણાયું છે. ત્યારબાદ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા મૃતદેહને થેલામાં ભરીને ફેંકી દેવામાં આવ્યો હોવાનું અનુમાન છે. પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને બાળકીના વાલી-વારસોની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
આ ઘટનાથી સમગ્ર દાંતા પંથકમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોમાં નવજાત કે નાની બાળકીઓને ત્યજી દેવાની ઘટનાઓ વધી રહી હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે અને માતા-પિતાની મમતા પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
દાંતા પોલીસ મથકના પીઆઈ એસ.ડી. ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, "બાળકીનો મૃતદેહ મળ્યો છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે મૃત્યુ કુદરતી છે. તેને ફેંકી દેવામાં આવ્યો હોવાનું લાગે છે. એફએસએલ તપાસ સહિત વધુ તપાસ બાદ સંપૂર્ણ વિગતો સામે આવશે."